Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 22/06/2025

Veja o que os astros revelam sobre o domingo de cada nativo do zodíaco

Publicado em 22 de junho de 2025 às 02:04

Emoções intensas, novas perspectivas e mudanças internas representarão o domingo dos nativos Crédito: Imagem: Sabelskaya | Shutterstock

O domingo trará uma combinação de sensibilidade, movimento e transformações pessoais. Emoções intensas, novas perspectivas e mudanças internas tomarão conta do clima astral, impactando decisões e interações. Cada signo passará por experiências únicas, influenciadas diretamente pelos trânsitos do dia. Confira as previsões do horóscopo e veja como direcionar sua energia com mais clareza e intenção! >

Áries

Os arianos sentirão a necessidade de transformar alguns hábitos relacionados ao dinheiro Crédito: Imagem: Allexxandar | Shutterstock

Você sentirá um impulso para valorizar o que trouxer liberdade, conforto e autenticidade. Surgirá, também, o desejo de transformar hábitos relacionados ao dinheiro ou à forma como cuida de si. Além disso, chegarão novas ideias que conduzirão a escolhas mais alinhadas com quem realmente é. Neste dia, permita-se experimentar o novo, sem perder de vista o que possui valor verdadeiro. >

Touro

O dia será favorável para os taurinos realizarem mudanças na aparência ou na rotina Crédito: Imagem: Allexxandar | Shutterstock

Neste domingo, você ficará com a sensibilidade à flor da pele e uma vontade intensa de renovar a forma como se apresenta ao mundo. O dia favorecerá mudanças na aparência, na rotina ou na maneira de expressar seus desejos. Entretanto, também será preciso atenção aos impulsos, evitando atitudes precipitadas e escolhas impensadas. >

Gêmeos

Os geminianos deverão se afastar do barulho externo e se conectar com o que nutre a alma Crédito: Imagem: Allexxandar | Shutterstock

Você vivenciará uma mistura de calmaria com inquietação interior, como se algo sinalizasse uma mudança silenciosa. O dia convidará ao afastamento do barulho externo e à reconexão com o que verdadeiramente nutre seu interior. Além disso, sua intuição poderá trazer ideias inesperadas que favorecerão o desprendimento de padrões antigos. Contudo, será preciso cautela diante da tendência a agir impulsivamente. >

>

Câncer

Os cancerianos buscarão relações mais livres e genuínas Crédito: Imagem: Allexxandar | Shutterstock

Haverá um forte desejo de se aproximar de pessoas que compartilhem seus valores, buscando relações mais livres e genuínas. Inclusive, neste dia, poderá surgir um convite inesperado ou uma ideia ligada a projetos coletivos que trará inspiração. A ocasião incentivará a expressão verdadeira da sua essência, sem se moldar ao que esperam de você. Por outro lado, tensões no convívio social exigirão jogo de cintura. >

Leão

Os leoninos poderão se destacar e ganhar reconhecimento Crédito: Imagem: Allexxandar | Shutterstock

Você ganhará mais clareza sobre os caminhos que deseja construir na área profissional . Além disso, as condições do dia favorecerão o cuidado com sua imagem, a demonstração dos seus talentos e a conquista de reconhecimento por aquilo que faz com amor. Seu magnetismo estará em alta, e atitudes simples poderão abrir portas importantes — portanto, aproveite para mostrar seu valor com elegância e autenticidade. >

Virgem

Os estudos e o planejamento de viagens irão enriquecer o domingo dos virginianos Crédito: Imagem: Allexxandar | Shutterstock

Você se mostrará bastante receptivo(a) a experiências que estimulem o crescimento pessoal e a ampliação de horizontes. Planejar uma viagem, estudar algo que o(a) encanta ou trocar ideias com quem enxerga o mundo por outros ângulos será enriquecedor. Neste dia, sua mente estará bastante aberta ao que une verdade, beleza e sentido. >

Libra

As conversas íntimas e trocas afetivas dos librianos trarão possibilidades de cura Crédito: Imagem: Allexxandar | Shutterstock

Suas emoções aflorarão com mais intensidade, convidando ao enfrentamento das próprias sombras, medos e dores profundas. Será dia de acolher o que sente, com coragem e sem receio da vulnerabilidade. As conversas íntimas e trocas afetivas deste domingo trarão possibilidades de cura e permitirão, ainda, ressignificar experiências passadas. >

Escorpião

Os escorpianos terão a chance de fortalecer os laços e se expressar de maneira leve Crédito: Imagem: Allexxandar | Shutterstock

Neste domingo, a sensibilidade em relação às dinâmicas afetivas ficará ampliada, junto ao desejo de vivenciar relações mais autênticas e harmônicas. O dia estimulará o fortalecimento dos laços, a abertura ao diálogo e a expressão de carinho de maneira leve e verdadeira. Diante disso, permita-se estar presente de corpo e alma nas trocas com pessoas importantes para você. >

Sagitário

A atenção dos sagitarianos estará voltada para algumas mudanças prazerosas na rotina Crédito: Imagem: Allexxandar | Shutterstock

O foco deste domingo estará voltado para tornar a rotina mais leve e prazerosa, encontrando prazer nas pequenas ações cotidianas. Será um dia favorável para cuidar do corpo, organizar pendências e construir um ambiente acolhedor ao seu redor. Com energia produtiva em alta, valerá a pena priorizar atividades que o(a) façam bem. >

Capricórnio

O domingo será propício para os capricornianos expressarem as emoções de forma leve Crédito: Imagem: Allexxandar | Shutterstock

A conexão com os próprios desejos e com tudo o que desperte alegria ficará mais evidente. O dia incentivará a expressão das emoções de forma leve, a abertura ao amor ou simplesmente o prazer de realizar algo que traga bem-estar — nesse sentido, permita-se viver instantes de beleza, sem cobranças. Ainda assim, surgirão imprevistos que afetarão o ego; diante disso, controle os impulsos. >

Aquário

A intuição dos aquarianos poderá revelar coisas importantes Crédito: Imagem: Allexxandar | Shutterstock

Neste domingo, a vontade de renovar o ambiente ou de romper com padrões familiares que não fazem mais sentido se intensificará. Além disso, mudanças inesperadas trarão um possível alívio, desde que haja abertura para transformar o que já não serve. Sua intuição poderá revelar sinais importantes — por isso, mantenha-se atento(a). >

Peixes

Conversas leves e ideias criativas enriquecerão o dia dos piscianos Crédito: Imagem: Allexxandar | Shutterstock

O impulso de se comunicar, conhecer gente nova e quebrar a rotina ganhará força ao longo do dia — conversas leves, ideias criativas e trocas diferentes enriquecerão o domingo. Além disso, mensagens inesperadas ou encontros casuais poderão inspirá-lo(a) de forma especial. Confie no que surgir de forma natural e se abra para escutar com o coração, mas também tenha cuidado com os imprevistos. >