Horóscopo mensal: previsões de setembro para os 12 signos

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 16:30
No início do mês, o Sol em Virgem fará conjunção com Mercúrio, favorecendo a organização e a atenção aos detalhes. Logo, será um ótimo período para resolver pendências e cuidar da saúde. Depois, com a entrada do Astro-Rei em Libra e sua oposição a Saturno, o clima será de responsabilidade e seriedade. Diante disso, cada nativo deverá enfrentar a realidade e amadurecer.
Mercúrio ingressará no signo de Libra em 18 de setembro, indicando a busca por equilíbrio e diplomacia nos relacionamentos. No entanto, o planeta também fará oposição a Saturno e a Netuno neste período, dificultando o diálogo e a clareza.
Já Vênus estará posicionado no signo de Leão no começo do mês, sinalizando que as interações amorosas e sociais estarão em evidência. Depois, o planeta entrará em Virgem e formará quadratura com Urano, apontando para instabilidades e surpresas nas relações e nas finanças.
Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de forma mais ou menos intensa, de acordo com a maneira como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.
O início do mês favorecerá a produtividade na rotina e a atenção à saúde. Com isso, você se sentirá no controle da sua vida, planejando cada detalhe com precisão. A partir da metade de setembro, uma nova fase se iniciará, exigindo mais flexibilidade. Isso porque eventos inesperados poderão tirá-lo(a) da zona de conforto. Para evitar o estresse, procure se adaptar rapidamente. A sua intuição será uma grande aliada no processo.
No começo de setembro, a paixão, a criatividade e o prazer estarão em alta. Será um período excelente para se divertir e reforçar os laços com as pessoas amadas. Inclusive, você se sentirá mais confiante e atraente, o que despertará olhares e novas conexões. Depois, a comunicação se tornará o ponto central dos relacionamentos. Busque usar a diplomacia para evitar possíveis confrontos.
A primeira quinzena de setembro favorecerá o aprimoramento das habilidades profissionais. Inclusive, a sua dedicação aos projetos de trabalho será recompensada com reconhecimento e sucesso. Busque aproveitar este momento para estabelecer metas claras para o futuro. Depois, novas parcerias e colaborações poderão surgir. Apesar disso, elas possivelmente trarão desafios e pontos de vista diferentes, exigindo que aprenda a trabalharem equipe.
A primeira quinzena de setembro tenderá a ser de muita criatividade e lazer, favorecendo os hobbies . Neste período, você se sentirá à vontade para expressar a sua alegria. A partir da metade do mês, a propensão será que dedique atenção à saúde e à rotina. Ao mesmo tempo, eventos inesperados poderão fazer com que se sinta mais vulnerável. Logo, procure cuidar bem da energia e exercer a flexibilidade.
O começo de setembro trará uma energia favorável para se dedicar à família e ao lar, permitindo que haja harmonia com as pessoas amadas. Além disso, você ficará mais romântico(a) e teimoso(a). Na segunda quinzena do mês, a comunicação e a paciência serão pontos fundamentais na rotina dos relacionamentos. No caso, procure exercer a diplomacia e ouvir o ponto de vista do outro para manter a paz.
No início de setembro, você tenderá a se expressar de maneira criativa no trabalho e a se envolver em projetos que ama. Inclusive, seu entusiasmo e paixão poderão abrir portas. Depois, a atenção se voltará para as parcerias profissionais. Porém, haverá desafios nas interações. Logo, será necessário exercer a flexibilidade, pois ela ajudará a evitar atritos e a garantir a fluidez das atividades em equipe.
O lar e a família tenderão a receber bastante atenção no início do mês. Haverá uma sensação de segurança e acolhimento nesse ambiente. Além disso, o período será favorável para cuidar do bem-estar emocional. Na segunda quinzena de setembro, a sua energia estará voltada para a criatividade e a diversão. Você se sentirá mais à vontade para expressar a sua alegria . No entanto, deverá ter cautela para não se envolver em situações que possam causar arrependimentos ou mal-entendidos.
A propensão será que a comunicação com a família e com as pessoas próximas flua melhor no começo de setembro. Depois, a busca por romance estará em alta. O período favorecerá a leveza e a diversão. Entretanto, poderão ocorrer desafios inesperados, o que exigirá paciência e diplomacia.
O começo do mês será ideal para aprimorar o ambiente de trabalho. Isso porque você poderá se sentir mais produtivo(a) e focado(a). A partir da metade de setembro, a sua energia se voltará para as parcerias profissionais. Inclusive, haverá a chance de trabalhar em equipe. Contudo, possivelmente ocorrerão atritos ou discordâncias. Diante desse cenário, procure exercer a diplomacia para que todos trabalhem bem.
Na primeira quinzena do mês, você tenderá a estar mais comunicativo(a) e conectado(a) com as pessoas ao seu redor, o que favorecerá as trocas e o aprendizado. Depois, buscará conforto e segurança no ambiente familiar. Será um período favorável para fortalecer as bases emocionais e cuidar dos assuntos da casa. Apesar disso, poderão surgir desafios ou mudanças na rotina. Diante desse cenário, procure exercer a calma, a flexibilidade e a boa comunicação.
Os relacionamentos afetivos tenderão a ser leves e prazerosos no início do mês, havendo harmonia e boa comunicação. Como resultado, você desejará se conectar com as pessoas que ama e compartilhar ideias. Todavia, na segunda quinzena de setembro, poderá enfrentar desafios, com os seus sentimentos sendo colocados à prova. Essa situação exigirá uma avaliação sobre o que é real e o que é ilusório.
Na primeira quinzena de setembro, o seu brilho estará em alta no trabalho, o que o(a) fará ser notado(a). Além disso, você se sentirá mais confiante para lutar pelas suas conquistas. Logo, será um bom período para expor as ideias, fazer contatos e iniciar conversas importantes. Porém, a partir da metade do mês, haverá alguns obstáculos e mudanças, o que exigirá estratégia e resiliência.
No começo do mês, a sua energia estará voltada para os recursos e a comunicação. Você sentirá uma clareza mental, bem como uma força para se expressar e buscar segurança material. Depois, poderá enfrentar limitações nas interações e na rotina. Isso, por sua vez, pedirá um olhar realista para as responsabilidades, mas também oferecerá a chance de se libertar de padrões antigos.
Na primeira quinzena do mês, haverá mais harmonia e paixão nos relacionamentos. Além disso, o setor afetivo se beneficiará da boa comunicação . No entanto, a partir da metade de setembro, as interações possivelmente se tornarão mais complexas. Isso porque será necessário conciliar diferentes pontos de vista e lidar com desentendimentos. Por fim, as relações familiares poderão passar por transformações intensas.
Como a autoconfiança estará em alta, o início de setembro favorecerá as negociações, o reconhecimento profissional e a expressão das ideias. As suas palavras tenderão a ter poder e gerar resultados positivos. Depois, haverá a possibilidade de enfrentar mudanças na rotina ou nos valores pessoais, o que impactará diretamente as finanças. Será importante que use a sua energia para realizar ajustes no setor material.
No início do mês, você buscará a sua identidade. Será um período ideal para iniciar projetos pessoais. Entretanto, também existirá a possibilidade de tensões e reviravoltas, o que abalará a rotina. Na segunda quinzena de setembro, a sua atenção se voltará para a forma como ganha e gerencia os recursos. Ao mesmo tempo, haverá uma pressão ligada às responsabilidades financeiras, o que provocará inseguranças.
A vida afetiva passará por uma revisão no início de setembro, podendo fazer com que se sinta confuso(a). Ao mesmo tempo, o período será ideal para fortalecer os laços por meio da intimidade. Depois, o seu foco mudará para a forma como se expressa nos relacionamentos. Você tenderá a buscar o equilíbrio na comunicação. Contudo, irá se deparar com algumas surpresas. Isso, por sua vez, possivelmente o(a) levará a mudar as perspectivas e a romper com padrões amorosos que não funcionam mais.
No começo de setembro, você tenderá a se concentrar em parcerias e acordos profissionais. Inclusive, buscará equilibrar as próprias necessidades com as dos colegas de trabalho. Apesar disso, deverá ter cautela com o excesso de otimismo, especialmente em relação a projetos financeiros — que parecerão promissores demais para serem verdade. Depois, a sua comunicação ganhará destaque. Ao mesmo tempo, haverá confrontos com figuras de autoridade.
No início de setembro, você ficará mais reflexivo(a), buscando respostas em seu interior e lidando com questões que envolvem o inconsciente. A partir da segunda quinzena de setembro, a sua energia estará voltada para o autoconhecimento e as descobertas externas. Embora possa enfrentar desafios que exigirão maturidade e uma visão realista, também haverá a oportunidade de se libertar de padrões antigos. Em resumo, este mês será essencial para se conectar com a sua essência e se preparar para um novo ciclo.
Haverá uma energia alegre e colaborativa no início do mês, o que tenderá a favorecer as relações com os amigos e grupos. Além de fortalecer as conexões, você também terá a oportunidade de criar novos laços. Na segunda quinzena de setembro, todavia, poderá se deparar com enganos ou idealizações nos relacionamentos. No caso, procure ter paciência e evitar atitudes impulsivas, mas sem deixar de buscar por conexões sinceras.
A primeira quinzena do mês tenderá a pedir mais atenção aos detalhes. Inclusive, será um momento importante para desacelerar e organizar os projetos profissionais. Depois, haverá uma energia extra voltada para a carreira, podendo levar a novas conquistas. Ao mesmo tempo, possivelmente ocorrerão mudanças inesperadas nas finanças. Apesar de ser algo desafiador, essa situação lhe dará a chance de ajustar a forma como lida com o dinheiro. Para isso, você precisará apenas ser resiliente e agir de modo estratégico.
Na primeira metade do mês, haverá a chance de se conectar com os amigos e planejar o futuro, pois uma energia de colaboração e clareza estará no ar. Na segunda quinzena de setembro, você poderá ficar mais introspectivo(a), buscando respostas em seu interior. Apesar dos desafios, será possível alcançar o autoconhecimento. Para isso, deverá apenas exercer a flexibilidade e tomar cuidado com pensamentos repetitivos.
No começo de setembro, você desejará conexões sinceras. Porém, exigências e frustrações poderão surgir, principalmente se houver desequilíbrios nas trocas. Nesse cenário, busque ter uma comunicação clara a respeito dos próprios sentimentos. Depois, possivelmente haverá questões mal resolvidas, especialmente nas amizades. Quanto aos relacionamentos amorosos, será preciso redefinir limites. No processo, procure ter paciência, evitando atitudes impulsivas.
A tendência será que se envolva bastante com o setor profissional no começo do mês. Inclusive, o momento favorecerá a demonstração das habilidades. No entanto, deverá ter cuidado com a impulsividade. A partir da metade de setembro, poderá se deparar com desafios, fazendo com que reavalie as metas de longo prazo. Em resumo, esta fase pedirá estratégia e planejamento.
No começo de setembro, você tenderá a se dedicar mais aos objetivos profissionais . Embora possam surgir situações que exijam adaptações, o período também favorecerá a expressão das ideias. Depois, sua dedicação estará nas amizades. Entretanto, poderá haver a necessidade de se isolar e lidar com desafios nas conexões. A reflexão e a revisão das crenças serão importantes nesta fase.
Na primeira metade do mês, haverá novas experiências e uma energia harmônica no ar, o que favorecerá a expansão dos horizontes. Já na segunda metade de setembro, você tenderá a buscar relacionamentos, tanto afetivos quanto profissionais, que tragam estabilidade e prazer. Contudo, deverá ter cautela com as mudanças repentinas, pois elas possivelmente abalarão as parcerias. Em resumo, o período pedirá equilíbrio nos diferentes tipos de relações.
A primeira metade de setembro favorecerá a carreira. Será possível que haja a oportunidade de se destacar e impulsionar os projetos. Apesar disso, você poderá enfrentar desafios. A partir da segunda quinzena de setembro, ficará mais introspectivo(a), o que possivelmente influenciará o trabalho e trará a necessidade de realizar ajustes. Nesse cenário, busque confiar na intuição, evitar confrontos diretos e exercer a paciência
A primeira quinzena do mês favorecerá o crescimento pessoal e a busca por novos conhecimentos. Como resultado, você sentirá a necessidade de viajar, estudar ou se aprofundar em assuntos filosóficos. Depois, tenderá a ficar mais introspectivo(a). Ao mesmo tempo em que medos e inseguranças poderão florescer neste período, também haverá a oportunidade de confrontar o que o(a) impede de evoluir.
No começo do mês, os relacionamentos tenderão a estar mais intensos e transformadores. Nesse cenário, você buscará se conectar de forma profunda com o outro, o que poderá curar feridas antigas. Na segunda quinzena de setembro, a atenção à carreira atrapalhará o setor afetivo. Portanto, busque equilibrar esses dois campos. No processo, apenas tome cuidado para não misturar os papéis de cada pessoa em sua vida.
No começo de setembro, você buscará expandir a sua carreira por meio de estudos ou viagens. Além disso, a comunicação estará em alta, fazendo com que se sinta mais confiante para compartilhar os seus conhecimentos. A partir da metade do mês, todavia, poderá se deparar com desafios e com a necessidade de se impor nos trabalhos em equipe. Diante desse cenário, busque usar a estratégia para não se envolver em conflitos de poder e para construir o futuro profissional com segurança.
Na primeira quinzena do mês, a sua atenção estará voltada para as finanças e as transformações pessoais. Inclusive, poderá se sentir mais motivado(a) a investigar assuntos que normalmente prefere evitar nesses setores. Apesar dos benefícios, essa investigação trará à tona medos e inseguranças. Depois, a busca por autoconhecimento ganhará destaque. No processo, contudo, haverá a possibilidade de desafios, especialmente em relação a crenças e ilusões. Nesse cenário, será importante investir no desapego e na renovação
O início do mês favorecerá o setor afetivo, havendo paixão e harmonia nas conexões mais importantes. Portanto, aproveite as boas energias para celebrar a união e a alegria com apessoa amada. A partir da segunda quinzena de setembro, imprevistos poderão desafiar o equilíbrio e a estabilidade dos relacionamentos. Diante desse cenário, procure ter paciência e respeitar os limites, tanto os seus quanto os do outro.
No começo de setembro, a tendência será que deseje expandir os horizontes profissionais. Para ajudar, haverá coragem para defender as próprias ideias e buscar novos conhecimentos em sua área de atuação. A partir da segunda quinzena do mês, poderá haver a necessidade de reavaliar as parcerias de trabalho, bem como de lidar com assuntos relacionados ao poder. Essas situações, por sua vez, pedirão cautela e estratégia.
Haverá um forte desejo de expressar e se conectar com as pessoas no início do mês, bem como a necessidade de negociar e resolver conflitos. Além disso, em setembro, será preciso se adaptar aos imprevistos para que eles não abalem a sua segurança. Depois, possivelmente você buscará entender questões profundas, o que levará a desafios e medos, mas também à reavaliação dos objetivos.
O começo do mês favorecerá a rotina dos relacionamentos. Além disso, haverá coragem para alcançar os seus objetivos no setor afetivo. A partir da metade do mês, no entanto, você poderá se deparar com sentimentos desconfortáveis e deverá tomar cuidado com a comunicação. Em resumo, o mês pedirá que se aprofunde em seus sentimentos e aja de forma diplomática, evitando conflitos.
A primeira quinzena de setembro favorecerá o setor profissional. Isso porque haverá mais energia para se destacar e comunicar as suas ideias. Ademais, você buscará expandir os horizontes na carreira. Depois, conflitos poderão ocorrer no ambiente de trabalho. Nesse cenário, será importante se concentrar na sua intuição e evitar conflitos desnecessários, usando a paciência para alcançar os objetivos de longo prazo.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta