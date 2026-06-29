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Copa do Mundo

Com alívio e muita festa, torcida de Itapuã celebra virada do Brasil sobre o Japão

Depois de 90 minutos de apreensão, torcida explode com o gol de Gabriel Martinelli

Publicado em 29 de Junho de 2026 às 17:34

Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

29 jun 2026 às 17:34
Torcida capixaba em Itapuã, Vila Velha, no quarto jogo do Brasil
Carlos Alberto da Silva/A Gazeta

Do inferno ao céu. A experiência vivida de mais de milhões de brasileiros pode ser resumida desta forma. A classificação do Brasil para as oitavas de final da Copa do Mundo foi comemorada com emoção e alívio por torcedores reunidos em Itapoã, em Vila Velha, na tarde desta segunda-feira (29). Após sair atrás no placar diante do Japão, a Seleção Brasileira buscou a virada por 2 a 1 nos minutos finais e levou o público ao delírio no Gran Park Itapuã


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Mas o clima de descontração inicial deu lugar à apreensão quando Sano aproveitou um erro da defesa brasileira e abriu o placar ainda no primeiro tempo para os japoneses. A desvantagem deixou o público apreensivo até o fim da primeira etapa, mas os torcedores seguiram acreditando na reação brasileira.


"Um jogo que achamos que ia ser um pouco mais tranquilo, né? Cheguei atrasado, já cheguei do Uber e achei que o gol era nosso, mas não era. Cheguei aqui, e tive a felicidade de ver dois. Tudo perfeito", disse Guilherme Dezam, torcedor capixaba.


Torcida capixaba em Itapuã, Vila Velha, no quarto jogo do Brasil
Carlos Alberto da Silva/A Gazeta

O alívio veio na etapa final. Casemiro empatou a partida de cabeça, aos 11 minutos do segundo tempo, reacendendo a confiança da torcida. Já nos acréscimos, quando o jogo caminhava para a prorrogação, Gabriel Martinelli aproveitou assistência de Bruno Guimarães para marcar o gol da virada e garantir a classificação brasileira. A explosão da torcida em Itapuã foi imediata, com abraços, gritos e muita comemoração.


"O jogo é muito tenso. O primeiro tempo foi mais ou menos. Mas, no segundo, nós demos o jeito de virar o jogo. Mas esse ano está garantido! O sexta estrela vem, esse ano vem! Pode vir qualquer jogador que a gente ganha", bradou Pedro Lucas, torcedor-mirim muito feliz com a vitória brasileira.


Ao apito final, o sentimento predominante era de confiança e otimisco. Com a classificação garantida, a Seleção agora volta suas atenções para o jogo de baixo da chave e aguarda a definição do adversário na próxima fase: Costa do Marfim ou Noruega.


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