Astrologia

Tarot semanal: previsão para os signos de 03 a 09 de novembro de 2025

Confira o que as cartas revelam para cada nativo sobre os próximos dias

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 12:07

As cartas do tarot indicam que a sorte estará mais presente nesta semana Crédito: Imagem: SAG stock | Shutterstock

A semana trará uma energia vibrante e repleta de movimento. A influência astrológica mostra que será um período de conquistas, recomeços e expansão pessoal para todos os signos. As cartas do tarot indicam que a sorte estará mais presente, especialmente para quem confiar em si e seguir a intuição.

A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo nesta semana. Confira!

Áries – O Sol

O ariano deverá aproveitar cada chance de mostrar quem é Crédito: Imagem: Sugiwara | Shutterstock

A sorte estará ao seu lado! A carta “O Sol” chega iluminando tudo, trazendo vitórias e boas pessoas no caminho. Nesta semana, você poderá brilhar sem medo e aproveitar cada chance de mostrar quem é.

Touro – Nove de Copas

O taurino deverá curtir o momento e comemorar Crédito: Imagem: Sugiwara | Shutterstock

Será uma semana de pura satisfação. A carta “Nove de Copas” representa o “tudo deu certo” do tarot. Sabe aquele sentimento de estar exatamente onde deveria?! Será isso. Tente curtir o momento e comemorar.

Gêmeos – Oito de Ouros

O geminiano deverá colocar energia no que ama Crédito: Imagem: Sugiwara | Shutterstock

A sorte virá com o foco. A carta “Oito de Ouros” mostra que, quanto mais você se dedicar, mais o universo o aplaudirá. Tente colocar energia no que ama e os resultados aparecerão rapidamente.

Câncer – A Estrela

O canceriano deverá acreditar no próprio brilho e seguir o que faz o coração vibrar Crédito: Imagem: Sugiwara | Shutterstock

Procure sonhar alto e confiar. A carta “A Estrela” indica leveza, proteção e aquele empurrãozinho mágico para tudo fluir. Tente acreditar no seu brilho e seguir o que faz seu coração vibrar.

Leão – Três de Paus

O leonino poderá explorar novos caminhos e acreditar nos próprios planos Crédito: Imagem: Sugiwara | Shutterstock

Será hora de expandir! A carta “Três de Paus” indica sinal verde para explorar novos caminhos e acreditar nos seus planos . Abrir-se para o novo será o segredo da sua sorte nesta semana.

Virgem – Rainha de Ouros

O virginiano deverá cuidar das conquistas com carinho e se permitir relaxar Crédito: Imagem: Sugiwara | Shutterstock

Você merece o conforto que está chegando. A carta “Rainha de Ouros” fala de prosperidade, reconhecimento e segurança. Nesta semana, tente cuidar das suas conquistas com carinho e se permitir relaxar.

Libra – O Mago

O libriano deverá usar a criatividade, o charme e as ideias Crédito: Imagem: Sugiwara | Shutterstock

Magia pura! A carta “O Mago” mostra que tudo estará em suas mãos. Nesta semana, busque usar a sua criatividade , seu charme e suas ideias — o universo estará pronto para ouvi-lo(a) e ajudá-lo(a) a realizar.

Escorpião – Dez de Ouros

O escorpiano poderá colher o que plantou e sentir orgulho do que construiu Crédito: Imagem: Sugiwara | Shutterstock

Sorte grande chegando! A carta “Dez de Ouros” mostra que estabilidade e sucesso virão para ficar. Será uma semana para colher o que você plantou e sentir orgulho do que construiu.

Sagitário – O Louco

O sagitariano poderá seguir a intuição e se jogar Crédito: Imagem: Sugiwara | Shutterstock

Novidades boas virão por aí! A carta “O Louco” indica aventuras, risadas e aquele vento de liberdade que você ama. Nesta semana, tente seguir a intuição e se jogar — a sorte adora quem ousa.

Capricórnio – Ás de Paus

O capricorniano terá uma semana de recomeços cheios de inspiração Crédito: Imagem: Sugiwara | Shutterstock

Energia nova e poderosa chegará. A carta “Ás de Paus” anuncia recomeços cheios de inspiração. Sabe aquela faísca que reacende a vontade de viver? Será isso que o(a) moverá agora.

Aquário – O Mundo

O aquariano viverá uma semana de conquistas, reconhecimento e viagens Crédito: Imagem: Sugiwara | Shutterstock

Você fechará ciclos com chave de ouro. A carta “O Mundo” mostra conquistas, reconhecimento e viagens (até as da alma). Tudo o que você sonhou estará prestes a se concretizar.

Peixes – Seis de Copas

O pisciano deverá sentir, viver e deixar o amor guiar a semana Crédito: Imagem: Sugiwara | Shutterstock

Haverá nostalgia boa e encontros do destino. A carta “Seis de Copas” revela que lembranças aquecerão o coração e pessoas especiais reaparecerão. Tente sentir, viver e deixar o amor guiar a semana.

Victor Valentim

null Crédito:

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.