Saiba como é o beijo de cada signo do zodíaco

O beijo é uma forma de demonstrar amor e respeito entre as pessoas Crédito: Imagem: Dean Drobot | Shutterstock

O “Dia do Beijo”, comemorado em 13 de abril, celebra essa expressão de amor e carinho mais simples e universal. A origem da celebração não é muito clara, mas há diversas histórias e lendas que tentam explicar como essa tradição começou.

Uma das versões mais conhecidas remonta à Roma Antiga, quando existia a tradição de os homens beijarem suas esposas e namoradas no meio da rua durante as festividades da primavera. Acreditava-se que esse gesto traria boa sorte e fertilidade aos casais. Posteriormente, essa tradição foi incorporada ao cristianismo, e o beijo tornou-se uma forma de demonstrar amor e respeito entre as pessoas.

Neste contexto, a Astrologia pode dizer muito sobre a personalidade das pessoas com base nos signos, inclusive sobre as características e as particularidades de cada nativo. Por isso, o astrólogo Ravi Vidya conta um pouco sobre como é o beijo dos nativos e com quais signos combinam melhor. Confira!

Áries

O beijo dos arianos combina com Sagitário e Leão Crédito: Imagem: Didikaa | Shutterstock

Os arianos são intensos e cheios de paixão, o que eles demonstram no beijo. Gostam de beijar com vontade, sem medo de se entregar. O beijo desse nativo combina especialmente com Sagitarianos e Leoninos.

Touro

O beijo dos taurinos combina com Câncer e Virgem Crédito: Imagem: Didikaa | Shutterstock

Os taurinos são sensuais e apreciam as coisas boas da vida. Seus beijos são quentes e cheios de carinho. O beijo desse nativo combina com Câncer e Virgem.

Gêmeos

O beijo dos geminianos combina com Aquário e Libra Crédito: Imagem: Didikaa | Shutterstock

Os geminianos são curiosos e gostam de experimentar coisas novas. Seus beijos são divertidos e cheios de surpresas. O beijo perfeito é com os nativos de Aquário e Libra.

Câncer

O beijo dos cancerianos combina com Peixes e Touro Crédito: Imagem: Didikaa | Shutterstock

Os cancerianos são românticos e adoram beijar com emoção , ternura e afeto. O beijo desse nativo combina com Peixes e Touro.

Leão

O beijo dos leoninos combina com Áries e Sagitário Crédito: Imagem: Didikaa | Shutterstock

Os leoninos são intensos e gostam de ser o centro das atenções. Seus beijos são apaixonados e inesquecíveis. O beijo de Leão se encaixa com Áries e Sagitário.

Virgem

O beijo dos virginianos combina com Touro e Capricórnio Crédito: Imagem: Didikaa | Shutterstock

Os virginianos são cuidadosos, detalhistas, delicados e cheios de cuidado. O beijo desse nativo combina com Touro e Capricórnio .

Libra

O beijo dos librianos combina com Aquário e Gêmeos Crédito: Imagem: Didikaa | Shutterstock

Os librianos são charmosos e gostam de estar em equilíbrio. Seus beijos são suaves e harmoniosos. O beijo inesquecível é com os nativos de Aquário e Gêmeos.

Escorpião

O beijo dos escorpianos combina com Peixes e Câncer Crédito: Imagem: Didikaa | Shutterstock

Os escorpianos , intensos e cheios de mistério, têm beijos ardentes e cheios de paixão. O beijo que deixa lembranças é com os nativos de Peixes e Câncer.

Sagitário

O beijo dos sagitarianos combina com Áries e Leão Crédito: Imagem: Didikaa | Shutterstock

Os sagitarianos são aventureiros e gostam de se divertir. Seus beijos são animados e cheios de alegria, combinando com Áries e Leão.

Capricórnio

O beijo dos capricornianos combina com Touro e Virgem Crédito: Imagem: Didikaa | Shutterstock

Os capricornianos , reservados e práticos, têm beijos suaves e cheios de segurança. O beijo marcante é com os nativos de Touro e Virgem.

Aquário

O beijo dos aquarianos combina com Libra e Gêmeos Crédito: Imagem: Didikaa | Shutterstock

Os aquarianos são livres e gostam de experimentar coisas novas. Seus beijos, surpreendentes e cheios de originalidade, combinam com Libra e Gêmeos.

Peixes

O beijo dos piscianos combina com Câncer, Escorpião e Touro Crédito: Imagem: Didikaa | Shutterstock