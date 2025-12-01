Astrologia

Energias de dezembro: veja como os movimentos dos astros afetarão o seu mês

Será um período para conversas necessárias, decisões importantes e movimentos que o futuro irá agradecer

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 19:24

O mês mistura introspecção, sensibilidade e um chamado para mudanças Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

O último mês do ano chega trazendo aquele clima de reflexões profundas, encontros importantes, sentimentos misturados e uma vontade de começar de novo. É um mês que convida a perceber com calma o que está mudando por dentro e por fora. Para ajudar a entender essas influências e o impacto delas no seu dia a dia, a astróloga Fernanda Marto de Miranda explica como serão as energias de dezembro. Confira!

Abertura do mês: emoções à flor da pele e a cabeça trabalhando dobrado

Logo no início do mês, a Lua Cheia em Gêmeos (04/12) iluminará uma pergunta essencial: como você tem usado sua voz? Emoções transbordarão, pensamentos se acelerarão, e a vida entregará sinais mediante conversas, mensagens, encontros e pequenas coincidências.

Será o ponto alto da lunação escorpiana — aquele ápice emocional que revela o que estava passando despercebido. A verdade aparecerá nas entrelinhas. A mente ganhará clareza. E, se você permitir, a comunicação se tornará ponte para mudanças reais.

A semana ainda será marcada por aspectos que favorecem profundidade e lucidez (trígonos de Mercúrio com Júpiter e Saturno), mas também trará um alerta: a quadratura Marte-Saturno (08/12), pedindo paciência, maturidade e desaceleração. Será aquela fase para não forçar, não atropelar — e respirar antes de responder.

Meados de dezembro: o céu mudará de clima

Do dia 10 ao 15, o astral ficará intenso — porém fértil. A oposição Mercúrio-Urano (10/12) trará insights inesperados, notícias que mudarão planos e decisões que chegarão de repente. Netuno voltará ao movimento direto, abrindo uma névoa emocional que ficava pairando desde o meio do ano.

Entrada de Mercúrio em Sagitário

E então acontecerá um dos grandes momentos do mês: Mercúrio entrará em Sagitário (11/12), trazendo um sopro de liberdade mental. Começarão a surgir planos de viagem, cursos, novos projetos e aquela vontade de enxergar o mundo com lentes mais amplas.

Força de Marte em Capricórnio

No dia 15/12, Marte mudará para Capricórnio — e todos sentirão. A energia ficará mais focada, mais disciplinada, mais “vamos fazer acontecer”. Será a virada prática do mês: ideias ganharão forma, objetivos, estrutura.

A Lua Nova em Sagitário será o grande destaque de dezembro, carregando a energia mais simbólica desse ciclo Crédito: Imagem: Olga Bolbot | Shutterstock

Grande virada energética: Lua Nova em Sagitário

A Lua Nova em S a gitário (19/12) será o ponto mais potente de dezembro — e o mais simbólico. Não é “ano novo energético”, mas um portal de cocriação para 2026: o momento em que o cosmos convidará você a redesenhar horizontes, a plantar intenções amplas, a sonhar alto e a assumir o protagonismo das próximas etapas.

Será um renascimento do fogo interno. Sagitário é o signo da fé, da expansão e da visão de futuro — e essa Lua Nova funcionará como um mapa em branco. O que você quer aprender? Para onde deseja crescer? Que verdade sua alma está pedindo para viver daqui para frente?

Véspera de Natal: sentimentos misturados, coração mais sério

O dia 24/12 trará a quadratura Vênus-Netuno, seguida da entrada de Vênus em Capricórnio . Na prática? Um dia sensível. Expectativas subirão. Saudades aparecerão. Idealizações se chocarão com a realidade — mas, ao mesmo tempo, o amor ganhará uma chance de amadurecer.

Afetos ficarão mais responsáveis, mais conscientes. Será a véspera perfeita para alinhar o coração com escolhas maduras.

Última semana do ano: entre reflexões e preparações

Nos últimos dias de dezembro, o Sol transitará por Capricórnio e o clima mudará completamente: o olhar voltará para metas, estrutura, disciplina e aquilo que realmente importa.

Em 30/12, a quadratura Mercúrio-Saturno pedirá atenção às palavras, às revisões e à reorganização mental. Será fechamento de ciclo mesmo — daquele tipo que pede foco e clareza.

Virada de ano: Lua Crescente em Gêmeos

Em 31/12, a Lua crescerá em Gêmeos, trazendo leveza, troca, curiosidade, encontros e aquela sensação de que o futuro está logo ali.

Será uma virada comunicativa, social e cheia de possibilidades; um convite a entrar em 2026 com a mente aberta, o coração acessível e a coragem de viver novas narrativas.

Por Fernanda Marto de Miranda

null Crédito:

Astróloga, terapeuta e mentora, especialista em astrologia e terapias integrativas. Também é especialista em meditação, reiki, cromoterapia, auriculoterapia, cristaloterapia e neurocientista.