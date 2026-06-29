Com alívio e muita festa, torcida de Itapuã celebra virada do Brasil sobre o Japão

Do inferno ao céu. A experiência vivida de mais de milhões de brasileiros pode ser resumida desta forma. A classificação do Brasil para as oitavas de final da Copa do Mundo foi comemorada com emoção e alívio por torcedores reunidos em Itapoã, em Vila Velha, na tarde desta segunda-feira (29). Após sair atrás no placar diante do Japão, a Seleção Brasileira buscou a virada por 2 a 1 nos minutos finais e levou o público ao delírio no Gran Park Itapuã





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Mas o clima de descontração inicial deu lugar à apreensão quando Sano aproveitou um erro da defesa brasileira e abriu o placar ainda no primeiro tempo para os japoneses. A desvantagem deixou o público apreensivo até o fim da primeira etapa, mas os torcedores seguiram acreditando na reação brasileira.





"Um jogo que achamos que ia ser um pouco mais tranquilo, né? Cheguei atrasado, já cheguei do Uber e achei que o gol era nosso, mas não era. Cheguei aqui, e tive a felicidade de ver dois. Tudo perfeito", disse Guilherme Dezam, torcedor capixaba.



