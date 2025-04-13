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Astrologia

Saiba como é o beijo de cada signo do zodíaco

Astrólogo explica quais signos possuem maior sintonia na hora do gesto de amor
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 13 de Abril de 2025 às 11:04

O beijo é uma forma de demonstrar amor e respeito entre as pessoas (Imagem: Dean Drobot | Shutterstock)
O beijo é uma forma de demonstrar amor e respeito entre as pessoas Crédito: Imagem: Dean Drobot | Shutterstock
O “Dia do Beijo”, comemorado em 13 de abril, celebra essa expressão de amor e carinho mais simples e universal. A origem da celebração não é muito clara, mas há diversas histórias e lendas que tentam explicar como essa tradição começou.
Uma das versões mais conhecidas remonta à Roma Antiga, quando existia a tradição de os homens beijarem suas esposas e namoradas no meio da rua durante as festividades da primavera. Acreditava-se que esse gesto traria boa sorte e fertilidade aos casais. Posteriormente, essa tradição foi incorporada ao cristianismo, e o beijo tornou-se uma forma de demonstrar amor e respeito entre as pessoas.
Neste contexto, a Astrologia pode dizer muito sobre a personalidade das pessoas com base nos signos, inclusive sobre as características e as particularidades de cada nativo. Por isso, o astrólogo Ravi Vidya conta um pouco sobre como é o beijo dos nativos e com quais signos combinam melhor. Confira!

Áries

O beijo dos arianos combina com Sagitário e Leão (Imagem: Didikaa | Shutterstock)
O beijo dos arianos combina com Sagitário e Leão Crédito: Imagem: Didikaa | Shutterstock
Os arianos são intensos e cheios de paixão, o que eles demonstram no beijo. Gostam de beijar com vontade, sem medo de se entregar. O beijo desse nativo combina especialmente com Sagitarianos e Leoninos.

Touro

O beijo dos taurinos combina com Câncer e Virgem (Imagem: Didikaa | Shutterstock)
O beijo dos taurinos combina com Câncer e Virgem Crédito: Imagem: Didikaa | Shutterstock
Os taurinos são sensuais e apreciam as coisas boas da vida. Seus beijos são quentes e cheios de carinho. O beijo desse nativo combina com Câncer e Virgem.

Gêmeos

O beijo dos geminianos combina com Aquário e Libra (Imagem: Didikaa | Shutterstock)
O beijo dos geminianos combina com Aquário e Libra Crédito: Imagem: Didikaa | Shutterstock
Os geminianos são curiosos e gostam de experimentar coisas novas. Seus beijos são divertidos e cheios de surpresas. O beijo perfeito é com os nativos de Aquário e Libra.

Câncer

O beijo dos cancerianos combina com Peixes e Touro (Imagem: Didikaa | Shutterstock)
O beijo dos cancerianos combina com Peixes e Touro Crédito: Imagem: Didikaa | Shutterstock
Os cancerianos são românticos e adoram beijar com emoção , ternura e afeto. O beijo desse nativo combina com Peixes e Touro.

Leão

O beijo dos leoninos combina com Áries e Sagitário (Imagem: Didikaa | Shutterstock)
O beijo dos leoninos combina com Áries e Sagitário Crédito: Imagem: Didikaa | Shutterstock
Os leoninos são intensos e gostam de ser o centro das atenções. Seus beijos são apaixonados e inesquecíveis. O beijo de Leão se encaixa com Áries e Sagitário.

Virgem

O beijo dos virginianos combina com Touro e Capricórnio (Imagem: Didikaa | Shutterstock)
O beijo dos virginianos combina com Touro e Capricórnio Crédito: Imagem: Didikaa | Shutterstock
Os virginianos são cuidadosos, detalhistas, delicados e cheios de cuidado. O beijo desse nativo combina com Touro e Capricórnio .

Libra

O beijo dos librianos combina com Aquário e Gêmeos (Imagem: Didikaa | Shutterstock)
O beijo dos librianos combina com Aquário e Gêmeos Crédito: Imagem: Didikaa | Shutterstock
Os librianos são charmosos e gostam de estar em equilíbrio. Seus beijos são suaves e harmoniosos. O beijo inesquecível é com os nativos de Aquário e Gêmeos.

Escorpião

O beijo dos escorpianos combina com Peixes e Câncer (Imagem: Didikaa | Shutterstock)
O beijo dos escorpianos combina com Peixes e Câncer Crédito: Imagem: Didikaa | Shutterstock
Os escorpianos , intensos e cheios de mistério, têm beijos ardentes e cheios de paixão. O beijo que deixa lembranças é com os nativos de Peixes e Câncer.

Sagitário

O beijo dos sagitarianos combina com Áries e Leão (Imagem: Didikaa | Shutterstock)
O beijo dos sagitarianos combina com Áries e Leão Crédito: Imagem: Didikaa | Shutterstock
Os sagitarianos são aventureiros e gostam de se divertir. Seus beijos são animados e cheios de alegria, combinando com Áries e Leão.

Capricórnio

O beijo dos capricornianos combina com Touro e Virgem (Imagem: Didikaa | Shutterstock)
O beijo dos capricornianos combina com Touro e Virgem Crédito: Imagem: Didikaa | Shutterstock
Os capricornianos , reservados e práticos, têm beijos suaves e cheios de segurança. O beijo marcante é com os nativos de Touro e Virgem.

Aquário

O beijo dos aquarianos combina com Libra e Gêmeos (Imagem: Didikaa | Shutterstock)
O beijo dos aquarianos combina com Libra e Gêmeos Crédito: Imagem: Didikaa | Shutterstock
Os aquarianos são livres e gostam de experimentar coisas novas. Seus beijos, surpreendentes e cheios de originalidade, combinam com Libra e Gêmeos.

Peixes

O beijo dos piscianos combina com Câncer, Escorpião e Touro (Imagem: Didikaa | Shutterstock)
O beijo dos piscianos combina com Câncer, Escorpião e Touro Crédito: Imagem: Didikaa | Shutterstock
Os piscianos, sensíveis, adoram viver em um mundo de fantasia. Seus beijos são românticos e cheios de emoção. O beijo desse nativo combina com outros signos sensíveis e apaixonados, como Câncer, Escorpião e Touro.

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