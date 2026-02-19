Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 19/02/2026

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 07:54
A quinta-feira trará uma energia de novos começos, posicionamentos firmes e decisões emocionais importantes. Muitos inícios aparecem na tiragem das cartas do tarot, indicando oportunidades frescas e portas se abrindo — mas também há arcanos pedindo defesa, equilíbrio e desapego aos signos. Será um dia de escolhas conscientes e mais corretas.
A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!
A carta “Ás de Ouros” mostra que uma nova oportunidade surgirá, especialmente no campo profissional ou financeiro. Poderá ser uma proposta, ideia ou início promissor. Valorize o que começar pequeno — haverá grande potencial de crescimento.
A carta “Rei de Espadas” indica que haverá clareza mental e decisões racionais. O dia pedirá postura firme e comunicação objetiva. Evite misturar emoção com questões práticas — seja estratégico(a).
A sensação de bloqueio poderá surgir, mas a carta “8 de Espadas” mostra que a limitação será mais mental do que real. Questione crenças negativas e amplie sua visão.
Um novo ciclo emocional se iniciará — amor, reconciliação ou abertura do coração marcarão o dia, conforme a carta “Ás de Copas”. Será um momento de sensibilidade e conexão verdadeira.
A carta “9 de Paus” indica que haverá resistência e necessidade de proteção — você poderá estar cansada(o), mas ainda assim permanecerá determinado(a). O tarot pede persistência: não desista.
Verdades virão à tona, conforme a carta “Ás de Espadas”. Conversas esclarecedoras e decisões importantes serão favorecidas. Use a razão como aliada.
A carta “7 de Paus” mostra que será necessário defender posicionamentos. Poderá ser preciso se impor e proteger suas ideias. Confie no que você acredita.
A carta “5 de Paus” indica que pequenos conflitos ou disputas poderão surgir. Por isso, evite alimentar rivalidades desnecessárias. Nem toda provocação merece resposta.
A colheita de resultados marcará sua quinta-feira, conforme a carta “A Justiça”. O dia trará equilíbrio e exigirá responsabilidade. As decisões tomadas agora terão impacto direto no futuro.
A carta “4 de Copas” indica que o desinteresse ou a insatisfação poderão aparecer. Tenha cuidado para não ignorar oportunidades por estar focado(a) no que falta.
Conexões verdadeiras ganharão destaque, conforme a carta “2 de Copas”. O dia favorecerá parcerias, reconciliações e encontros significativos.
A carta “8 de Copas” mostra que será dia de focar os desapegos. Algo precisará ser deixado para trás para que você avance emocionalmente. Confie no seu coração ao tomar essa decisão.
