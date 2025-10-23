Astrologia

Confira a oração dos 21 dias do Arcanjo Miguel

A prática espiritual promete proteção e libertação contra toda energia negativa

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 15:38

A oração dos 21 dias do Arcanjo Miguel é um dos métodos mais poderosos de purificação energética Crédito: Imagem: Only Fabrizio | Shutterstock

A oração dos 21 dias do Arcanjo Miguel tem ganhado destaque entre pessoas que buscam fortalecimento espiritual, clareza mental e proteção divina. A prática consiste em repetir a mesma oração por 21 dias consecutivos, o tempo necessário para quebrar padrões negativos e reprogramar a energia pessoal.

A prática, segundo a mentora espiritual Renata Estrela, é um dos métodos mais poderosos de purificação energética já revelados. “Ela atua como uma faxina espiritual profunda. Em 21 dias de oração constante, o Arcanjo Miguel corta laços, limpa ambientes e restaura a luz interior”, explica.

Durante esse período, o Arcanjo Miguel é invocado para libertar o fiel de influências espirituais densas, vínculos emocionais nocivos e bloqueios invisíveis. “Não é apenas uma oração de palavras. É uma convocação celestial. Cada frase é uma espada de luz que corta o mal e reforça o escudo espiritual”, afirma Renata Estrela.

Oração dos 21 dias do Arcanjo Miguel

Arcanjo Miguel, príncipe das milícias celestes, que tua luz divina me envolva e tua espada de fogo corte todo laço negativo. Eu renuncio a todo mal visível e invisível. Que sejam desfeitas influências espirituais contrárias à vontade de Deus. Purifica minha mente, meu corpo e minha alma. Ilumina meus caminhos com a força da verdade e da fé. Que o mal se afaste e a paz se instale. Assim é, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

A oração dos 21 dias do Arcanjo Miguel deve ser feita sempre acompanhada de uma vela branca Crédito: Imagem: izzzy71 | Shutterstock

Como fazer a oração

Renata Estrela recomenda escolher um horário fixo, acender uma vela branca e repetir a oração em voz alta por 21 dias seguidos, sempre com foco e intenção pura. “O segredo é a constância. A cada dia, a luz se expande, e a escuridão perde força. É um ciclo espiritual completo, em que a fé se transforma em proteção real”, afirma.

Efeitos espirituais

Quem pratica essa oração relata sensação de leveza, alívio, sono restaurador e até mudanças em áreas estagnadas da vida. “Durante esses 21 dias, o Arcanjo Miguel limpa memórias, dissolvendo energias antigas que geravam medo e confusão. É uma verdadeira libertação”, diz a mentora.

Por Renata Estrela

null Crédito:

Mentora espiritual, profeta e escritora best-seller , com mais de 3 milhões de seguidores nas redes sociais, em que compartilha palavras proféticas, decretos espirituais e ensinamentos de fé. Autora de mais de 10 livros digitais, é a mente por trás do sucesso “O Quarto de Guerra”, que tem inspirado milhares de pessoas a buscarem transformação espiritual e emocional.