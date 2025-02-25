Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 25/02/2025               

As movimentações astrológicas desta terça-feira irão influenciar diferentes áreas da vida. Enquanto alguns nativos precisarão ressignificar sentimentos e relações, outros terão que lidar com imprevistos e ajustes em seus planos. Para saber como as energias impactarão o seu signo e quais cuidados serão necessários para passar pelo dia com mais clareza, confira as previsões do horóscopo!
Áries
Você dedicará mais atenção às relações sociais, especialmente aos amigos , e se envolverá com as necessidades deles, assim como buscará neles o apoio de que precisa. Apesar disso, será possível que se depare com situações que aflorarão dores e medos profundos que poderão levá-lo(a) a agir com rebeldia. Esteja atento(a).
Touro
Você dedicará atenção ao campo profissional . Será um dia intenso e sujeito a reviravoltas que poderão gerar desconforto, mas também o(a) ajudarão a avançar em direção ao que almeja conquistar. Procure acolher as emoções e evite agir de maneira radical, desapegando do que não faz mais sentido, mas direcionando bem sua energia.
Gêmeos
Você se sentirá com mais ânimo e disposição para ir em busca do que traz crescimento. No entanto, poderá se deparar com situações que irão gerar desconfortos e o(a) farão entrar em contato com suas sombras. Busque tomar consciência delas para poder ressignificá-las. Tenha cautela com as atitudes exageradas e radicais que poderá ter.
Câncer
O dia poderá ser um tanto desafiador. Isso porque você entrará em contato com suas sombras, demandando que acolha seus desconfortos e tome consciência de padrões nocivos que tem nutrido para conseguir abandoná-los. Aproveite para realizar profundas limpezas emocionais e desapegar de tudo que está gerando sofrimento.
Leão
Você dedicará atenção às suas relações e buscará equilíbrio. Por outro lado, será mais afetado(a) pelo outro. Poderá se deparar com situações que irão gerar desconfortos e que possivelmente o(a) levarão a agir de maneira radical, além de despertar o medo do abandono e da rejeição.
Virgem
Você estará mais envolvido(a) com os afazeres da rotina e buscará organizá-los de forma que se sinta nutrido(a) por eles. Contudo, será possível que surjam situações que aflorarão medos e inseguranças, gerando bastante desconforto e o(a) levando a agir de maneira intensa. Isso, por sua vez, possivelmente afetará a saúde e a produtividade.
Libra
O dia será intenso e você buscará nutrir o amor-próprio e tudo que o(a) conecta com a sua essência. No entanto, será possível que se depare com situações que aflorarão medos e tenderão a abalar seu ego. Com isso, fique atento(a) às próprias ações, pois poderá se deixar levar pelas emoções e agir de maneira radical.
Escorpião
Você estará mais envolvido(a) com os acontecimentos em sua casa e se afetará pelas relações próximas, além de buscar conforto emocional. No entanto, será possível que surjam situações que aflorarão medos e inseguranças do passado. Além disso, talvez precise lidar com algum desconforto ligado aos seus familiares.
Sagitário
Você estará em busca de mais movimento na vida social e qualquer atividade fora da rotina chamará sua atenção. A vontade de nutrir a mente com novas informações se fará presente. No entanto, será um dia importante para observar melhor seus pensamentos e como se expressa, pois poderá se deixar levar por impulsos nocivos.
Capricórnio
Seu foco recairá nos acontecimentos em sua vida financeira. Você estará em busca de cuidar melhor do modo como lida com o dinheiro . Contudo, ainda surgirão situações inusitadas que aflorarão medos e inseguranças. Será um bom dia para pensar em formas alternativas de aumentar a renda, caso algo que tinha certo dê errado.
Aquário
Você ainda estará em busca de mais movimento em sua vida, com força e coragem para se refazer, dar andamento aos projetos pessoais e realizar tudo a seu modo. Apesar disso, ainda poderá se deparar com situações que aflorarão medos e inseguranças, bem como com reviravoltas que poderão deixá-lo(a) um tanto inseguro(a) e desconfortável.
Peixes
Hoje você estará suscetível a se afetar por energias externas. Com isso, procure voltar sua atenção internamente e cuidar das emoções, saindo do burburinho exterior. Será possível que se sinta confuso(a) e que se depare com medos e fantasmas internos. Logo, conecte-se com sua espiritualidade para se equilibrar e ter mais clareza.