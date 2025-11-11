Astrologia

Portal energético 11/11: aprenda rituais para o dia mais poderoso do ano

A data é ideal para alinhar pensamentos, emoções e propósitos com limpezas e manifestações

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 07:20

O número 11 representa a conexão entre o mundo físico e o espiritual Crédito: Imagem: drasa | Shutterstock

Em 11 de novembro acontece um dos portais energéticos mais significativos do ano: o portal 11/11. Conforme a taróloga e sensitiva Isis Sensitiva, a data representa um código energético, um chamado do universo para o despertar. Trata-se de um momento ideal para alinhar pensamentos, emoções e propósitos.

“O número 11 representa a conexão entre o mundo físico e o espiritual. É quando o véu fica mais fino, e tudo o que você pensa, sente e vibra se manifesta com mais força”, explica.

Segundo Isis Sensitiva, a energia responde mais rápido neste dia, tornando o 11/11 um momento favorável para manifestar intenções positivas e realizar limpezas energéticas. “Antes de pedir qualquer coisa, é importante limpar o seu campo. O novo só entra onde tem espaço”, orienta.

Ritual de limpeza e elevação

Para aproveitar o poder do portal, Isis Sensitiva recomenda começar o dia em silêncio e com intenção: “Acorde com calma, antes de pegar o celular. Feche os olhos e diga mentalmente: ‘Eu me abro para a energia do novo . Tudo que for luz, permaneça. Tudo que for sombra, se dissolva.’”

Banho de limpeza

Materiais

1 punhado de sal grosso

3 folhas de louro

Casca de 1 laranja

Um pouco de mel

2 l de água

Modo de fazer

Em uma panela, coloque todos os ingredientes e ferva em fogo médio. Após o banho normal, jogue a mistura do pescoço para baixo, mentalizando que tudo o que não serve vai embora com a água.

“Não use sal grosso na cabeça, apenas do pescoço para baixo. Os pensamentos são sementes, tudo o que você mentaliza ganha força”, alerta Isis Sensitiva.

Afirmações positivas podem ser feitas durante o portal 11/11 Crédito: Imagem: Malivan_Iuliia | Shutterstock

Frases de poder e manifestação

Durante o dia 11/11, Isis Sensitiva recomenda manter o foco em pensamentos e palavras positivas , evitando reclamações e falas de escassez. Ela sugere frases de afirmação como:

“Eu mereço o amor verdadeiro”

“A abundância flui para mim com leveza”

“Eu estou pronto (a) para o meu novo começo”

“Cada pensamento é uma vibração sendo enviada ao universo. O que você pensa, o portal amplia”, reforça Isis Sensitiva.

Ritual de manifestação

Para potencializar a energia do portal 11/11, a taróloga indica um exercício simples de manifestação escrita: pegue um papel e escreva 11 coisas que você deseja manifestar, como se já tivessem acontecido. Exemplo: “Sou grata pelo meu novo ciclo cheio de amor, prosperidade e paz.”

Depois, dobre o papel e coloque-o sob uma vela branca ou um cristal de quartzo. Deixe ali até o final do dia. À noite, queime o papel e jogue as cinzas ao vento, afirmando: “Está feito. O universo já ouviu.”

“É o momento de alinhar pensamento, coração e propósito. Quando você se conecta com a energia do amor e da abundância, o universo responde com a mesma frequência”, conclui Isis Sensitiva.

Isis Sensitiva

Astróloga, taróloga, numeróloga e espiritualista, dedicada a guiar pessoas em jornadas de autoconhecimento e transformação. Conhecida como Mestra na Magia do Amor, atua ajudando a restaurar a paz interior, fortalecer relacionamentos e abrir caminhos energéticos.

Por Beatriz Plaça