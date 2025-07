Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 09/07/2025

Veja o que os astros revelam sobre a quarta-feira de cada nativo do zodíaco

Nesta quarta-feira, os astros trarão um chamado para mais realismo, introspecção e responsabilidade. O dia tenderá a ser marcado por uma atmosfera mais densa e reflexiva, em que cobranças internas e externas poderão gerar tensões. Cuide da comunicação para evitar mal-entendidos. Para saber como as energias vão influenciar o seu signo, confira as previsões do horóscopo para hoje! >