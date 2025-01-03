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Cultura

3 atrativos imperdíveis da Nísia Floresta

Com praias e lagoas encantadoras, o destino é o refúgio ideal para relaxar e aproveitar a natureza
Portal Edicase

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Publicado em 03 de Janeiro de 2025 às 15:19

Os atrativos de Nísia Floresta encantam com ecoturismo, águas tranquilas e experiências únicas (Imagem: gjpr | Shutterstock)
Os atrativos de Nísia Floresta encantam com ecoturismo, águas tranquilas e experiências únicas Crédito: Imagem: gjpr | Shutterstock
Nísia Floresta, localizada a cerca de 40 km de Natal, leva o nome de uma das primeiras feministas brasileiras e escritora do século XIX, que nasceu na região e é lembrada com monumentos e homenagens. Com uma extensa faixa litorânea e lagoas encantadoras, o destino oferece uma variedade de atrativos para quem busca paisagens paradisíacas, águas tranquilas e rica biodiversidade.
A região é famosa por seu ecoturismo, com áreas de proteção ambiental e atividades ao ar livre que encantam os amantes da natureza. Além disso, é possível fazer passeios de barco, caiaque e stand-up paddle nas águas calmas das lagoas locais.
A culinária aqui é marcada pelo sabor do Nordeste, com temperos e ingredientes que refletem a essência da região. Ao final do dia, o pôr do sol sobre as lagoas e as praias cria uma atmosfera especial, tornando Nísia Floresta um destino perfeito.
Abaixo, confira 3 atrativos imperdíveis da Nísia Floresta!

1. Praia de Búzios

Conhecida por sua beleza intocada, a Praia de Búzios tem um clima mais reservado, com águas azuis e areias brancas. É o lugar ideal para quem procura tranquilidade em meio à natureza.
A Praia de Camurupim tem águas calmas e transparentes, perfeitas para famílias (Imagem: Marcia Cobar | Shutterstock)
A Praia de Camurupim tem águas calmas e transparentes, perfeitas para famílias Crédito: Imagem: Marcia Cobar | Shutterstock

2. Praia de Camurupim

Com piscinas naturais formadas pelos recifes de corais, a Praia de Camurupim é uma das mais procuradas de Nísia Floresta. As águas calmas e transparentes são perfeitas para famílias e para quem quer relaxar.

3. Lagoa de Arituba

Um verdadeiro oásis em Nísia Floresta, a Lagoa de Arituba possui águas cristalinas e oferece atividades como caiaque e stand-up paddle . É perfeita para relaxar e aproveitar seu visual encantador.
Por Cláudia Costa, Eliria Buso e Patrícia Chemin – revista Qual Viagem

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