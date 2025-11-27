Pedra de 2026: veja como usá-la para atrair boas energias

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 19:24
Em 2026, quem assumirá o palco será a água-marinha, um cristal que parece ter sido lapidado pelas próprias ondas do mar, trazendo leveza, clareza emocional, verdade no falar e aquela sensação gostosa de respirar fundo e permitir que a vida flua com mais suavidade.
Reza a lenda que a água-marinha nasceu das lágrimas das sereias, derramadas por amores impossíveis com marinheiros que partiram no horizonte. Por isso, desde a Antiguidade, ela era usada como amuleto nos navios para proteger contra tempestades, afastar perigos e guiar os viajantes em segurança. Diziam que quem carregava essa pedra nunca navegava sozinho, sempre tinha uma sereia cuidando do caminho.
Será exatamente essa energia que 2026 trará. Um ano para sentir sem medo, expressar o que estiver preso, confiar mais na intuição e compreender que nem tudo precisará de força ou pressão. Em muitos momentos, será no embalo do fluxo que a vida acertará o próprio ritmo. A água-marinha não surgirá para desorganizar, mas para acalmar , ordenar emoções e mostrar que a sensibilidade também representará poder.
A água-marinha pode ser usada no dia a dia das seguintes formas:
Se puder, energize a água-marinha com a luz da Lua ou com uma breve passagem na água corrente, pedindo que ela renove suas emoções e limpe aquilo que pesar.
A água-marinha ensina que nenhuma tempestade é eterna, que até as ondas mais revoltas se aquietam, e que não é preciso endurecer para sobreviver. Será possível atravessar mares sendo sensível, forte e verdadeiro(a) ao mesmo tempo.
Que 2026 venha com essa energia de mar, lavando a alma, levando o peso embora e deixando só o essencial para seguir mais leve.
Victor Valentim
Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta