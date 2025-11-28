Astrologia

Horóscopo Chinês: previsões para os 12 signos em dezembro de 2025

Saiba como a energia do Rato influenciará o último mês do ano de cada nativo

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 12:44

Dezembro trará a influência do Rato para os signos do Horóscopo Chinês Crédito: Imagem: Rizky Indra Brata | Shutterstock

O ano de 2025 tem a energia da Serpente, mas cada mês apresenta a referência de um dos animais do Horóscopo Chinês. Dezembro trará a influência do Rato, um signo extrovertido, inteligente e ambicioso, mas também imprevisível.

Segundo Tery Kanakura, consultora de Feng Shui e Astrologia Chinesa, 2026 não será um período fácil para os nascidos no ano do Rato. Isso porque muitas pessoas não estarão dispostas a ajudá-los. Pelo contrário, elas poderão tentar prejudicá-los. “É importante que o Rato use essa fase para fortalecer sua autonomia e independência, tomando cuidado com conflitos desnecessários”, acrescenta.

A seguir, Tery Kanakura conta quais são as tendências para os 12 signos do Horóscopo Chinês em dezembro. Confira!

Rato

Em dezembro, os nascidos no ano do Rato começarão a perceber a influência do próximo ano Crédito: Imagem: TinyDoz | Shutterstock

O Rato , muitas vezes, apresenta um foco voltado para o setor profissional. Nesse ambiente, costuma desenvolver habilidades naturais relacionadas à competitividade e à eficiência. De modo geral, é orientado para o lucro, podendo negligenciar o talento e a segurança.

Em dezembro, os nascidos no ano do Rato começarão a perceber a influência do próximo ano. Diante disso, será importante que eles tomem cuidado com a saúde, pois ela poderá enfrentar desgastes.

Búfalo

Os nascidos no ano do Búfalo conseguirão alinhar a fé aos objetivos Crédito: Imagem: TinyDoz | Shutterstock

O Búfalo é considerado o animal mais estável do Horóscopo Chinês, o que o torna resistente às mudanças necessárias. No corpo físico, essa característica pode trazer problemas para as articulações. Além disso, esse signo é disciplinado e dedicado, geralmente se envolve em trabalhos que exigem esforço e consegue atingir os objetivos com perseverança.

Neste mês, os nascidos no ano do Búfalo conseguirão alinhar a fé aos objetivos. Logo, será um período propício para expandir os ganhos e organizar os próximos projetos.

Tigre

No mês de dezembro, os nativos do Tigre viverão bons momentos Crédito: Imagem: TinyDoz | Shutterstock

A instabilidade é uma das características mais evidentes no Tigre . Os altos e baixos marcam a sua vida, principalmente no que se refere às finanças. Esses desequilíbrios afetam todos que rodeiam esse animal, pois ele apresenta dificuldades para administrar as economias e tenta compensar as suas frustrações com bens desnecessários.

No mês de dezembro, os nativos do Tigre viverão bons momentos. Além disso, passarão por mudanças, que, embora venham acompanhadas de perdas, serão consideradas positivas.

Coelho

Em dezembro, os nativos do Coelho poderão se deparar com demandas extras no ambiente familiar Crédito: Imagem: TinyDoz | Shutterstock

O Coelho costuma ser pacífico e cortês, o que o torna atencioso e protetor. Porém, ele é capaz de fugir de situações necessárias ao seu crescimento. Em dezembro, os nativos poderão se deparar com demandas extras no ambiente familiar. Contudo, antes de atendê-las, deverão cuidar de si mesmos.

Dragão

Em dezembro, os nativos do Dragão terão a oportunidade de se restabelecer emocional e financeiramente Crédito: Imagem: TinyDoz | Shutterstock

Autonomia e individualidade são características marcantes do Dragão . No entanto, esse nativo precisa tomar cuidado para que essas virtudes não se transformem em egoísmo ou orgulho. Isso tende a ocorrer quando ele passa a se considerar mais importante que os demais.

Em dezembro, os nativos do Dragão terão a oportunidade de se restabelecer emocional e financeiramente. Em resumo, será um bom período para ganhos financeiros e para a organização do próximo ano.

Serpente

Os nascidos no ano da Serpente estarão com a intuição aguçada Crédito: Imagem: TinyDoz | Shutterstock

A Serpente, signo mais intuitivo do Horóscopo Chinês, é reconhecida pela astúcia e rapidez de raciocínio. No entanto, quando não bem conduzidas, essas qualidades despertam comportamentos manipuladores e geram desconfiança nas relações.

Neste período, os nascidos no ano da Serpente estarão com a intuição aguçada. Por isso, será importante analisar como se expressam diante das pessoas e das situações. Inclusive, a meditação poderá ajudá-los no processo.

Cavalo

Dezembro será um mês favorável para os relacionamentos dos nativos do Cavalo Crédito: Imagem: TinyDoz | Shutterstock

O Cavalo é um signo popular e comunicativo, mas pode se mostrar impulsivo em certos momentos. Quando canaliza suas energias de forma equilibrada, tem grande potencial para conquistar metas importantes.

Dezembro será um mês favorável para os relacionamentos dos nativos do Cavalo. Inclusive, as conexões poderão ajudá-los em diversos campos da vida. Em resumo, o reconhecimento se aproxima.

Cabra

Os nativos da Cabra poderão realizar mudanças sólidas em diversas áreas da vida Crédito: Imagem: TinyDoz | Shutterstock

O excesso de sensibilidade da Cabra pode torná-la mais vulnerável. Os jogos mentais desse animal também costumam ser malvistos, gerando impactos negativos. Durante o mês de dezembro, os nativos poderão realizar mudanças sólidas em diversas áreas da vida. Será um período favorável para estruturarem questões materiais, profissionais e projetos de longo prazo.

Macaco

Os nativos do Macaco deverão evitar realizar compras de grande porte Crédito: Imagem: TinyDoz | Shutterstock

Autoconfiante e autocentrado, o Macaco precisa tomar cuidado para não se tornar narcisista. Isso acontece quando ele olha demais para si e desconsidera as qualidades e necessidades alheias. Neste mês, devido aos exageros financeiros, os nativos poderão enfrentar perdas materiais. Logo, o ideal será não realizar compras de grande porte.

Galo

Os nativos do Galo deverão ter cuidado com os detalhes em dezembro Crédito: Imagem: TinyDoz | Shutterstock

Extremamente crítico, o Galo precisa desenvolver compreensão e aceitação para lidar tanto com as próprias imperfeições quanto com as dos outros. Sem essas habilidades, tende a sofrer com críticas constantes. Ao longo deste mês, os nativos poderão sentir de forma mais intensa as instabilidades e falhas na rotina. Por isso, deverão ter cuidado com os detalhes.

Cão

Os nativos do Cão deverão analisar quais batalhas trarão mudanças reais Crédito: Imagem: TinyDoz | Shutterstock

A necessidade de agradar a todos torna o Cão o animal mais dependente, inseguro e carente do Horóscopo Chinês. Esses sentimentos escondem o forte desejo de ser aceito. Nesta fase, a rebeldia e o inconformismo dos nativos estarão em alta, podendo gerar conflitos com figuras de autoridade. Diante desse cenário, deverão analisar quais batalhas trarão mudanças reais.

Javali

Caso os nativos do Javali realizem as mudanças certas, poderão se deparar com resultados sólidos Crédito: Imagem: TinyDoz | Shutterstock

O Javali está em constante transformação, o que traz aspectos positivos e desafios. Por um lado, simboliza o aprimoramento contínuo; por outro, pode dificultar a finalização dos projetos iniciados. Em dezembro, caso os nativos realizem as mudanças certas, poderão se deparar com resultados sólidos e duradouros, saindo mais fortes e poderosos desta fase.

Tery Kanakura

null Crédito:

Tery Kanakura é consultora de Astrologia Oriental Chinesa e Feng Shui. Além disso, trabalha como arquiteta no setor da construção civil e se dedica aos estudos da neuroarquitetura e psicanálise.