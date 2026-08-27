Eclipse lunar em Peixes: fenômeno pede limpeza energética para se libertar do que não serve mais

O segundo movimento é o mais difícil e diz respeito ao que não se vê. Será o momento de olhar para vínculos que não fazem bem, hábitos que prendem e situações que a pessoa insiste em manter, mesmo sabendo que a machucam. Isabel Fogaça cita exemplos que reconhece na rotina de quem a procura: acompanhar o perfil de um ex nas redes sociais todos os dias ou preservar uma amizade que se sabe invejosa.