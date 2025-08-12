Astrologia

Conheça o anjo da guarda do signo de Virgem

Descubra também qual ritual os nativos precisam realizar para se conectar com esse ser celestial

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 16:30

Rafael é o anjo da guarda do nativo de Virgem Crédito: Imagem: Alones | Shutterstock

O anjo da guarda faz parte de várias tradições religiosas e é visto como uma presença celestial que oferece conforto, orientação e proteção contra perigos físicos e espirituais. Essa figura simbólica representa o cuidado divino e a vigilância constante, trazendo uma sensação de segurança e conexão com o sagrado, além de fortalecer a fé na presença desses seres de luz.

A seguir, Emylian Kali, consultor esotérico da ¡Quilibrio, explica qual é o anjo dos virginianos e ensina ritual para conexão. Confira!

Anjo da guarda de Virgem

Rafael, o anjo da cura de Virgem , traz uma energia de purificação e sabedoria. Ele nutre a busca por mente e corpo saudáveis, oferecendo orientação nos caminhos da autenticidade e do equilíbrio. A energia de Rafael é vital para os virginianos que desejam cultivar um estilo de vida equilibrado e saudável. Como guardião da purificação e da cura, ele sempre apoia os nativos na jornada rumo à sabedoria interior.

A pedra amazonita ajuda a fortalecer a saúde física e mental do virginiano Crédito: Imagem: Saga Photo and Video | Shutterstock

Dicas para conexão com o anjo da guarda do signo de Virgem

Incenso: manjericão. Uma fragrância que estimula a purificação e a cura;

Cristal: amazonita. Essa é uma pedra fabulosa que fortalece a saúde física e mental;

Cores: os virginianos devem usar peças em tons de verde-escuro, pois elas trazem uma energia terapêutica e curativa;

Ritual semanal: às sextas-feiras, os nativos devem ouvir mantras e frequências de cura, abrindo o espírito para a libertação;

Salmos e orações: os virginianos devem recitar o Salmo 103 na hora de deitar-se. Essa prece invoca a cura e a sabedoria de Rafael para guiar os passos.