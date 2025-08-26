Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 26/08/2025

Veja o que os astros revelam sobre a terça-feira de cada nativo do zodíaco

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 01:30

A terça-feira exigirá paciência, equilíbrio e clareza dos nativos Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

Nesta terça-feira, o movimento dos astros trará energias intensas, podendo afetar cada nativo de maneira distinta. Alguns sentirão a necessidade de agir com cautela diante de impulsos e emoções, enquanto outros precisarão lidar com tensões nos relacionamentos, no ambiente familiar ou no trabalho. Essas influências despertarão tanto oportunidades quanto desafios, exigindo paciência, equilíbrio e clareza para evitar conflitos ou frustrações. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo!

Áries

Os nativos de Áries buscarão equilíbrio no setor afetivo Crédito: Imagem: Allexxandar | Shutterstock

Nesta terça-feira, você buscará o equilíbrio no setor afetivo. Para tanto, deverá ter cautela com os impulsos, os exageros e o desejo de impor as suas vontades, sobretudo em conversas importantes. Neste dia, o cuidado com as palavras poderá evitar conflitos desnecessários.

Touro

Os nativos de Touro deverão respeitar os próprios limites no trabalho Crédito: Imagem: Allexxandar | Shutterstock

Você tenderá a se deparar com uma sensação de urgência no trabalho . Isso porque algumas tarefas exigirão mais que o habitual. Como resultado, desejará resolver tudo de uma vez. Porém, será importante ter cuidado com os exageros e respeitar os limites físicos e emocionais. Além disso, busque organizar melhor o próprio tempo e priorizar o que realmente importa.

Gêmeos

A criatividade dos nativos de Gêmeos estará em alta Crédito: Imagem: Allexxandar | Shutterstock

A criatividade estará em alta. No entanto, ela poderá vir acompanhada do desejo de fazer tudo ao mesmo tempo. Ainda nesta terça-feira, a necessidade de se expressar possivelmente levará a exageros e atitudes impulsivas, especialmente em situações amorosas ou com os filhos. Diante desses cenários, será importante acalmar os ânimos, se divertir com mais consciência e evitar promessas.

Câncer

A terça-feira dos nativos de Câncer será voltada para os assuntos domésticos e familiares Crédito: Imagem: Allexxandar | Shutterstock

Você se envolverá com assuntos domésticos e familiares . Inclusive, tenderá a querer resolver tudo do seu jeito. Ademais, o excesso de expectativas poderá gerar frustrações. Diante dessas energias, será importante se atentar às ilusões e agir com empatia, evitando discussões desnecessárias.

Leão

Os nativos de Leão sentirão a necessidade de se expressar e defender as suas ideias Crédito: Imagem: Allexxandar | Shutterstock

Você sentirá a necessidade de se expressar e defender as suas ideias. Inclusive, o desejo de ter razão poderá levar a conflitos, sobretudo no ambiente familiar. Nesse contexto, tenha cuidado com os exageros e as reações impulsivas. Busque, também, escolher bem as palavras e agir com diplomacia.

Virgem

A terça-feira pedirá que os nativos de Virgem encontrem o equilíbrio entre o desejo e a necessidade Crédito: Imagem: Allexxandar | Shutterstock

Questões ligadas ao dinheiro e aos valores pessoais poderão gerar uma certa inquietação. Inclusive, você tenderá a agir de modo impulsivo, o que levará a gastos para impressionar alguém ou compensar inseguranças. Neste dia, será importante encontrar o equilíbrio entre o desejo e a necessidade.

Libra

Os nativos de Libra sentirão a necessidade de agir com autonomia Crédito: Imagem: Allexxandar | Shutterstock

Será possível que sinta a necessidade de agir com autonomia. Entretanto, tensões internas ou exigências externas poderão criar bloqueios. No caso, você deverá manter a calma diante de críticas ou cobranças. Neste dia, possivelmente as suas emoções irão oscilar entre a coragem e a dúvida, o que exigirá foco e autocuidado.

Escorpião

A reflexão e o silêncio serão essenciais na terça-feira dos nativos de Escorpião Crédito: Imagem: Allexxandar | Shutterstock

Nesta terça-feira, um turbilhão emocional poderá surgir de forma sutil, revelando incômodos escondidos em seu inconsciente. Como resultado, haverá uma tensão entre o desejo de agir e a necessidade de se recolher. Nesse cenário, a reflexão e o silêncio serão essenciais para você encontrar o equilíbrio e evitar conflitos desnecessários.

Sagitário

A paciência será uma grande aliada dos nativos de Sagitário Crédito: Imagem: Allexxandar | Shutterstock

Tensões nos relacionamentos ou nos grupos de que participa poderão surgir, sobretudo quando as metas coletivas entrarem em conflito com as expectativas pessoais. Além disso, a vontade de agir possivelmente esbarrará em resistências ou falta de clareza. Por conta dessas energias, será importante exercer a paciência, evitar confrontos diretos e preservar as alianças.

Capricórnio

A terça-feira exigirá paciência e maturidade dos nativos de Capricórnio Crédito: Imagem: Allexxandar | Shutterstock

Desafios no ambiente profissional provocarão tensões entre o desejo de agir e a sensação de estagnação. Nesse cenário, os esforços para se destacar poderão não ser reconhecidos, o que exigirá paciência e maturidade. Ainda nesta terça-feira, figuras de autoridade parecerão distantes ou inflexíveis, o que trará frustrações e demandará cuidado com atitudes impulsivas de sua parte.

Aquário

Os nativos de Aquário desejarão expandir os horizontes Crédito: Imagem: Allexxandar | Shutterstock

Você desejará expandir os horizontes. Contudo, poderá esbarrar em limitações práticas ou dúvidas. Ademais, as convicções pessoais possivelmente entrarão em confronto com as regras externas. Diante desse cenário, busque revisar suas crenças com cautela antes de defendê-las.

Peixes

Algumas situações despertarão o desejo dos nativos de Peixes por transformações Crédito: Imagem: Allexxandar | Shutterstock

Você irá se deparar com assuntos profundos ou emoções intensas, o que despertará o desejo por transformações. Isso poderá fazer com que aja de forma impulsiva diante de situações que geram vulnerabilidade. Para lidar com essas energias desafiadoras, que terão o poder de gerar impactos inesperados, procure evitar disputas por controle, especialmente em relações íntimas ou questões financeiras compartilhadas.