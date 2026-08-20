Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 20/08/2026

Você poderá se deparar com mudanças nos grupos , nos projetos coletivos ou nos planos de longo prazo. Diante disso, será preciso rever algumas relações e objetivos. Apesar dos desafios, esse novo cenário o(a) ajudará a perceber se as suas metas ainda estão de acordo com os seus ideais. Para aproveitar bem as energias astrológicas, procure fazer escolhas conscientes e evite atitudes autoritárias.