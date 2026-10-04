Tarot semanal: previsão para os signos de 05 a 11 de outubro de 2026

A semana trará uma energia de escolhas, organização e amadurecimento emocional para os signos. As cartas do tarot indicam a necessidade de assumir responsabilidades, estabelecer limites e agir com mais consciência diante de questões financeiras, profissionais e afetivas. Ao mesmo tempo, haverá espaço para encontros, celebrações e novas oportunidades, especialmente para quem estiver disposto a reconhecer seus recursos e colocar planos em prática.