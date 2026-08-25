Previsões do horóscopo para o signo de Virgem em setembro: mudanças aguardadas poderão finalmente começar a sair do papel

No início do mês, o virginiano terá mais disposição para assumir o controle da própria vida e colocar em prática mudanças que vinha planejando. Além disso, como a capacidade de análise estará em alta, perceberá com clareza o que precisa ser corrigido, aperfeiçoado ou abandonado. Como resultado, a organização da rotina , a definição de prioridades e a tomada de decisão serão favorecidas. Todavia, será importante respeitar os próprios limites no processo.