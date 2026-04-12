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Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026

Veja o que as cartas revelam sobre o domingo de cada nativo do zodíaco
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 12 de Abril de 2026 às 07:53

O domingo será um dia que favorecerá quem agir com consciência e propósito (Imagem: T.Den_Team | Shutterstock)
O domingo será um dia que favorecerá quem agir com consciência e propósito Crédito: Imagem: T.Den_Team | Shutterstock
O domingo trará uma energia de renovação, clareza e novas oportunidades. Muitas cartas da tarot indicam recomeços, decisões importantes e conexões significativas, enquanto outras pedem atenção a conflitos e impulsos. O dia favorecerá quem agir com consciência e propósito.
A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — O Julgamento

O dia do ariano favorecerá decisões importantes (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)
O dia do ariano favorecerá decisões importantes Crédito: Imagem: Maisei Raman | Shutterstock
Será um dia de despertar e virada, conforme a carta “O Julgamento”. O domingo favorecerá decisões importantes e a consciência sobre caminhos que precisam ser transformados.

Touro — Pajem de Copas

Um convite ou mensagem poderá trazer leveza ao taurino (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)
Um convite ou mensagem poderá trazer leveza ao taurino Crédito: Imagem: Maisei Raman | Shutterstock
A carta “Pajem de Copas” indica que haverá sensibilidade e boas surpresas emocionais. Um convite ou uma mensagem poderá trazer leveza ao seu dia.

Gêmeos — A Estrela

O dia trará leveza, fé e confiança no futuro ao geminiano (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)
O dia trará leveza, fé e confiança no futuro ao geminiano Crédito: Imagem: Maisei Raman | Shutterstock
A carta “A Estrela” indica que haverá esperança e renovação. O dia trará leveza, fé e confiança no futuro. Confie no processo.

Câncer — Ás de Espadas

O dia do canceriano favorecerá decisões importantes e conversas diretas (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)
O dia do canceriano favorecerá decisões importantes e conversas diretas Crédito: Imagem: Maisei Raman | Shutterstock
A carta “Ás de Espadas” indica que haverá clareza e verdade. O dia favorecerá decisões importantes e conversas diretas. Corte ilusões.

Leão — Ás de Ouros

O dia do leonino favorecerá o crescimento financeiro (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)
O dia do leonino favorecerá o crescimento financeiro Crédito: Imagem: Maisei Raman | Shutterstock
A carta “Ás de Ouros” mostra que surgirá uma nova oportunidade no campo material. O dia favorecerá o crescimento financeiro e novos projetos.

Virgem — A Temperança

O virginiano precisará ter paciência e moderação neste dia (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)
O virginiano precisará ter paciência e moderação neste dia Crédito: Imagem: Maisei Raman | Shutterstock
Haverá equilíbrio e harmonia, pois a carta “A Temperança” pede paciência e moderação. Tudo tenderá a se ajustar.

Libra — 2 de Paus

O dia favorecerá decisões estratégicas e novos caminhos ao libriano (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)
O dia favorecerá decisões estratégicas e novos caminhos ao libriano Crédito: Imagem: Maisei Raman | Shutterstock
A carta “2 de Paus” indica que haverá planejamento e visão de futuro. O dia favorecerá decisões estratégicas e novos caminhos.

Escorpião — O Louco

O escorpiano sentirá mais coragem para se jogar em algo novo (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)
O escorpiano sentirá mais coragem para se jogar em algo novo Crédito: Imagem: Maisei Raman | Shutterstock
Um novo ciclo começará, trazendo liberdade. A carta “O Louco” indica coragem para se jogar em algo novo. Confie no seu instinto.

Sagitário — Rei de Espadas

O dia pedirá decisões racionais e comunicação direta ao sagitariano (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)
O dia pedirá decisões racionais e comunicação direta ao sagitariano Crédito: Imagem: Maisei Raman | Shutterstock
A carta “Rei de Espadas” indica que haverá clareza e posicionamento firme. O dia pedirá decisões racionais e comunicação direta.

Capricórnio — 9 de Ouros

O dia favorecerá a satisfação pessoal do capricorniano (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)
O dia favorecerá a satisfação pessoal do capricorniano Crédito: Imagem: Maisei Raman | Shutterstock
A carta “9 de Ouros” indica que haverá independência e realização. O dia favorecerá a satisfação pessoal e a valorização do que você conquistou.

Aquário — 2 de Copas

O dia favorecerá as parcerias do aquariano (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)
O dia favorecerá as parcerias do aquariano Crédito: Imagem: Maisei Raman | Shutterstock
A carta “2 de Copas” indica que haverá conexões importantes. O dia favorecerá parcerias , reconciliações e momentos de afeto.

Peixes — 5 de Paus

O pisciano precisará ter cuidado com disputas desnecessárias (Imagem: Maisei Raman | Shutterstock)
O pisciano precisará ter cuidado com disputas desnecessárias Crédito: Imagem: Maisei Raman | Shutterstock
Pequenos conflitos poderão surgir. A carta “5 de Paus” pede cuidado com disputas desnecessárias e excesso de competitividade.
Por Viviane Pettersen
Imagem Edicase Brasil
Crédito:
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.

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