Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2025

Veja o que os astros revelam sobre o domingo de cada nativo do zodíaco

Publicado em 20 de abril de 2025 às 02:04

O dia trará lições valiosas para os nativos Crédito: Imagem: andriano.cz | Shutterstock

Neste domingo, haverá uma combinação de aspectos planetários que ativarão tanto desafios quanto oportunidades para os signos. As energias em jogo demandarão consciência, pois trarão lições valiosas sobre relacionamentos, propósito de vida e autoconhecimento. Para saber como lidar com as influências do céu neste dia, confira as previsões do horóscopo abaixo! >

Áries

O ariano precisará equilibrar sua individualidade com o desejo de pertencimento Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Suas emoções e necessidades de conexão estarão intensas neste domingo. Por outro lado, poderá haver tensão entre os interesses individuais e as demandas da vida social. Ademais, surgirão desafios na busca pelos seus objetivos dentro desses contextos. Procure, portanto, equilibrar sua individualidade com o desejo de pertencimento para evitar conflitos. >

Touro

O taurino enfrentará transformações na carreira e deverá manter a calma diante de desafios profissionais Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

O foco deste domingo estará em sua carreira. Além disso, será possível que surjam transformações intensas nessa área e que haja uma certa tensão entre suas necessidades pessoais e as demandas profissionais. Desafios relacionados ao trabalho e a suas ambições também poderão se fazer presentes. Nesse contexto, procure controlar os ânimos. >

Gêmeos

O geminiano buscará novos aprendizados e viverá experiências que ampliarão seus horizontes Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Seu foco neste domingo estará em buscar conhecimento e filosofias de vida. Além disso, o desejo de viajar se fará bem presente. Será um bom dia para trazer mais harmonia e prazer à vida por meio de aprendizados e culturas diferentes, bem como para expandir os próprios horizontes. >

>

Câncer

O canceriano passará por emoções intensas e precisará agir com cautela Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Neste domingo, suas emoções tenderão a estar mais intensas. Além disso, você se envolverá em questões relacionadas à intimidade e a finanças compartilhadas. Será possível, ainda, que se depare com situações capazes de gerar tensões em relação a esses temas, exigindo calma e assertividade. Tenha cautela para evitar agir de maneira precipitada. >

Leão

O leonino estará focado nos relacionamentos e parcerias neste domingo Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Seu foco estará nos relacionamentos e nas parcerias neste domingo, com uma necessidade de sua parte de estrutura e compromisso. Você buscará trazer harmonia à relação e realizar surpresas agradáveis nas interações com o outro, mas poderá se deparar com situações que gerarão conflitos, exigindo diplomacia e assertividade. >

Virgem

O virginiano estará envolvido com a rotina, mas deverá tomar cuidado para não se sobrecarregar Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Você estará envolvido(a) com as atividades ligadas à rotina, ao trabalho e ao bem-estar, priorizando praticidade e organização. Será um bom dia para encontrar novas maneiras de tornar o cotidiano mais leve e prazeroso. No entanto, o excesso de tarefas poderá gerar tensões e prejudicar sua saúde. >

Libra

O libriano viverá intensas transformações emocionais neste domingo Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Suas emoções estarão intensas neste domingo e tenderão a passar por transformações profundas. Além disso, tensões na esfera afetiva e na comunicação exigirão cuidado. Poderão surgir dificuldades para conciliar o que sente com a forma como enxerga a si. Nesse cenário, procure manter a clareza emocional e evitar atitudes impulsivas. >

Escorpião

O escorpiano enfrentará mudanças profundas em suas emoções Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Você passará por mudanças expressivas na forma como lida com suas emoções, trazendo à tona questões sensíveis e profundas. Será preciso estar atento(a) à tendência a gerar conflitos no ambiente familiar e em relação às suas raízes. Acolha o que surgir com maturidade e evite se envolver em disputas por poder. >

Sagitário

O sagitariano passará por mudanças na forma como se comunica e absorve conhecimentos Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Neste domingo, suas emoções e a forma como se comunica e absorve conhecimento passarão por mudanças profundas. Também haverá a possibilidade de discussões intensas e conflitos de ideias com pessoas próximas. Além disso, você poderá enfrentar desafios para conciliar a vontade de se conectar com os outros e o desejo de seguir a própria razão. >

Capricórnio

O capricorniano refletirá sobre seus valores e enfrentará dilemas sobre segurança financeira e emoções Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Neste domingo, suas emoções, o senso de valor pessoal e a preocupação com segurança financeira estarão bem evidentes. Além disso, surgirão tensões envolvendo desejos e recursos disponíveis — você poderá enfrentar dilemas ao tentar equilibrar o que sente com a necessidade de manter estabilidade. Nesse cenário, tenha cuidado com possíveis gastos impulsivos. >

Aquário

O aquariano viverá um dia de intensa transformação pessoal Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Neste domingo, suas emoções e a forma como você se vê passarão por mudanças intensas, influenciando diretamente a maneira como se mostra aos outros. Também poderão surgir conflitos entre o que deseja alcançar e o que sente, dificultando manter o equilíbrio interior. Nesse cenário, evite tomar decisões impulsivas ou agir radicalmente. >

Peixes

O pisciano enfrentará agitações internas e precisará cuidar da própria energia Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

Suas emoções e o seu inconsciente poderão passar por uma profunda transformação, trazendo à tona questões ocultas ou reprimidas. Nesse cenário, será preciso enfrentar os fantasmas internos com coragem. No entanto, haverá maior agitação interna e conflitos mentais que afetarão sua energia. Assim, procure cuidar dela para ter mais clareza. >