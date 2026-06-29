Tarot mensal: previsões para os 12 signos em julho de 2026

As energias indicam que julho trará movimento, amadurecimento e escolhas importantes aos nativos Crédito: Imagem: Vlada Antic | Shutterstock

Julho trará uma energia de movimento, amadurecimento e escolhas importantes. As cartas do tarot mostram um mês de crescimento, em que cada signo será convidado a olhar para seus desejos, fortalecer relações e construir caminhos mais alinhados com aquilo que realmente importa. Algumas também indicam conquistas, enquanto outras pedem desapego e transformação.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — Rei de Paus

Julho trará ao ariano coragem, liderança e uma vontade maior de conquistar seus objetivos Crédito: Imagem: Diana Hlevnjak | Shutterstock

A carta “Rei de Paus” indica que julho chegará trazendo coragem, liderança e uma vontade maior de conquistar seus objetivos. No amor, sua energia estará mais intensa e magnética, favorecendo novas paixões ou uma fase mais animada nas relações. Na carreira, sua criatividade e iniciativa poderão colocá-lo(a) em destaque e abrir portas importantes. Sua saúde melhorará quando você canalizar sua energia para atividades que tragam entusiasmo. Entre amigos, sua presença será marcante e poderá inspirar quem estiver ao seu redor.

Touro — 9 de Ouros

Julho favorecerá a independência, a autoestima e o reconhecimento do taurino sobre as próprias conquistas Crédito: Imagem: Diana Hlevnjak | Shutterstock

Segundo a carta “9 de Ouros”, o mês favorecerá independência, autoestima e reconhecimento das próprias conquistas. No amor, você tenderá a valorizar relações que respeitem seu espaço e tragam segurança emocional. Na carreira, esforços anteriores poderão gerar resultados, estabilidade e sensação de realização. Sua saúde melhorará quando você investir em autocuidado e qualidade de vida. Entre amigos, sua energia transmitirá confiança, mas será importante permitir mais trocas.

Gêmeos — 6 de Ouros

Julho trará aprendizados sobre equilíbrio, reciprocidade e trocas mais justas ao geminiano Crédito: Imagem: Diana Hlevnjak | Shutterstock

A carta “6 de Ouros” mostra que julho trará aprendizados sobre equilíbrio, reciprocidade e trocas mais justas. No amor, será importante perceber se existe harmonia entre dar e receber dentro das relações. Na carreira, parcerias, ajudas e oportunidades poderão surgir, favorecendo crescimento e aprendizado. Sua saúde melhorará quando você encontrar uma rotina mais equilibrada e evitar excessos. Entre amigos, gestos de apoio fortalecerão conexões verdadeiras.

Câncer — A Força

O canceriano terá um mês de coragem, maturidade emocional e superação de desafios Crédito: Imagem: Diana Hlevnjak | Shutterstock

A carta “A Força” indica um mês de coragem, maturidade emocional e superação de desafios. No amor, sua paciência e capacidade de acolher ajudarão a fortalecer vínculos e resolver questões pendentes. Na carreira, sua determinação será essencial para enfrentar obstáculos e conquistar reconhecimento. Sua saúde melhorará quando você cuidar da mente e encontrar equilíbrio entre esforço e descanso. Entre amigos, sua presença será vista como fonte de apoio e segurança.

Leão — Cavaleiro de Paus

O mês chegará para o leonino com movimento, paixão e vontade de viver novas experiências Crédito: Imagem: Diana Hlevnjak | Shutterstock

A carta “Cavaleiro de Paus” indica que o mês chegará com movimento, paixão e vontade de viver novas experiências. No amor, sua energia estará intensa e poderá trazer encontros, novidades ou uma fase mais dinâmica na relação. Na carreira, ideias rápidas e iniciativa poderão gerar oportunidades, mas será importante evitar a impulsividade. Sua saúde melhorará quando você encontrar formas positivas de movimentar sua energia. Entre amigos, convites e novidades deixarão julho mais agitado.

Virgem — Rainha de Copas

O mês favorecerá a sensibilidade, a conexão emocional e o cuidado do virginiano com aquilo que realmente importa Crédito: Imagem: Diana Hlevnjak | Shutterstock

Segundo a carta “Rainha de Copas”, o mês favorecerá sensibilidade, conexão emocional e cuidado com aquilo que realmente importa. No amor, os sentimentos poderão se aprofundar, e as relações ganharão mais acolhimento e compreensão. Na carreira, sua intuição ajudará a lidar melhor com as pessoas e a encontrar soluções criativas. Sua saúde melhorará quando você respeitar suas emoções e praticar mais autocuidado. Entre amigos, você será procurado(a) por sua capacidade de ouvir e aconselhar.

Libra — O Diabo

Em julho, o libriano poderá viver paixões intensas Crédito: Imagem: Diana Hlevnjak | Shutterstock

A carta “O Diabo” mostra que o mês pedirá atenção aos apegos, excessos e situações que poderão prender você emocionalmente. No amor, paixões intensas poderão surgir, mas será importante observar se existe equilíbrio e liberdade. Na carreira, será preciso ter cuidado com cobranças exageradas ou com a permanência em situações apenas por segurança. Sua saúde melhorará quando você evitar exageros e buscar mais equilíbrio. Entre amigos, escolha relações que tragam crescimento, e não apenas dependência.

Escorpião — 2 de Espadas

Conversas sinceras ajudarão o escorpiano a trazer clareza e direção para os relacionamentos em julho Crédito: Imagem: Diana Hlevnjak | Shutterstock

A carta “2 de Espadas” indica que o mês trará dúvidas, necessidade de reflexão e escolhas que não poderão mais ser adiadas. No amor, algo pode estar sendo evitado, mas conversas sinceras ajudarão a trazer clareza e direção. Na carreira, será importante avaliar bem as possibilidades antes de tomar decisões importantes. Sua saúde melhorará quando você não ignorar seus sentimentos e buscar mais equilíbrio interno. Entre amigos, abrir espaço para diálogos poderá fortalecer os vínculos.

Sagitário — 5 de Copas

Julho convidará o sagitariano a olhar para perdas e frustrações sem esquecer as oportunidades que continuam presentes Crédito: Imagem: Diana Hlevnjak | Shutterstock

Segundo a carta “5 de Copas”, julho convidará você a olhar para perdas e frustrações sem esquecer as oportunidades que continuam presentes. No amor, emoções antigas poderão voltar, trazendo a chance de cura e amadurecimento. Na carreira, um contratempo não deve apagar tudo o que você já conquistou e aprendeu. Sua saúde melhorará quando você mudar o foco para aquilo que ainda pode florescer. Entre amigos, apoio e conversas sinceras ajudarão a recuperar o ânimo.

Capricórnio — 3 de Ouros

Julho trará ao capricorniano crescimento por meio da colaboração, do aprendizado e da construção conjunta Crédito: Imagem: Diana Hlevnjak | Shutterstock

A carta “3 de Ouros” indica que julho trará crescimento por meio da colaboração, do aprendizado e da construção conjunta. No amor, as relações se fortalecerão quando houver parceria e disposição para construir algo lado a lado. Na carreira, trabalhos em equipe poderão trazer reconhecimento e novas oportunidades. Sua saúde melhorará quando você dividir responsabilidades e evitar carregar tudo sozinho(a). Entre amigos, conexões baseadas em confiança ganharão força.

Aquário — 8 de Ouros

Julho favorecerá a dedicação, o aprimoramento e o foco do aquariano no desenvolvimento pessoal Crédito: Imagem: Diana Hlevnjak | Shutterstock

Segundo a carta “8 de Ouros”, julho favorecerá dedicação, aprimoramento e foco no desenvolvimento pessoal. No amor, atitudes consistentes terão mais valor do que grandes promessas e ajudarão a fortalecer as relações. Na carreira, seu esforço e aprendizado poderão trazer crescimento e reconhecimento. Sua saúde melhorará quando você mantiver disciplina e criar hábitos mais saudáveis. Entre amigos, sua dedicação será percebida e valorizada.

Peixes — 6 de Espadas

O pisciano terá um mês de transição, cura e afastamento de situações que já não fazem bem Crédito: Imagem: Diana Hlevnjak | Shutterstock