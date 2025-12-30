Tarot semanal: previsão para os signos de 29/12/2025 a 04/01/2026

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 11:56
A semana será marcada por movimento, ajustes internos e amadurecimento emocional para todos os signos. Conforme as cartas do tarot, a energia favorecerá novos começos, desde que acompanhados de consciência, estratégia e paciência. Haverá um convite coletivo para equilibrar ação e reflexão, compreender o momento certo de avançar e reconhecer o que precisa ser deixado para trás.
A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo nesta semana. Confira!
A carta “Ás de Paus” mostra que a semana começará com energia e entusiasmo . Uma ideia nova, um desejo ou uma faísca interna pedirá ação. Será um período excelente para iniciar algo com coragem.
A carta “Sete de Ouros” revela que a paciência e a avaliação estarão em destaque. Você começará a perceber o que vale a pena continuar investindo e o que precisa ser ajustado. Não será o momento de forçar resultados.
A carta “Pajem de Espadas” mostra que a curiosidade, as conversas e as novidades marcarão a semana. Será um período para observar mais, perguntar, aprender e trocar informações . Fofocas e conclusões precipitadas deverão ser evitadas.
A carta “Dez de Copas” mostra que a harmonia emocional e a sensação de pertencimento estarão presentes. A semana favorecerá a família, as relações sinceras e os momentos de afeto que aquecem o coração.
A carta “Rei de Copas” mostra que a maturidade emocional ganhará destaque . Você aprenderá a liderar com sensibilidade, controlar reações e agir com empatia, mesmo diante de situações delicadas.
A carta “Três de Ouros” mostra que o trabalho em equipe e o reconhecimento das suas habilidades se destacarão. A semana será favorável para parcerias, projetos colaborativos e crescimento profissional.
A carta “A Justiça” revela que as decisões conscientes e o equilíbrio conduzirão a semana. O período pedirá responsabilidade , honestidade e alinhamento entre o que você sente e o que faz. Tudo tenderá a se ajustar.
A carta “Sete de Espadas” mostra que será importante manter atenção a jogos ocultos, inclusive aos seus. A semana pedirá estratégia, mas também sinceridade. Nem tudo precisará ser feito por atalhos.
A carta “Nove de Paus” revela que a persistência e a resistência serão necessárias. Você poderá se sentir cansado(a), mas estará mais perto do fim do que imagina. Será importante aguentar firme por mais um pouco.
A carta “O Imperador” mostra que a estrutura, a autoridade e o controle marcarão a semana. Será um período para assumir o comando, organizar a vida prática e se posicionar com firmeza e clareza.
A carta “Seis de Espadas” mostra que a semana favorecerá transições e trará alívio gradual. Afastamentos necessários, mudanças de mentalidade e a busca por águas mais calmas estarão em evidência.
A carta “A Estrela” revela que a esperança será renovada e a cura emocional ganhará espaço. A semana será marcada por fé, leveza e reconexão com os sonhos. Confie: o universo ouvirá.
Victor Valentim
Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta