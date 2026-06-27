Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 27/06/2026

Neste sábado, os nativos deverão abrir espaço para novas fases Crédito: Imagem: Alina Vaska | Shutterstock

Neste sábado, a energia será de renovação, escolhas e cura emocional. Segundo as cartas do tarot, haverá oportunidades para construir algo mais sólido, mas também situações em que será necessário deixar para trás antigos padrões. Será um dia para agir com consciência, valorizar conexões verdadeiras e abrir espaço para novas fases.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — Ás de Ouros

O ariano terá oportunidades de fortalecer vínculos no amor e abrir caminhos promissores na carreira Crédito: Imagem: juliawhite | Shutterstock

Segundo a carta “Ás de Ouros”, o dia trará oportunidades de crescimento, novos começos e a possibilidade de construir algo importante. No amor , uma nova fase surgirá, com mais segurança, carinho e vontade de fortalecer vínculos. Na carreira, ideias e propostas abrirão caminhos promissores e trarão estabilidade. A saúde melhorará quando você criar uma rotina mais equilibrada e consistente. Entre amigos, novas conexões oferecerão apoio e boas energias.

Touro — A Justiça

O taurino viverá um dia de equilíbrio, responsabilidade e decisões mais conscientes Crédito: Imagem: juliawhite | Shutterstock

Segundo a carta “A Justiça”, o dia pedirá equilíbrio, responsabilidade e decisões mais conscientes. No amor, será importante buscar relações baseadas em reciprocidade e conversas honestas. Na carreira, escolhas feitas com calma trarão resultados positivos e mais reconhecimento. A saúde melhorará quando você encontrar harmonia entre suas necessidades e obrigações. Entre amigos, atitudes sinceras o(a) ajudarão a fortalecer vínculos.

Gêmeos — 4 de Paus

O geminiano desfrutará de um dia de celebrações, estabilidade e momentos de alegria compartilhada Crédito: Imagem: juliawhite | Shutterstock

Conforme a carta “4 de Paus”, o dia favorecerá celebrações, estabilidade e momentos de alegria compartilhada. No amor, as relações passarão por uma fase mais leve, com aproximação e sensação de pertencimento. Na carreira, projetos avançarão e trarão satisfação pelos resultados alcançados. A saúde melhorará quando você encontrar tempo para relaxar e aproveitar bons momentos. Entre amigos, encontros e conversas fortalecerão laços importantes.

Câncer — A Estrela

O canceriano poderá sentir uma energia de esperança, cura e renovação emocional Crédito: Imagem: juliawhite | Shutterstock

A carta “A Estrela” revela esperança, cura e uma energia de renovação emocional. No amor, sentimentos se fortalecerão e abrirão espaço para mais confiança e conexão. Na carreira, sonhos e projetos começarão a ganhar uma direção mais clara. A saúde melhorará quando você recuperar a fé em si e cuidar da sua energia. Entre amigos, sua presença inspirará e aproximará pessoas queridas.

Leão — 4 de Espadas

O leonino será convidado a pausar, descansar e recuperar forças antes de tomar decisões importantes Crédito: Imagem: juliawhite | Shutterstock

Segundo a carta “4 de Espadas”, será um dia de pausa para recuperar forças. No amor, procure desacelerar e observar melhor os sentimentos antes de tomar decisões. Na carreira , uma pausa estratégica o(a) ajudará a reorganizar planos e evitar desgaste. A saúde, por sua vez, pedirá mais descanso e atenção ao equilíbrio emocional. Entre amigos, momentos tranquilos serão tão importantes quanto grandes encontros.

Virgem — 3 de Copas

O dia do virginiano favorecerá encontros e o fortalecimento das relações Crédito: Imagem: juliawhite | Shutterstock

Segundo a carta “3 de Copas”, o dia favorecerá encontros e o fortalecimento das relações. No amor, momentos leves aproximarão pessoas e trarão mais cumplicidade. Na carreira, parcerias e colaboração irão gerar boas oportunidades e resultados positivos. Quanto à saúde, esta melhorará quando você incluir mais prazer e descontração na rotina. Entre amigos, conversas e celebrações renovarão sua energia.

Libra — 3 de Espadas

Para o libriano, será um dia de cura e enfrentamento de sentimentos guardados Crédito: Imagem: juliawhite | Shutterstock

A carta “3 de Espadas” sugere um dia de cura e enfrentamento de sentimentos guardados. No amor, verdades aparecerão e o(a) ajudarão a transformar situações que estavam incomodando. Na carreira, evite absorver críticas de forma pessoal e utilize os desafios como aprendizado. A saúde, por sua vez, melhorará quando você cuidar das emoções e não ignorar sinais de cansaço. Entre amigos, o apoio de pessoas próximas o(a) auxiliará a atravessar momentos delicados.

Escorpião — Os Enamorados

A saúde do escorpiano melhorará com o equilíbrio entre razão e emoção Crédito: Imagem: juliawhite | Shutterstock

Conforme a carta “Os Enamorados”, haverá escolhas importantes e conexões que mexerão profundamente com o coração . No amor, decisões surgirão e pedirão que você alinhe desejos e valores antes de seguir adiante. Na carreira, parcerias serão decisivas para abrir novas oportunidades. A saúde melhorará com o equilíbrio entre razão e emoção. Entre amigos, relações sinceras ganharão mais força e profundidade.

Sagitário — 10 de Copas

O sagitariano desfrutará de um dia de harmonia, felicidade e fortalecimento dos vínculos afetivos Crédito: Imagem: juliawhite | Shutterstock

Segundo a carta “10 de Copas”, o dia favorecerá a harmonia, a felicidade e o fortalecimento dos vínculos afetivos. No amor, haverá uma energia positiva para viver momentos de união e mais segurança emocional. Na carreira, o apoio de pessoas próximas o(a) ajudará a alcançar objetivos importantes. A saúde, por sua vez, melhorará quando você se conectar com ambientes que tragam paz e acolhimento. Entre amigos, encontros trarão sensação de pertencimento e alegria.

Capricórnio — Rainha de Espadas

O capricorniano poderá ter um dia de clareza, maturidade e capacidade de enxergar as situações com mais objetividade Crédito: Imagem: juliawhite | Shutterstock

Segundo a carta “Rainha de Espadas”, o sábado pedirá clareza, maturidade e capacidade de enxergar as situações com mais objetividade. No amor, conversas francas o(a) ajudarão a construir relações mais saudáveis. Na carreira, sua inteligência e estratégia serão grandes aliadas para tomar decisões. A saúde melhorará quando você não guardar preocupações sozinho(a). Entre amigos, valorize quem respeita sua verdade e seus limites.

Aquário — A Morte

O aquariano viverá um dia de transformações, encerramentos e possíveis renovações Crédito: Imagem: juliawhite | Shutterstock

Conforme a carta “A Morte”, haverá, neste sábado, possíveis transformações, encerramentos e uma importante renovação. No amor, antigos padrões serão deixados para trás, abrindo espaço para relações mais alinhadas. Na carreira, mudanças trarão novos caminhos e oportunidades de crescimento. A saúde melhorará quando você liberar hábitos e situações que drenam sua energia. Entre amigos, algumas conexões se transformarão, revelando novas prioridades.

Peixes — 5 de Paus

O pisciano enfrentará um dia de movimento, desafios e necessidade de administrar conflitos com sabedoria Crédito: Imagem: juliawhite | Shutterstock