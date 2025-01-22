3 destinos imperdíveis para visitar em Jericoacoara

Jericoacoara tem opções de destino para todos os tipos de visitantes Crédito: Imagem: ByDroneVideos | Shutterstock

Com uma vida noturna animada e uma gastronomia variada, Jericoacoara ainda preserva a essência de uma vila de pescadores, mesmo sendo um destino turístico renomado. Entre passeios de buggy pelas dunas e caminhadas para ver a Pedra Furada, os visitantes têm à disposição atividades como o windsurf e kitesurf , já que os ventos constantes fazem de Jeri, como é conhecida, um dos melhores locais do país para esses esportes.

É um destino tanto para quem deseja explorar quanto para quem procura descanso, com opções para todos os perfis de viajantes. A natureza de Jeri é a grande protagonista, mas a hospitalidade dos moradores e o charme das pousadas fazem com que qualquer visitante se sinta em casa.

Por aqui, é possível encontrar desde hospedagens de luxo com vistas espetaculares até pequenas pousadas charmosas que mantêm o espírito da vila. Esse equilíbrio entre simplicidade e sofisticação torna Jeri um destino que encanta e surpreende a cada visita.

A Praia das Malhadas é o destino perfeito para quem busca tranquilidade para relaxar Crédito: Imagem: DFLC Prints | Shutterstock

1. Praia da Malhada

Ideal para quem busca tranquilidade, a Praia da Malhada é o refúgio perfeito. Suas águas cristalinas e suas formações rochosas criam um cenário único, onde é possível relaxar e admirar a paisagem ou aproveitar as ondas para praticar esportes aquáticos.

2. Praia Principal de Jericoacoara

A mais movimentada, esta praia é conhecida pela famosa Pedra Furada, uma das principais atrações de Jeri. É ideal para banhos de mar, passeios de buggy e caminhadas.

3. Lagoa do Paraiso

Um verdadeiro cartão-postal , a Lagoa do Paraíso possui águas cristalinas e redes dentro d’água, onde os visitantes podem relaxar e curtir o visual deslumbrante.