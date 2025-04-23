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Astrologia

Veja como aproveitar as energias do Sol em Touro

Período será ideal para buscar equilíbrio, curtir os pequenos prazeres e investir em tudo aquilo que faz sentido para você
Portal Edicase

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Publicado em 23 de Abril de 2025 às 17:04

O ingresso do Sol em Touro inspira um ritmo mais calmo, valorizando o momento presente e tudo aquilo que é verdadeiramente significativo (Imagem: E.Va | Shutterstock)
O ingresso do Sol em Touro inspira um ritmo mais calmo, valorizando o momento presente e tudo aquilo que é verdadeiramente significativo Crédito: Imagem: E.Va | Shutterstock
A entrada do Sol em Touro, em 19 de abril, marca o início de um ciclo mais centrado, que privilegia a construção paciente, o cultivo da estabilidade e o prazer em pequenas conquistas diárias. Será um período fértil para criar raízes, valorizar o essencial e estabelecer planos que resistam ao tempo. Este ciclo será regido pelo elemento Terra e terá como planeta regente Vênus — indicando um foco maior em tudo que é belo, prazeroso e duradouro.
“O Sol em Touro nos convida a desacelerar, apreciar o presente e investir naquilo que realmente tem valor, tanto material quanto emocional”, explica Rômulo de Ogum, especialista do Astrocentro, que acrescenta: “É um momento excelente para consolidar projetos, fazer investimentos e cuidar da nossa base, seja ela financeira, afetiva ou familiar”.

Tendências deste novo ciclo

Os taurinos são conhecidos por sua ligação com o conforto, a boa comida, o toque, a beleza e a natureza. Quando o Sol está neste signo, todos nós sentimos um pouco dessa energia mais pé no chão e prazerosa. “Esse é o momento ideal para buscar equilíbrio entre trabalho e descanso, valorizando experiências sensoriais e prazeres simples, como uma boa refeição ou uma viagem em meio à natureza”, diz Rômulo.
Mas não se engane: mesmo com essa vibe mais calma, o período também favorecerá a produtividade. “É ótimo para dar continuidade àquilo que ficou pela metade. Sabe aquele projeto engavetado há tempos? Agora é a hora de retomar com foco e determinação”, aconselha Rômulo de Ogum.
O Sol em Touro favorecerá os laços familiares, as amizades verdadeiras e os relacionamentos amorosos sólidos (Imagem: David Lugasi | Shutterstock)
O Sol em Touro favorecerá os laços familiares, as amizades verdadeiras e os relacionamentos amorosos sólidos Crédito: Imagem: David Lugasi | Shutterstock

Tempo de fortalecer laços

As relações também ganharão destaque durante a passagem do Sol por Touro . “Touro valoriza o que é duradouro, estável e afetuoso. Por isso, esse ciclo favorece os laços familiares, amizades verdadeiras e relacionamentos amorosos sólidos”, explica Rômulo de Ogum.
Viagens em família, encontros com amigos próximos e momentos de aconchego em casa serão altamente recomendados — especialmente se puderem ser vividos em ambientes de natureza exuberante. “Touro se sente em casa cercado por beleza natural, e isso nos ajuda a recarregar as energias”, acrescenta.

Fase de construção

Acima de tudo, o Sol em Touro marcará um período de construção. O momento será propício para tomar decisões mais firmes no campo profissional, financeiro e afetivo. “É uma fase excelente para pensar no longo prazo, fazer planos concretos e cultivar a estabilidade em todas as áreas da vida”, finaliza Rômulo de Ogum.
Aproveite esta temporada para buscar equilíbrio, curtir os pequenos prazeres e investir em tudo aquilo que faz sentido para você. O universo conspirará a favor da sua estabilidade.
Por Rebeca Pizzico

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