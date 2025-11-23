Astrologia

Tarot semanal: previsão para os signos de 24 a 30 de novembro de 2025

Confira o que as cartas revelam para cada nativo sobre os próximos dias

A energia da semana geral destacará cura, reorganização e renovação Crédito: Imagem: Hakim Graphy | Shutterstock

A semana, de forma geral, será marcada por movimento interno e externo, pedindo equilíbrio emocional, clareza de direção e abertura para mudanças necessárias. As cartas do tarot revelam um período em que decisões importantes serão tomadas, algumas de maneira rápida, enquanto outras exigirão paciência e confiança no tempo certo.

A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo nesta semana. Confira!

Áries – Dois de Paus

O ariano começará a enxergar possibilidades e caminhos que não estavam claros Crédito: Imagem: Vasya Kobelev | Shutterstock

A carta “Dois de Paus” mostra planejamento e visão de futuro . Você começará a enxergar possibilidades e caminhos que não estavam claros. Será o momento de escolher com coragem e dar o próximo passo com confiança.

Touro – A Temperança

A semana pedirá ao taurino paciência, moderação e serenidade Crédito: Imagem: Vasya Kobelev | Shutterstock

A carta “A Temperança” traz equilíbrio e harmonia. Sua semana pedirá paciência, moderação e serenidade. Ao ajustar pequenas coisas no dia a dia, você encontrará o fluxo ideal para seguir em paz.

Gêmeos – Cavaleiro de Copas

Alguém poderá mexer com o coração do geminiano ou despertar nele inspiração Crédito: Imagem: Vasya Kobelev | Shutterstock

A carta “Cavaleiro de Copas” anuncia charme, sensibilidade e convites emocionais. Alguém poderá mexer com seu coração ou despertar sua inspiração . Nesta semana, tente deixar a imaginação te guiar e abrace o romantismo.

Câncer – Seis de Ouros

O canceriano receberá ajuda ou oferecerá apoio, criando conexões mais leves e verdadeiras (Imagem: Vasya Kobelev | Crédito:

A carta “Seis de Ouros” fala sobre trocas justas e generosidade. Você receberá ajuda ou oferecerá apoio, criando conexões mais leves e verdadeiras. A vida devolverá tudo o que você compartilhar com o coração.

Leão – A Torre

Para o leonino, mudanças repentinas quebrarão padrões antigos Crédito: Imagem: Vasya Kobelev | Shutterstock

A carta “A Torre” indica mudanças repentinas que quebrarão padrões antigos. Embora possa parecer intenso, será libertador . Algo que não se sustentava mais precisará cair para abrir espaço para algo mais forte e real.

Virgem – Rei de Copas

O virginiano lidará com sentimentos profundos sem se perder Crédito: Imagem: Vasya Kobelev | Shutterstock

A carta “Rei de Copas” traz equilíbrio emocional e maturidade. Você lidará com sentimentos profundos sem se perder. Sua sensibilidade se transformará em força e clareza.

Libra – Sete de Ouros

O libriano deverá continuar, mesmo que o resultado não apareça rapidamente Crédito: Imagem: Vasya Kobelev | Shutterstock

A carta “Sete de Ouros” pede paciência e confiança no tempo das coisas. Os frutos crescerão , e você já plantou bem. Será importante continuar, mesmo que o resultado não apareça rapidamente.

Escorpião – A Estrela

O escorpiano receberá sinais do universo para seguir adiante Crédito: Imagem: Vasya Kobelev | Shutterstock

A carta “A Estrela” ilumina sua semana com esperança e inspiração. Seus sonhos ganharão força, e você receberá sinais do universo para seguir adiante. A fé te guiará e renovará sua energia.

Sagitário – Cavaleiro de Espadas

Para o sagitariano, haverá decisões rápidas, ideias afiadas e muita vontade de agir Crédito: Imagem: Vasya Kobelev | Shutterstock

A carta “Cavaleiro de Espadas” movimenta tudo ao seu redor. Haverá decisões rápidas, ideias afiadas e muita vontade de agir . Apenas tome cuidado para não atropelar ninguém no caminho.

Capricórnio – O Eremita

O capricorniano encontrará respostas ao se afastar do barulho externo Crédito: Imagem: Vasya Kobelev | Shutterstock

A carta “O Eremita” pede introspecção e foco interno. Você encontrará respostas ao se afastar do barulho externo. Será uma semana para reorganizar pensamentos e ouvir sua própria sabedoria.

Aquário – Três de Copas

Encontros especiais e momentos leves levantarão o aquariano Crédito: Imagem: Vasya Kobelev | Shutterstock

A carta “Três de Copas” celebra amizade, apoio e alegria compartilhada. Encontros especiais e momentos leves te levantarão. Tente celebrar o que te faz sentir parte de algo maior.

Peixes – Rainha de Ouros

A energia do pisciano se voltará para o bem-estar material e emocional Crédito: Imagem: Vasya Kobelev | Shutterstock

A carta “Rainha de Ouros” traz conforto, segurança e autocuidado. Sua energia se voltará para o bem-estar material e emocional. Será importante cuidar do seu espaço, do seu corpo e da sua rotina com carinho.

Victor Valentim

Crédito:

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.