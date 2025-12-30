Ceia de Ano-Novo mágica: veja como usar itens e alimentos alinhados à força de Marte

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 11:56
Em 2026, o ano será regido por Marte, planeta associado à ação, à força vital e à abertura de caminhos, trazendo uma energia especialmente intensa para a virada do ano. De acordo com a bruxa Tânia Gori, essa regência irá estimular a coragem, movimentar a prosperidade e dar início a novos ciclos com mais determinação.
A influência marciana também favorecerá rituais voltados à vitalidade, ao fortalecimento do brilho pessoal e à renovação de energias, tornando o período ideal para quem deseja começar o novo ano com impulso, confiança e propósito.
Para alinhar a ceia de Ano-Novo à vibração marciana , Tânia Gori preparou um guia completo com alimentos, gestos mágicos e pratos energéticos perfeitos para atrair proteção, expansão e prosperidade. Confira!
Abaixo, veja o que colocar na mesa para Marte abençoar 2026!
A moeda pode ser real ou simbólica. Ela representa prosperidade, fluxo financeiro e segurança. Após a ceia, leve-a por sete dias na bolsa ou carteira.
Traz expansão, brilho pessoal e abertura de novos ciclos. Antes de acender, Tânia Gori orienta mentalizar: “Que meu ano se abra com coragem, luz e crescimento.”
Não é para comer. O louro simboliza vitória, oportunidade e portas abertas . Cada convidado leva sua folha após a ceia.
Em vez das 12 uvas tradicionais, coma apenas 3, mentalizando: equilíbrio, abundância e proteção.
Prepare um jarro de água com cascas de limão, maçã e hortelã. Traz limpeza, vitalidade e renascimento.
Pouco antes da meia-noite, abra portas e janelas por 1 minuto. Um gesto simples para renovar energias e permitir que o novo entre.
Na nuca, utilize essência ou perfume de rosa, baunilha, jasmim ou patchouli suave, pois ativam brilho pessoal e magnetismo.
Abaixo, a bruxa Tânia Gori indica opções de pratos para abrir caminhos em 2026. “Marte abre caminhos pela ação, não pela espera. Cada alimento preparado com intenção torna-se uma ferramenta de poder. Uma ceia alinhada ao regente do ano é um convite para receber 2026 com força, luz e propósito”, afirma.
Um prato leve para abrir os caminhos e elevar a vibração.
Para a salada, utilize:
Enquanto monta, mentalize: “Que o novo ano entre leve, próspero e repleto de boas escolhas.”
Um clássico ritualístico que une fartura, proteção e coragem, atributos de Marte.
Para o perfil, utilize:
Ao temperar, passe as mãos sobre a carne e declare: “Que este alimento traga força, coragem e prosperidade ao meu caminho .” Finalize com mel para ativar brilho e expansão.
Para o arroz, utilize:
Mexa os grãos antes de cozinhar e diga: “Que cada grão me traga prosperidade em 2026.”
As batatas representam estabilidade e firmeza, essenciais para um ano regido por Marte.
Para a batata, utilize:
Antes de servir, toque o prato e mentalize raízes fortes e passos conscientes.
Farofa com manteiga, cebola, castanhas, uva-passa e abacaxi, fruta solar que ilumina e adoça o novo ano. Simboliza multiplicação, fartura e alegria.
Uma sobremesa leve e iluminada para iniciar o ano com força, expansão e prosperidade , atributos solares e marcianos.
Para a musse, utilize:
Finalize com calda dourada, raspas de laranja e uma castanha no topo. Antes de servir, Tânia Gori orienta dizer: “Que 2026 seja doce, iluminado e próspero para todos nós.”
Tânia Gori
CEO da Universidade Livre Holística Casa de Bruxa e presidente da Associação Brasileira de Bruxaria. Astróloga, Numeróloga e escritora. Fundadora da convenção de Bruxas e Magos da América Latina.
Por Rodrigo Almeida
