Signo de Aquário: principais características e traços de personalidade

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 17:51

Aquário é o último signo da tríade de Ar e representa a mente em seu estado mais evoluído Crédito: Imagem: Dima Zel | Shutterstock

Originais e independentes, os aquarianos estão sempre prontos para lutar por um ideal, quebrar padrões e revolucionar o mundo. Conforme a astróloga Thaís Mariano, esses nativos também são muito inteligentes, gostam de ser diferentes e não costumam se importar com a opinião alheia.

As pessoas do signo de Aquário têm a mente aberta e não aceitam imposições e regras que não façam sentido para elas. “Vem daí a necessidade deles por uma sociedade mais justa, com caminhos que façam sentido para todos. Por isso, costumam ser ativistas. E, em equilíbrio, têm ótimo senso para enxergar além e perceber soluções boas para todos”, afirma Thaís Mariano.

Além disso, as pessoas de Aquário trazem a reflexão sobre a importância de quebrar padrões que não servem mais e encontrar caminhos que estejam mais conectados com a consciência superior e com o Universo. “Os nativos deste signo cheio de excentricidade vêm nos ajudar a abrir a visão e enxergar além daquilo que estamos acostumados, nos conectando com a nossa criatividade e nos fazendo ir além dos nossos padrões”, acrescenta a astróloga.

Simbologia de Aquário

Aquário é o último signo da tríade de Ar e representa a mente em seu estado mais evoluído, a consciência coletiva e a capacidade que cada um tem de oferecer o seu melhor.

Os símbolos que descrevem este signo são o aguadeiro e as duas ondas. Conforme a astróloga, o primeiro significa uma pessoa que despeja todo o seu conhecimento a fim de trazer crescimento e expansão para a mente humana. Por sua vez, “as duas ondas em alinhamento e sintonia representam o equilíbrio da mente com a emoção”, completa.

Desafios dos aquarianos

Mesmo com toda a sabedoria e altruísmo, as pessoas do signo de Aquário possuem características que precisam desenvolver. “Rebeldes por natureza, têm a tendência a querer ir contra tudo que lhe dizem para fazer, muitas vezes agindo de forma autodestrutiva por essa busca de originalidade e individualidade, saindo de algo inerente em seu lado luz: a consciência coletiva e grupal”, analisa Thaís Mariano.

Quando essas características não são bem canalizadas, os aquarianos podem se tornar pessoas que criam polêmicas e discussões, mas sem foco necessário para realmente ajudar. “Chamam a atenção para problemas sociais não resolvidos, mas sem buscar solução, apenas pelo prazer de reclamar, agitando o ambiente e espalhando discórdia”, alerta.

Além da rebeldia, quando se apegam demais a uma ideia, os aquarianos podem se tornar inflexíveis e perder a empatia. “A mente criativa, se não usada de forma criativa, pode se tornar agitada e desgovernada”, explica Thaís Mariano. Por isso, precisam trabalhar a paciência, a conexão com o próprio interior e a capacidade de se colocar no lugar do próximo.

A mulher de Aquário é imprevisível e não costuma se importar com as opiniões alheias Crédito: Imagem: Maisei Raman | Shutterstock

Mulher de Aquário

Forte, independente e com ideias originais, a mulher de Aquário costuma prezar a liberdade e pode ter duas personalidades. “Uma voltada para si, na qual emprega toda a sua autodisciplina e dedicação para o âmbito pessoal, e outra que despende seu olhar idealista para a sociedade. De qualquer modo, a motivação da aquariana está sempre ligada aos seus próprios princípios e ideais”, revela a astróloga.

Ainda de acordo com Thaís Mariano, a nativa de Aquário é imprevisível e não costuma se importar com as opiniões alheias ou críticas recebidas, podendo, em alguns casos, agir de forma grosseira ao receber um comentário que a incomoda.

Além disso, essa nativa reconhece o bem coletivo como sendo mais importante do que o individual. “Costuma estar sempre envolvida em movimentos feministas ou de qualquer outra ordem que vise quebrar padrões e trazer um olhar mais progressista para a sociedade”, comenta.

Homem de Aquário

Sonhador, filósofo e racional, o homem de Aquário não costuma lidar muito bem com as emoções. Segundo Thaís Mariano, a visão realista desse nativo pode o levar a se expressar de forma hostil, sem considerar os sentimentos alheios.

O aquariano também não costuma se adaptar bem à realidade e aos desejos do outro. “A sua grande necessidade de liberdade e originalidade o leva a agir de forma a contrariar todas as expectativas, com repentinas mudanças que surgem dentro dele como um rompante”, relata a astróloga.

Inteligente e revolucionário

Muito inteligente, o nativo de Aquário pode ter um bom desempenho no estudo da tecnologia, engenharia e astronomia. Thaís Mariano explica que o aquariano pode realizar grandes conquistas nas investigações científicas e tecnológicas, bem como na resolução de problemas de ordem social.

Além disso, devido ao olhar voltado para grandes mudanças, o homem deste signo costuma usar toda a sua energia e inteligência para pregar ideias revolucionárias, fazendo delas uma missão de vida.

Aquarianos no amor

As pessoas de Aquário possuem uma certa dificuldade para expressar o que sentem. “Farão isso de maneiras diferentes do previsto, originais e a seu próprio modo e tempo. Com a grande necessidade de liberdade que possuem, também têm dificuldade de estabelecer um relacionamento”, conta a astróloga.

De modo geral, não é fácil para os nativos de Aquário encontrarem alguém que entenda a sua necessidade de liberdade. Além disso, podem ter dificuldade para construir um relacionamento duradouro. “Porém, quando se sentem respeitados em sua individualidade e em suas excentricidades, conseguem se abrir e se envolver profundamente na relação”, explica Thaís Mariano.