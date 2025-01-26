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Astrologia

Veja as previsões de fevereiro de 2025 para o signo de Aquário

O segundo mês do ano será ideal para o aquariano buscar mais segurança, conforto e estabilidade no setor afetivo
Portal Edicase

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Publicado em 26 de Janeiro de 2025 às 11:30

Fevereiro será um mês movimentado para o aquariano (Imagem: Silver Place | Shutterstock)
Fevereiro será um mês movimentado para o aquariano Crédito: Imagem: Silver Place | Shutterstock
Para Aquário, fevereiro iniciará com muita energia e bastante movimentado. Isso poderá ajudá-lo(a) a dar andamento aos projetos pessoais e ir em busca do que está alinhado com seus ideais e propósitos. No entanto, toda essa energia possivelmente o(a) levará a agir por impulso e de maneira rebelde e precipitada. Além disso, será possível que surjam diversos imprevistos.
Depois, por volta da metade do mês, o aquariano entrará em uma fase importante para organizar a vida financeira, bem como para buscar mais conforto, estabilidade e segurança. Será um período favorável para se conectar com os seus valores e refletir se está vivendo de maneira alinhada com eles.
De modo geral, fevereiro se mostrará movimentado, mas sujeito a alguns atrasos. Ademais, o lado emocional poderá interferir na saúde e produtividade dos nativos de Aquário. Portanto, procure cuidar melhor das emoções, estabelecer os limites necessários e se comprometer somente com o que consegue fazer, evitando se sobrecarregar.
Em fevereiro, o nativo de Aquário poderá avaliar melhor a sua relação amorosa (Imagem: GraphiCrash | Shutterstock)
Em fevereiro, o nativo de Aquário poderá avaliar melhor a sua relação amorosa Crédito: Imagem: GraphiCrash | Shutterstock

Período de reflexões e mudanças no amor

Neste mês, você buscará encontrar mais segurança, conforto e estabilidade no setor afetivo . Portanto, será o momento de avaliar como a relação tem caminhado e preparar os próximos passos. Se não estiver em um relacionamento, desejará encontrar alguém que se alinhe aos seus valores e que lhe traga segurança emocional.
Apesar disso, especialmente no início de fevereiro, o aquariano possivelmente se confundirá e criará muitas expectativas e fantasias em relação ao outro, se frustrando no final. Por volta da metade do mês, buscará mais movimento no amor. Considere, nesse sentido, aproveitar a oportunidade para fazer uma viagem com a pessoa amada e sair da rotina.

Fase produtiva no trabalho e nas finanças

Com tanta energia disponível no início do mês, a tendência será de uma fase produtiva e favorável para ir em busca das suas realizações, dar andamento aos seus projetos, fazer novos contatos e se dedicar ao que deseja construir no futuro. Além disso, sua dedicação a encontrar o equilíbrio financeiro ganhará destaque neste período.
No entanto, no início de fevereiro, procure atentar-se à inclinação a se enganar sobre como lida com o dinheiro e os demais recursos materiais. Por fim, procure direcionar bem a sua energia para o que realmente quer, evitando iniciar diversos movimentos diferentes. Afinal, eles poderão fazer com que perca o foco e desperdice energia.

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