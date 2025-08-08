Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/08/2025

Veja o que os astros revelam sobre a sexta-feira de cada nativo do zodíaco

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 01:30

A sexta-feira trará emoções intensas para os nativos Crédito: Imagem: NadezhdaShu | Shutterstock

Nesta sexta-feira, o movimento dos astros influenciará cada nativo de forma única. Enquanto uns irão se deparar com emoções intensas e a necessidade de transformação, outros desejarão se conectar de forma mais intensa aos relacionamentos amorosos e sociais. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo!

Áries

Você sentirá a necessidade de se conectar com grupos ou causas alinhadas com os seus ideais. Também, nesta sexta-feira, antigos padrões de pensamento poderão ser desafiados, o que abrirá espaço para a transformação pessoal. Aproveite este dia para questionar suas certezas e ouvir outras perspectivas, mesmo que isso provoque desconfortos.

Touro

Você se envolverá com questões ligadas ao setor profissional. Será um dia importante para adotar uma postura mais estratégica nessa área. Além disso, haverá um impulso para assumir o controle — busque, porém, o equilíbrio entre a razão e a emoção. Ainda nesta sexta-feira, desafios na comunicação se farão presentes. Logo, tenha cautela com o que fala.

Gêmeos

Você terá questionamentos profundos sobre suas crenças e valores. Como resultado, desejará romper com ideias antigas e buscar novas experiências . Ainda nesta sexta-feira, poderá haver conversas transformadoras — o que demandará, também, cautela com a impulsividade.

Câncer

Emoções profundas poderão vir à tona, pedindo que você encare o que costuma evitar e se desapegue do que não serve mais. Nesse contexto, conversas intensas poderão revelar verdades ocultas, o que transformará sua forma de se relacionar. Diante disso, procure se recolher e observar antes de agir.

Leão

Você dedicará bastante atenção aos relacionamentos. Nesse cenário, deverá encontrar o equilíbrio entre as suas necessidades e as do próximo. Por outro lado, algumas conversas poderão vir carregadas de emoções, o que dificultará a compreensão. Logo, procure ouvir atentamente e respeitar as diferenças. Isso ajudará a evitar confrontos.

Virgem

Você deverá dedicar uma atenção especial à rotina, à saúde e às relações de trabalho. Isso porque pequenos contratempos poderão aflorar desconfortos antes ignorados. Nesse cenário, também será importante reavaliar hábitos e métodos, assim como evitar decisões precipitadas.

Libra

Emoções intensas poderão surgir no setor afetivo. Como resultado, algo que parecia leve revelará uma profundidade inesperada, pedindo uma nova forma de lidar com os sentimentos. Ademais, antigas histórias amorosas ou projetos esquecidos possivelmente irão ressurgir, exigindo revisão.

Escorpião

Lembranças, questões familiares ou sentimentos enraizados irão aflorar e pedir mais atenção. Nesse contexto, poderá haver conversas delicadas no lar que exigirão uma escuta profunda. Por outro lado, elas terão o poder de transformar antigos padrões. Ainda nesta sexta-feira, desafios possivelmente irão surgir, demandando que observe o que ainda precisa ser compreendido.

Sagitário

Você desejará expressar as suas ideias . No entanto, também perceberá que a comunicação estará mais desafiadora do que o normal. Diante desse cenário, será preciso lidar com mal-entendidos e evitar decisões precipitadas. Por fim, o dia o(a) convidará a refletir sobre questões antes guardadas.

Capricórnio

Você desejará transformar as finanças e os valores pessoais. No processo, entretanto, poderá enfrentar emoções fortes relacionadas ao que considera importante. Logo, tome cuidado com as decisões impulsivas. Ademais, como a comunicação estará confusa, procure refletir antes de falar.

Aquário

Nesta sexta-feira, em que será preciso refletir antes de agir , você sentirá um turbilhão emocional, impulsionando o desejo de modificar sua imagem. Também haverá a possibilidade de que antigos padrões de comportamento peçam uma revisão, o que causará desconfortos.

Peixes

Emoções profundas poderão vir à tona de forma inesperada, revelando verdades que provocarão desconfortos. Diante disso, procure investir no silêncio e na reflexão. Ademais, evite se sobrecarregar com responsabilidades externas. Essas atitudes, assim como respeitar sua intuição, que estará aguçada, o(a) ajudarão a compreender o que precisa ser encerrado ou curado.