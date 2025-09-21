Tarot semanal: previsão para os signos de 22 a 28 de setembro de 2025

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 07:38
A energia geral da semana será marcada por transformações, escolhas e novos começos. O tarot mostra que haverá espaço tanto para a renovação quanto para a paciência, pedindo equilíbrio entre agir com coragem e saber esperar o momento certo.
A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo nesta semana. Confira!
Carisma e liderança marcarão a sua semana. Será o momento de confiar na sua força e mostrar ao mundo a sua chama criativa.
Busque o equilíbrio entre dar e receber. Apoios chegarão até você, mas também será tempo de estender a mão para quem precisar. A generosidade abrirá caminhos.
Decisões baterão à sua porta. A dúvida poderá confundir , mas em algum momento será preciso escolher. Escute a sua mente e o seu coração.
Organização e disciplina serão fundamentais. Busque estruturar seus planos e manter firmeza nas atitudes. A segurança virá do seu foco.
Celebrações e conquistas estarão no ar . Aproveite os momentos de alegria, as vitórias compartilhadas e a sensação de pertencimento.
A semana pedirá mais sensibilidade. Por isso, tente ouvir o seu coração, viver as emoções e se permitir movimentos guiados pelo afeto e pela inspiração.
Paciência será a palavra-chave. O que você plantou crescerá, mesmo que ainda não traga frutos visíveis. Confie no processo .
Esperança e renovação iluminarão os seus dias. Acredite que coisas boas chegarão e se permita sonhar de novo.
Tente desacelerar nesta semana. O descanso será essencial para recuperar forças e clarear ideias. A pausa também faz parte do caminho.
O trabalho em equipe e as parcerias serão importantes. Procure valorizar quem caminha junto e saber reconhecer os talentos ao seu redor.
Escolhas estarão à vista — poderão ser no amor, nos projetos ou na vida pessoal . O importante será decidir com consciência e verdade.
Um ciclo chegará ao fim. Algo precisará ser deixado para trás para que um novo capítulo comece. Encerrar também é libertar.
Victor Valentim
Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas suas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta