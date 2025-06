Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/06/2025

Veja o que os astros revelam sobre a quinta-feira de cada nativo do zodíaco

Publicado em 19 de junho de 2025 às 02:04

A quinta-feira será marcada por boas trocas, ideias e decisões acertadas Crédito: Imagem: Katyau | Shutterstock

A quinta-feira será um dia de movimento e crescimento. Haverá espaço para boas trocas, ideias e decisões acertadas. Ao mesmo tempo, uma dose de calma se mostrará bastante importante diante de situações que exigirão mais escuta e paciência. Com equilíbrio entre emoção e razão, os nativos conseguirão enxergar soluções e seguir com mais clareza. A seguir, confira as previsões do horóscopo e entenda o que o universo trará para o seu signo! >

Áries

Os nativos de Áries começarão a quinta-feira com a energia renovada Crédito: Imagem: Tanya Syrytsyna | Shutterstock

Você começará esta quinta-feira com a energia renovada e um forte impulso para tomar iniciativas. O dia favorecerá recomeços, decisões pessoais e atitudes que expressem sua verdadeira essência. Além disso, emoções e desejos seguirão alinhados, pedindo coragem para agir com o coração. Por isso, confie no que sentir. Seu brilho surgirá da ação consciente e do verdadeiro entusiasmo. >

Touro

Por meio da calma e da escuta, os nativos de Touro terão mais clareza Crédito: Imagem: Tanya Syrytsyna | Shutterstock

Você tenderá a se sentir mais introspectivo(a) neste dia, com pensamentos intensos e difíceis de organizar. Nesse cenário, será fundamental desacelerar e ouvir o que se manifesta no silêncio interno, sem buscar respostas imediatas. Ao respeitar seu tempo de recolhimento, evitará conflitos desnecessários. Ademais, nesta quinta-feira, palavras mal-interpretadas gerarão mal-entendidos — por outro lado, a clareza poderá surgir por meio da calma e da escuta atenta. >

Gêmeos

A quinta-feira pedirá mais presença e menos reatividade dos nativos de Gêmeos Crédito: Imagem: Tanya Syrytsyna | Shutterstock

Neste dia, você sentirá certa pressão ao lidar com grupos, amizades ou projetos em equipe. Impulsos e opiniões divergentes poderão gerar mal-entendidos, exigindo escuta ativa e cautela nas conversas. Nesse cenário, evite, também, decisões precipitadas em relação a metas coletivas. O dia pedirá mais presença e menos reatividade. >

Câncer

Os nativos de Câncer deverão pensar melhor antes de falar Crédito: Imagem: Tanya Syrytsyna | Shutterstock

Será possível que se sinta pressionado(a) por questões profissionais ou por responsabilidades que exigirão um posicionamento claro neste dia. O desafio estará em equilibrar a vontade de agir com a necessidade de se comunicar com sensibilidade e clareza. Procure, também, manter atenção aos impulsos no trabalho, pois atitudes impulsivas poderão gerar conflitos. Por isso, pense bem antes de falar. >

Leão

O desejo de expansão dos nativos de Leão estará em alta Crédito: Imagem: Tanya Syrytsyna | Shutterstock

Você voltará sua atenção a planos maiores, embora possa se deparar com dúvidas e outros desafios ao tentar expressar as próprias ideias. O desejo de expansão também estará presente, mas será necessário alinhar emoção e razão antes de agir. Evite, ainda, discutir por crenças ou insistir em convencer os outros a todo custo, pois o dia pedirá escuta atenta e reflexão antes de decisões importantes. >

Virgem

Os nativos de Virgem estarão voltados ao mundo interior Crédito: Imagem: Tanya Syrytsyna | Shutterstock

Você se voltará com mais intensidade para o mundo interior, lidando com emoções profundas que solicitarão acolhimento e discernimento. O dia favorecerá mergulhos em questões afetivas, materiais ou emocionais que exigirão desapego e maturidade. Poderá, também, haver oscilações entre razão e sensibilidade, mas haverá força para encarar o que vinha sendo evitado. >

Libra

As relações dos nativos de Libra ganharão mais profundidade Crédito: Imagem: Tanya Syrytsyna | Shutterstock

Nesta quinta-feira, as relações ganharão mais profundidade, exigindo maior compromisso emocional e escuta verdadeira. O dia poderá trazer desafios nos vínculos, especialmente diante de expectativas irreais ou falta de clareza. Será essencial equilibrar entrega e limites saudáveis. Tenha em mente que nem tudo precisa ser dito de imediato. >

Escorpião

Os nativos de Escorpião deverão cuidar da saúde física e emocional para manter o equilíbrio Crédito: Imagem: Tanya Syrytsyna | Shutterstock

Neste dia, você sentirá o peso das responsabilidades diárias, que pedirão mais disciplina e sensibilidade. A rotina parecerá mais desgastante, mas também trará oportunidades de reorganizar prioridades. Além disso, cuidar da saúde física e emocional será fundamental para manter o equilíbrio. Evite cobranças excessivas e valorize aquilo que puder ser feito com calma e presença. >

Sagitário

Os nativos de Sagitário sentirão um forte desejo de expressar as próprias emoções Crédito: Imagem: Tanya Syrytsyna | Shutterstock

Haverá um forte desejo de expressar as próprias emoções, embora você possa se deparar com bloqueios internos ou inseguranças afetivas que afetarão seu ego. Será importante evitar exageros nas expectativas amorosas, pois a frustração poderá surgir ao não se sentir compreendido(a) de imediato. Lembre-se de que o prazer nascerá daquilo que for cultivado com entrega e autenticidade. >

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio buscarão segurança emocional por meio de lembranças ou questões familiares Crédito: Imagem: Tanya Syrytsyna | Shutterstock

Você poderá se sentir mais conectado(a) ao passado, buscando segurança emocional por meio de lembranças ou questões familiares. O dia pedirá acolhimento e escuta interior, especialmente diante de conflitos entre o desejo de expandir e a necessidade de permanecer onde está. Será importante, também, manter atenção para não exigir demais de si nem dos outros. >

Aquário

A quinta-feira será um bom dia para os nativos de Aquário ouvirem com atenção e escolherem palavras com consciência Crédito: Imagem: Tanya Syrytsyna | Shutterstock

Sua mente estará bastante focada e intuitiva , favorecendo conversas profundas, estudos e trocas significativas. Será um bom dia para ouvir com atenção e escolher palavras com mais consciência. Ideias antigas poderão se reorganizar com nova clareza, revelando caminhos antes despercebidos. Evite distrações e aproveite para cultivar bons pensamentos. >

Peixes

Os nativos de Peixes dedicarão mais atenção a questões de segurança material e emocional Crédito: Imagem: Tanya Syrytsyna | Shutterstock

Nesta quinta-feira, você dedicará mais atenção a questões de segurança material e emocional, buscando firmar bases com maior consciência. O dia será propício para realizar escolhas práticas, desde que estejam alinhadas com seus valores mais profundos. Também poderá surgir o desejo de concretizar algo que tenha significado duradouro. >