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Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 31/03/2026

Confira o que as cartas revelam sobre o terça-feira de cada nativo

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Publicado em 31 de março de 2026 às 07:53

Algumas cartas indicam cortes necessários e mudanças inesperadas, enquanto outras apontam leveza, recomeços e reconexões (Imagem: LunarVogel | Shutterstock)
Algumas cartas indicam cortes necessários e mudanças inesperadas, enquanto outras apontam leveza, recomeços e reconexões Crédito: Imagem: LunarVogel | Shutterstock

Conforme o tarot, o último dia do mês terá uma energia de rupturas, libertações e novos começos. Algumas cartas indicam cortes necessários e mudanças inesperadas, enquanto outras apontam leveza, recomeços e reconexões emocionais. Será um dia de virada — tudo o que não faz mais sentido tenderá a se transformar.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — Rainha de Espadas

O nativo de Áries lidará com o dia de forma direta e estratégica (Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock)
O nativo de Áries lidará com o dia de forma direta e estratégica Crédito: Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock

A carta “Rainha de Espadas” indica clareza e posicionamento firme. O dia pedirá decisões racionais e comunicação direta. Corte o que não faz mais sentido, mas sempre com maturidade.

Touro — O Enforcado

O nativo de Touro deverá desacelerar e reavaliar caminhos (Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock)
O nativo de Touro deverá desacelerar e reavaliar caminhos Crédito: Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock

Priorize a pausa e a mudança de perspectiva; nem tudo se resolverá na pressa. A carta “O Enforcado” pede reflexão antes de agir.

Gêmeos — O Diabo

O nativo de Gêmeos perceberá comportamentos que o prendem (Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock)
O nativo de Gêmeos perceberá comportamentos que o prendem Crédito: Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock

Neste dia, tenha atenção a padrões repetitivos e apegos. A carta “O Diabo” indica a necessidade de libertação de comportamentos ou situações que o(a) limitam.

Câncer — A Torre

O nativo de Câncer enfrentará reviravoltas que trarão libertação (Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock)
O nativo de Câncer enfrentará reviravoltas que trarão libertação Crédito: Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock

A carta “A Torre” indica mudanças inesperadas que poderão mexer com estruturas importantes. Apesar do impacto, elas trarão libertação e recomeço.

Leão — O Louco

O nativo de Leão seguirá com coragem rumo ao desconhecido (Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock)
O nativo de Leão seguirá com coragem rumo ao desconhecido Crédito: Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock

A carta “O Louco” indica um novo ciclo com liberdade. O dia favorecerá recomeços e coragem para seguir caminhos diferentes. Confie mais no seu instinto.

Virgem — Rei de Copas

O nativo de Virgem lidará com situações delicadas com sensibilidade (Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock)
O nativo de Virgem lidará com situações delicadas com sensibilidade Crédito: Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock

A carta “Rei de Copas” indica equilíbrio emocional e maturidade. Você poderá lidar com situações delicadas com sensibilidade e controle.

Libra — Pajem de Copas

O nativo de Libra poderá se emocionar com gestos ou convites inesperados (Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock)
O nativo de Libra poderá se emocionar com gestos ou convites inesperados Crédito: Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock

A carta “Pajem de Copas” indica sensibilidade e boas surpresas emocionais. Um gesto ou convite poderá tocar seu coração.

Escorpião — A Temperança

O nativo de Escorpião precisará evitar extremos (Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock)
O nativo de Escorpião precisará evitar extremos Crédito: Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock

O dia pedirá equilíbrio e paciência. A carta “A Temperança” mostra a necessidade de ajustar emoções e situações com calma. Será importante evitar extremos.

Sagitário — 8 de Copas

O nativo de Sagitário tomará decisões emocionais importantes (Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock)
O nativo de Sagitário tomará decisões emocionais importantes Crédito: Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock

A carta “8 de Copas” indica desapego necessário. O dia pedirá coragem para deixar para trás o que já não fizer sentido emocionalmente.

Capricórnio — 3 de Copas

O nativo de Capricórnio viverá um clima positivo ao lado de pessoas próximas (Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock)
O nativo de Capricórnio viverá um clima positivo ao lado de pessoas próximas Crédito: Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock

A carta “3 de Copas” indica um clima de celebração e leveza. O dia favorecerá encontros, amizades e momentos felizes.

Aquário — Cavaleiro de Espadas

O nativo de Aquário deverá ter cautela com atitudes e palavras (Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock)
O nativo de Aquário deverá ter cautela com atitudes e palavras Crédito: Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock

A carta “Cavaleiro de Espadas” indica ações rápidas e decisões impulsivas. O dia pedirá cuidado com atitudes precipitadas e palavras ditas sem pensar.

Peixes — A Morte

O nativo de Peixes encerrará uma fase importante (Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock)
O nativo de Peixes encerrará uma fase importante Crédito: Imagem: Yulia Kostenko | Shutterstock

A carta “A Morte” indica uma transformação profunda. Um ciclo chegará ao fim para abrir espaço para um novo começo. Essa mudança será necessária.

Por Viviane Pettersen

Imagem Edicase Brasil
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Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.

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