Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 15/07/2026

Nesta quarta-feira, os nativos precisarão agir com equilíbrio e confiar na própria força Crédito: Imagem: SunRabbitTea | Shutterstock

A quarta-feira convidará os nativos à coragem, ao amadurecimento e à capacidade de transformar desafios em oportunidades. Algumas cartas do tarot indicam encerramentos necessários, enquanto outras apontam conquistas, reconhecimento e novos caminhos. A mensagem principal é agir com equilíbrio, confiar na própria força e compreender que cada mudança prepara o terreno para um ciclo mais promissor.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — A Força

A maior vitória do ariano virá da serenidade e do autocontrole Crédito: Imagem: casejustin | Shutterstock

A carta “A Força” mostra que sua maior vitória virá da serenidade e do autocontrole. No amor, o diálogo paciente fortalecerá a relação e aproximará quem estiver distante. Na carreira, sua perseverança será reconhecida diante de desafios importantes. A saúde pedirá equilíbrio entre corpo e mente, evitando excessos e estresse. Entre amigos, sua postura acolhedora fará com que muitas pessoas busquem seu apoio e seus conselhos.

Touro — 2 de Espadas

O dia do taurino poderá trazer dúvidas que exigirão calma antes de qualquer decisão Crédito: Imagem: casejustin | Shutterstock

A carta “2 de Espadas” mostra que o dia poderá trazer dúvidas que exigirão calma antes de qualquer decisão. No amor, evitar julgamentos precipitados ajudará a preservar a harmonia. Na carreira, será melhor analisar todas as possibilidades antes de agir. Sua saúde melhorará quando você desacelerar a mente e respeitar seu tempo de descanso. Entre amigos, uma conversa sincera poderá esclarecer mal-entendidos e fortalecer os vínculos.

Gêmeos — 10 de Espadas

Para o geminiano, mudanças inesperadas revelarão oportunidades que antes pareciam invisíveis na carreira Crédito: Imagem: casejustin | Shutterstock

A carta “10 de Espadas” indica o encerramento de um ciclo que já cumpriu seu papel. No amor, antigas dores poderão finalmente ser deixadas para trás, abrindo espaço para uma nova fase emocional. Na carreira, mudanças inesperadas revelarão oportunidades que antes pareciam invisíveis. Sua saúde pedirá atenção ao descanso e ao equilíbrio emocional para recuperar as energias. Entre amigos, quem permanecer ao seu lado mostrará o verdadeiro valor da amizade.

Câncer — 8 de Ouros

O dia favorecerá a dedicação, o aprendizado e o crescimento constante do canceriano Crédito: Imagem: casejustin | Shutterstock

Segundo a carta “8 de Ouros”, o dia favorecerá a dedicação, o aprendizado e o crescimento constante. No amor, pequenos gestos fortalecerão a confiança e demonstrarão comprometimento. Na carreira, seu empenho tenderá a render reconhecimento e novas oportunidades. Sua saúde melhorará quando você mantiver uma rotina organizada e disciplinada. Entre amigos, parcerias produtivas e conversas inspiradoras poderão abrir novos horizontes.

Leão — 6 de Paus

O leonino transmitirá confiança e poderá viver momentos especiais ao lado de quem ama Crédito: Imagem: casejustin | Shutterstock

A carta “6 de Paus” anuncia vitórias, reconhecimento e valorização dos seus talentos. No amor, você transmitirá confiança e poderá viver momentos especiais ao lado de quem ama ou despertar o interesse de alguém. Na carreira, conquistas importantes elevarão sua autoestima e fortalecerão sua posição profissional. Sua saúde ganhará mais vitalidade quando você celebrar suas realizações sem exageros. Entre amigos, o apoio recebido confirmará que você está cercado por pessoas que torcem pelo seu sucesso.

Virgem — Cavaleiro de Copas

O dia favorecerá gestos de carinho, sensibilidade e boas notícias ao virginiano Crédito: Imagem: casejustin | Shutterstock

Conforme a carta “Cavaleiro de Copas”, o dia favorecerá gestos de carinho, sensibilidade e boas notícias. No amor, uma declaração, um reencontro ou um convite especial poderá aquecer seu coração. Na carreira, sua diplomacia facilitará negociações e novos contatos. Sua saúde melhorará quando você encontrar momentos para relaxar e cuidar das emoções. Entre amigos, conversas leves e sinceras fortalecerão ainda mais os laços.

Libra — 9 de Espadas

A saúde do libriano pedirá atenção especial ao sono e ao descanso mental Crédito: Imagem: casejustin | Shutterstock

A carta “9 de Espadas” alerta para preocupações que podem parecer maiores do que realmente são. No amor, evite alimentar inseguranças e compartilhe seus sentimentos antes de tirar conclusões. Na carreira, a ansiedade poderá atrapalhar seu rendimento; por isso, tente focar uma tarefa de cada vez. Sua saúde pedirá atenção especial ao sono e ao descanso mental. Entre amigos, aceitar apoio será mais importante do que tentar resolver tudo sozinho(a).

Escorpião — 7 de Espadas

O escorpiano precisará de estratégia, discrição e atenção ao redor Crédito: Imagem: casejustin | Shutterstock

A carta “7 de Espadas” pede estratégia, discrição e atenção ao redor. No amor, a sinceridade será essencial para evitar desconfianças e fortalecer a relação. Na carreira, agir com inteligência e cautela ajudará a evitar conflitos ou situações desgastantes. Sua saúde melhorará quando você reduzir a tensão e não acumular preocupações. Entre amigos, valorize quem demonstra lealdade em vez de promessas vazias.

Sagitário — O Enforcado

O dia convidará o sagitariano a mudar a perspectiva antes de agir Crédito: Imagem: casejustin | Shutterstock

Conforme a carta “O Enforcado”, o dia o(a) convidará a mudar a perspectiva antes de agir. No amor, compreender o ponto de vista do outro poderá transformar a relação de maneira positiva. Na carreira, será mais produtivo esperar o momento certo do que forçar acontecimentos. Sua saúde melhorará quando você desacelerar e respeitar seus limites físicos e emocionais. Entre amigos , uma conversa diferente poderá trazer aprendizados valiosos.

Capricórnio — 4 de Copas

Abrir o coração para novas experiências renovará os sentimentos e fortalecerá os vínculos do capricorniano Crédito: Imagem: casejustin | Shutterstock

A carta “4 de Copas” mostra que oportunidades podem estar mais próximas do que você imagina. No amor, abrir o coração para novas experiências renovará os sentimentos e fortalecerá os vínculos. Na carreira, evite o desânimo diante da rotina, pois boas possibilidades surgirão em breve. Sua saúde melhorará quando você buscar atividades que despertem entusiasmo. Entre amigos, um convite inesperado poderá trazer alegria e renovar sua energia.

Aquário — 7 de Paus

A determinação do aquariano será fundamental para superar desafios e conquistar espaço na carreira Crédito: Imagem: casejustin | Shutterstock

A carta “7 de Paus” indica firmeza para defender seus objetivos e convicções. No amor, manter limites saudáveis fortalecerá a relação, evitando desgastes desnecessários. Na carreira, sua determinação será fundamental para superar desafios e conquistar espaço. Sua saúde melhorará quando você administrar melhor o estresse e respeitar seus momentos de descanso. Entre amigos, sua autenticidade atrairá pessoas que compartilham dos mesmos valores que os seus.

Peixes — A Roda da Fortuna

Oportunidades inesperadas poderão impulsionar o crescimento profissional e financeiro do pisciano Crédito: Imagem: casejustin | Shutterstock