Astrologia

Pedra de 2026: veja como usá-la para atrair boas energias

A água-marinha favorece a clareza emocional e ajuda a vida a fluir com mais suavidade

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 19:24

A água-marinha traz leveza e clareza emocional Crédito: Imagem: Imfoto | Shutterstock

Em 2026, quem assumirá o palco será a água-marinha, um cristal que parece ter sido lapidado pelas próprias ondas do mar, trazendo leveza, clareza emocional, verdade no falar e aquela sensação gostosa de respirar fundo e permitir que a vida flua com mais suavidade.

Reza a lenda que a água-marinha nasceu das lágrimas das sereias, derramadas por amores impossíveis com marinheiros que partiram no horizonte. Por isso, desde a Antiguidade, ela era usada como amuleto nos navios para proteger contra tempestades, afastar perigos e guiar os viajantes em segurança. Diziam que quem carregava essa pedra nunca navegava sozinho, sempre tinha uma sereia cuidando do caminho.

Benefícios da água-marinha para 2026

Será exatamente essa energia que 2026 trará. Um ano para sentir sem medo, expressar o que estiver preso, confiar mais na intuição e compreender que nem tudo precisará de força ou pressão. Em muitos momentos, será no embalo do fluxo que a vida acertará o próprio ritmo. A água-marinha não surgirá para desorganizar, mas para acalmar , ordenar emoções e mostrar que a sensibilidade também representará poder.

Usar a água-marinha como acessório ajuda a manter a mente mais serena Crédito: Imagem: wei-ya2019 | Shutterstock

Como usar a água-marinha no dia a dia

A água-marinha pode ser usada no dia a dia das seguintes formas:

Como acessório: você pode usar a água-marinha como colar ou anel para ativar comunicação, verdade e proteção emocional, principalmente em reuniões, conversas desafiadoras e decisões importantes. Carregar a pedra na bolsa ou no bolso ajuda a manter a mente mais serena quando a ansiedade tenta crescer;

Para meditar: na meditação, segure a água-marinha próxima da garganta, respire fundo algumas vezes e peça clareza para se expressar e equilíbrio para sentir sem se perder;

Em casa: deixe a pedra no quarto para acalmar pensamentos antes de dormir ou no ambiente de trabalho para suavizar conflitos e tensões.

Se puder, energize a água-marinha com a luz da Lua ou com uma breve passagem na água corrente, pedindo que ela renove suas emoções e limpe aquilo que pesar.

Recado energético da pedra do ano

A água-marinha ensina que nenhuma tempestade é eterna, que até as ondas mais revoltas se aquietam, e que não é preciso endurecer para sobreviver. Será possível atravessar mares sendo sensível, forte e verdadeiro(a) ao mesmo tempo.

Que 2026 venha com essa energia de mar, lavando a alma, levando o peso embora e deixando só o essencial para seguir mais leve.

Victor Valentim

null Crédito:

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.