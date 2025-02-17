Veja as características dos nativos do signo de Peixes

Os nativos de Peixes são muito ligados à espiritualidade e à magia Crédito: Imagem: Allexxandar | Shutterstock

Sonhadores e criativos, os piscianos tendem a viver no mundo das fantasias. Além disso, estão sempre navegando em busca da compreensão das próprias emoções. “Sendo Peixes o último signo do zodíaco, ele traz a representação da totalidade, o final de um caminho em que se busca a transcendência, a conexão com o absoluto, a fusão com tudo o que existe, com atributos muito elevados. Representa a unidade em que os extremos se encontram”, explica a astróloga Thaís Mariano.

Bondade e leveza

Conforme a astróloga, os nativos do signo de Peixes são sensíveis, sonhadores, empáticos, pacientes, calmos, intuitivos, românticos, generosos, místicos, amáveis e ótimos companheiros. Contudo, a bondade e a leveza dos piscianos podem se virar contra eles. Isso porque “captam toda energia do ambiente como esponjas, o que os leva a sentir muitas coisas que não são suas. Apresentam também bastante dificuldade em colocar limites, por um desejo interno de altruísmo”, esclarece Thaís Mariano.

Além disso, os nativos de Peixes são muito ligados ao mundo místico e espiritual. “Enxergam além do que a maioria consegue ver nesse sentido, mas têm muita dificuldade de perceber a si”, analisa a astróloga. Isso pode levá-los a distrações, como se “sonhassem acordados”.

Simbologia de Peixes

O signo de Peixes é o último da tríade de Água. Segundo Thaís Mariano, ele representa o inconsciente mais profundo, assim como tudo aquilo que habita no interior e que é difícil de desvendar, como mistérios e fantasmas. O seu símbolo são dois peixes nadando em direções opostas e, ao mesmo tempo, formando um ciclo. Conforme a astróloga, isso simboliza o ciclo sem fim da vida.

Além disso, a mensagem do signo de Peixes é de que todos estamos interligados, isto é, o que se faz por um indivíduo impacta toda a humanidade. “Por isso, por meio de ações mais conscientes, é possível criar um mundo mais empático e amoroso”, diz Thaís Mariano.

Desafio dos piscianos

Apesar dos aspectos positivos, os piscianos também apresentam características a serem desenvolvidas. “Eles fantasiam, criam histórias e acreditam nelas pela dificuldade de lidar com as questões duras e difíceis da vida. São escapistas: a lógica deles é difícil de ser compreendida, é como se vivessem em outra realidade”, comenta a astróloga.

Além da dificuldade em se conectar com a realidade, os piscianos são facilmente levados aos vícios de todos os tipos. Ademais, tendem a se colocar em uma posição de vítima.

Mulher de Peixes

A mulher de Peixes costuma ser romântica, indecifrável, gentil e compassiva. “Possui o arquétipo da sereia, que encanta com toda a doçura, o charme, com seus dons místicos e seus silêncios cheios de significado”, analisa Thaís Mariano.

A pisciana possui facilidade para se adaptar às diferentes situações. “Isso pode ser um aspecto tanto positivo quanto negativo, já que indica grande flexibilidade e fluidez, mas também um desafio no ponto de se firmar em um objetivo, deixando tudo um tanto solto e disperso. Se está em desequilíbrio, pode entrar no modo de sempre buscar agradar o outro e se moldar à vida dele a fim de ser aceita, amada e acolhida”, explica a astróloga.

A mulher de Peixes corre o risco de querer salvar o universo e esquecer um pouco de si. “Quando encontra o equilíbrio e se dedica ao caminho do autoconhecimento, consegue encontrar, em sua imensa sensibilidade, toda força e potência. É capaz de grandes e amorosos feitos a favor de si e do outro”, avalia Thaís Mariano.

O homem do signo de Peixes é sensível, carinhoso e apaixonante Crédito: Imagem: Yevheniia Kovalets | Shutterstock

Homem de Peixes

O homem de Peixes costuma ser gentil, sensível, compreensivo, romântico e delicado. “Quando consegue se conectar de modo positivo com sua vulnerabilidade, é capaz de perceber nela uma imensa força”, esclarece a astróloga. O pisciano tem uma energia sutil que combina com os arquétipos dos príncipes de conto de fadas.

“O herói de grandes histórias, o mago, o bruxo que encontra na forma masculina a potência feminina da sensibilidade. Quando o pisciano não encontra meios saudáveis de se conectar com essa vulnerabilidade, ele pode se tornar um tanto escapista em suas relações, com grande dificuldade de se aprofundar completamente”, acrescenta Thaís Mariano.

De modo geral, o pisciano tende a ser muito sonhador. Por isso, precisa desenvolver atividades artísticas ou espirituais que o conectem com a realidade. “Caso contrário, pode descarregar essa energia de forma desafiadora, transferindo para a pessoa com que se relaciona toda a fantasia que habita em sua mente”, alerta a astróloga.

Piscianos no amor

Sensíveis e sonhadores, as pessoas de Peixes estão entre as mais românticas do zodíaco. “São eternos apaixonados, gostam de estar em relações em que encontram toda a magia que buscam e estão sempre prontos para fazer de tudo pela pessoa amada”, explica Thaís Mariano. No entanto, ela enfatiza que esses nativos têm dificuldades para estabelecer limites e para se perceber dentro do relacionamento.

Além disso, costumam ser dóceis e puras, o que pode levá-las a aceitar todo tipo de imposição do par. “Podem acabar se moldando ao padrão que a outra pessoa coloca na relação, sem que percebam isso com muita clareza”, aponta a astróloga. Além disso, por serem altruístas, os piscianos podem atrair pessoas que demandam muita energia.