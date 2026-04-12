Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026

O domingo trará uma energia de renovação, clareza e novas oportunidades. Muitas cartas da tarot indicam recomeços, decisões importantes e conexões significativas, enquanto outras pedem atenção a conflitos e impulsos. O dia favorecerá quem agir com consciência e propósito.
A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!
Áries — O Julgamento
Será um dia de despertar e virada, conforme a carta “O Julgamento”. O domingo favorecerá decisões importantes e a consciência sobre caminhos que precisam ser transformados.
Touro — Pajem de Copas
A carta “Pajem de Copas” indica que haverá sensibilidade e boas surpresas emocionais. Um convite ou uma mensagem poderá trazer leveza ao seu dia.
Gêmeos — A Estrela
A carta “A Estrela” indica que haverá esperança e renovação. O dia trará leveza, fé e confiança no futuro. Confie no processo.
Câncer — Ás de Espadas
A carta “Ás de Espadas” indica que haverá clareza e verdade. O dia favorecerá decisões importantes e conversas diretas. Corte ilusões.
Leão — Ás de Ouros
A carta “Ás de Ouros” mostra que surgirá uma nova oportunidade no campo material. O dia favorecerá o crescimento financeiro e novos projetos.
Virgem — A Temperança
Haverá equilíbrio e harmonia, pois a carta “A Temperança” pede paciência e moderação. Tudo tenderá a se ajustar.
Libra — 2 de Paus
A carta “2 de Paus” indica que haverá planejamento e visão de futuro. O dia favorecerá decisões estratégicas e novos caminhos.
Escorpião — O Louco
Um novo ciclo começará, trazendo liberdade. A carta “O Louco” indica coragem para se jogar em algo novo. Confie no seu instinto.
Sagitário — Rei de Espadas
A carta “Rei de Espadas” indica que haverá clareza e posicionamento firme. O dia pedirá decisões racionais e comunicação direta.
Capricórnio — 9 de Ouros
A carta “9 de Ouros” indica que haverá independência e realização. O dia favorecerá a satisfação pessoal e a valorização do que você conquistou.
Aquário — 2 de Copas
A carta “2 de Copas” indica que haverá conexões importantes. O dia favorecerá parcerias , reconciliações e momentos de afeto.
Peixes — 5 de Paus
Pequenos conflitos poderão surgir. A carta “5 de Paus” pede cuidado com disputas desnecessárias e excesso de competitividade.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.