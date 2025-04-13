Saiba como é o beijo de cada signo do zodíaco

O “Dia do Beijo”, comemorado em 13 de abril, celebra essa expressão de amor e carinho mais simples e universal. A origem da celebração não é muito clara, mas há diversas histórias e lendas que tentam explicar como essa tradição começou.
Uma das versões mais conhecidas remonta à Roma Antiga, quando existia a tradição de os homens beijarem suas esposas e namoradas no meio da rua durante as festividades da primavera. Acreditava-se que esse gesto traria boa sorte e fertilidade aos casais. Posteriormente, essa tradição foi incorporada ao cristianismo, e o beijo tornou-se uma forma de demonstrar amor e respeito entre as pessoas.
Neste contexto, a Astrologia pode dizer muito sobre a personalidade das pessoas com base nos signos, inclusive sobre as características e as particularidades de cada nativo. Por isso, o astrólogo Ravi Vidya conta um pouco sobre como é o beijo dos nativos e com quais signos combinam melhor. Confira!
Áries
Os arianos são intensos e cheios de paixão, o que eles demonstram no beijo. Gostam de beijar com vontade, sem medo de se entregar. O beijo desse nativo combina especialmente com Sagitarianos e Leoninos.
Touro
Os taurinos são sensuais e apreciam as coisas boas da vida. Seus beijos são quentes e cheios de carinho. O beijo desse nativo combina com Câncer e Virgem.
Gêmeos
Os geminianos são curiosos e gostam de experimentar coisas novas. Seus beijos são divertidos e cheios de surpresas. O beijo perfeito é com os nativos de Aquário e Libra.
Câncer
Os cancerianos são românticos e adoram beijar com emoção , ternura e afeto. O beijo desse nativo combina com Peixes e Touro.
Leão
Os leoninos são intensos e gostam de ser o centro das atenções. Seus beijos são apaixonados e inesquecíveis. O beijo de Leão se encaixa com Áries e Sagitário.
Virgem
Os virginianos são cuidadosos, detalhistas, delicados e cheios de cuidado. O beijo desse nativo combina com Touro e Capricórnio .
Libra
Os librianos são charmosos e gostam de estar em equilíbrio. Seus beijos são suaves e harmoniosos. O beijo inesquecível é com os nativos de Aquário e Gêmeos.
Escorpião
Os escorpianos , intensos e cheios de mistério, têm beijos ardentes e cheios de paixão. O beijo que deixa lembranças é com os nativos de Peixes e Câncer.
Sagitário
Os sagitarianos são aventureiros e gostam de se divertir. Seus beijos são animados e cheios de alegria, combinando com Áries e Leão.
Capricórnio
Os capricornianos , reservados e práticos, têm beijos suaves e cheios de segurança. O beijo marcante é com os nativos de Touro e Virgem.
Aquário
Os aquarianos são livres e gostam de experimentar coisas novas. Seus beijos, surpreendentes e cheios de originalidade, combinam com Libra e Gêmeos.
Peixes
Os piscianos, sensíveis, adoram viver em um mundo de fantasia. Seus beijos são românticos e cheios de emoção. O beijo desse nativo combina com outros signos sensíveis e apaixonados, como Câncer, Escorpião e Touro.