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Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 03/04/2025

Veja o que os astros revelam sobre a quinta-feira de cada nativo do zodíaco
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 03 de Abril de 2025 às 02:04

As energias da quinta-feira deixarão os nativos mais dispostos para batalhar por seus sonhos (Imagem: MoonSplinters | Shutterstock)
As energias da quinta-feira deixarão os nativos mais dispostos para batalhar por seus sonhos Crédito: Imagem: MoonSplinters | Shutterstock
Nesta quinta-feira, alguns signos sentirão mais disposição para agir e transformar planos em realidade, enquanto outros poderão ser tomados por reflexões internas e desafios emocionais. A influência astral trará tanto movimento quanto necessidade de pausa. A seguir, confira o horóscopo com as previsões completas e prepare-se para lidar com o que vier!

Áries

O ariano buscará desacelerar e ficar na companhia dos familiares (Imagem: tinkivinki | Shutterstock)
O ariano buscará desacelerar e ficar na companhia dos familiares Crédito: Imagem: tinkivinki | Shutterstock
Após alguns dias movimentados, nesta quinta-feira você buscará desacelerar e ficar na companhia dos familiares. Além disso, sua sensibilidade emocional e energética estará em alta . Ainda, será possível que se sinta confuso(a) e que aconteçam mal-entendidos no lar. Logo, procure gerenciar melhor as emoções para ter mais clareza.

Touro

O taurino buscará cuidar melhor de como lida com o dinheiro (Imagem: tinkivinki | Shutterstock)
O taurino buscará cuidar melhor de como lida com o dinheiro Crédito: Imagem: tinkivinki | Shutterstock
Você dedicará atenção aos assuntos da vida financeira e buscará cuidar de como lida com o dinheiro. Será possível, inclusive, que surjam boas oportunidades para aumentar a renda. Porém, poderá também se deparar com alguns empecilhos capazes de atrapalhar ou atrasar os seus planos.

Gêmeos

O geminiano estará bem disposto para cuidar do bem-estar (Imagem: tinkivinki | Shutterstock)
O geminiano estará bem disposto para cuidar do bem-estar Crédito: Imagem: tinkivinki | Shutterstock
Nesta quinta-feira, você se sentirá bem disposto(a) para cuidar do bem-estar e dar andamento aos projetos pessoais. Será possível que surjam boas oportunidades em seu caminho — no entanto, também poderá se deparar com empecilhos que atrapalharão os planos e situações que aflorarão inseguranças e autocobranças.

Câncer

O canceriano deverá cuidar do bem-estar espiritual para ter mais clareza (Imagem: tinkivinki | Shutterstock)
O canceriano deverá cuidar do bem-estar espiritual para ter mais clareza Crédito: Imagem: tinkivinki | Shutterstock
Você estará suscetível a se afetar por influências externas, se sentindo um pouco mais confuso(a) e com o desejo de se isolar bem presente. Nesse sentido, será dia de cuidar do seu bem-estar espiritual, pois isso o(a) ajudará a ter clareza e a não se deixar levar por sentimentos de pessimismo e vitimismo.

Leão

O leonino poderá se engajar em causas sociais nesta quinta-feira (Imagem: tinkivinki | Shutterstock)
O leonino poderá se engajar em causas sociais nesta quinta-feira Crédito: Imagem: tinkivinki | Shutterstock
Você seguirá envolvido(a) com a vida social , buscando estar mais na presença dos amigos, fortalecendo essas relações e oferecendo a eles o apoio de que precisam. Será dia também de se dedicar a nutrir os próprios ideais e de se engajar em causas sociais. No entanto, poderá se deparar com empecilhos que levarão ao pessimismo.

Virgem

O virginiano terá boas oportunidades no caminho profissional (Imagem: tinkivinki | Shutterstock)
O virginiano terá boas oportunidades no caminho profissional Crédito: Imagem: tinkivinki | Shutterstock
Você dedicará mais atenção aos assuntos da vida profissional, buscando cuidar do que deseja se tornar no futuro. Inclusive, possivelmente surgirão boas oportunidades no caminho. Porém, poderá se deparar com empecilhos capazes de atrasar ou atrapalhar os planos. Portanto, procure direcionar melhor o seu foco para aproveitar o dia com consciência.

Libra

O libriano se envolverá em cuidar da vida profissional e do que deseja se tornar no futuro (Imagem: tinkivinki | Shutterstock)
O libriano se envolverá em cuidar da vida profissional e do que deseja se tornar no futuro Crédito: Imagem: tinkivinki | Shutterstock
Nesta quinta-feira, você se envolverá em cuidar da vida profissional e do que deseja se tornar no futuro, dedicando mais atenção ao trabalho. Será dia de ir em busca de concretizar seus planos e poderão surgir boas oportunidades. Contudo, também irá se deparar com empecilhos, cobranças e aumento de responsabilidades, capazes de sobrecarregá-lo(a).

Escorpião

O escorpiano se sentirá animado para ir em busca dos seus sonhos (Imagem: tinkivinki | Shutterstock)
O escorpiano se sentirá animado para ir em busca dos seus sonhos Crédito: Imagem: tinkivinki | Shutterstock
Após alguns dias desafiadores, nesta quinta-feira se sentirá animado(a) para ir em busca dos seus sonhos, sair da rotina e se dedicar a novas aventuras que tragam crescimento. Apesar disso, será possível que se depare com situações que atrapalharão ou atrasarão os planos, mas que também poderão ajudá-lo(a) a ter mais clareza e a direcionar sua energia.

Sagitário

O sagitariano deverá acolher as próprias dores para poder tomar consciência dos padrões nocivos que tem nutrido (Imagem: tinkivinki | Shutterstock)
O sagitariano deverá acolher as próprias dores para poder tomar consciência dos padrões nocivos que tem nutrido Crédito: Imagem: tinkivinki | Shutterstock
O dia será um pouco mais desafiador, pois você entrará em contato com suas sombras. Busque, nesse sentido, acolher as próprias dores para poder tomar consciência dos padrões nocivos que tem nutrido. Atente-se, também, para não se deixar levar pelo pessimismo e pela autocobrança, capazes de drenar sua energia.

Capricórnio

O capricorniano buscará cuidar do relacionamento, acolhendo e compreendendo o outro (Imagem: tinkivinki | Shutterstock)
O capricorniano buscará cuidar do relacionamento, acolhendo e compreendendo o outro Crédito: Imagem: tinkivinki | Shutterstock
Você se envolverá com os acontecimentos na vida afetiva e buscará cuidar do relacionamento, acolhendo e compreendendo o outro, mas também procurando amparo na mesma medida. Por outro lado, porém, será um dia confuso, em que irá se deparar com cobranças que poderão esfriar a relação e levá-lo(a) a frustrações.

Aquário

O aquariano se envolverá com os afazeres da rotina nesta quinta-feira (Imagem: tinkivinki | Shutterstock)
O aquariano se envolverá com os afazeres da rotina nesta quinta-feira Crédito: Imagem: tinkivinki | Shutterstock
Você se envolverá com os afazeres da rotina e será dia de organizar melhor seu cotidiano de maneira que se sinta nutrido(a) por ele. Contudo, possivelmente terá menos energia. Ainda, surgirão mal-entendidos e cobranças que poderão gerar desânimo e afetar a saúde, além da produtividade.

Peixes

O pisciano buscará cuidar da autoestima, do amor-próprio e se divertir (Imagem: tinkivinki | Shutterstock)
O pisciano buscará cuidar da autoestima, do amor-próprio e se divertir Crédito: Imagem: tinkivinki | Shutterstock
Após alguns dias em que dedicou atenção aos assuntos da casa, nesta quinta-feira você buscará cuidar da autoestima, do amor-próprio e se divertir. Inclusive, sentirá tudo com mais intensidade, afinal as emoções estarão à flor da pele. Porém, será possível, também, que se depare com situações que afetarão seu ego e atrapalharão os planos.

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