Astrologia

Baralho cigano: vejas as previsões de novembro para os 12 signos

As cartas revelam caminhos de renovação, cura e coragem para seguir em frente com confiança

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 12:39

O baralho cigano mostra que novembro será um período de renovação Crédito: Imagem: Allexxandar | Shutterstock

Novembro chegará com a energia da transformação, da clareza e do despertar interior. Será um mês em que o destino soprará novos ventos, convidando cada signo a alinhar razão e intuição, força e fé. As cartas revelam caminhos de renovação, cura e coragem para seguir em frente com confiança.

Unindo a sabedoria ancestral à leitura intuitiva, a bruxa Tânia Gori revela o que cada signo pode esperar neste mês e quais caminhos seguir para aproveitar as oportunidades. Confira!

Áries: cartas Cavaleiro, Sol e Âncora

Novembro convidará o ariano a agir com coragem e a acreditar no próprio brilho Crédito: Imagem: Denis_M | Shutterstock

As cartas “Cavaleiro”, “Sol” e “Âncora” indicam que novembro o(a) convidará a agir com coragem e a acreditar no seu próprio brilho . Será chamado(a) a avançar, consolidar planos e deixar para trás tudo o que prende seu movimento natural. A força do “Sol” iluminará caminhos, e a “Âncora” trará firmeza: será um mês de conquistas duradouras e vitórias bem-merecidas.

Touro: cartas Lírios, Buquê e Livro

O mês soprará uma brisa de paz e crescimento interior para o taurino Crédito: Imagem: Denis_M | Shutterstock

As cartas “Lírios”, “Buquê” e “Livro” indicam que o mês soprará uma brisa de paz e crescimento interior. Você colherá alegrias e reconhecimento, mas também mergulhará em aprendizados profundos — alguns vindos de dentro, outros por sinais sutis. Será importante ter paciência: as flores que você cultiva hoje se tornarão frutos maduros amanhã.

Gêmeos: cartas Raposa, Cruz e Estrela

O geminiano viverá um mês de superação e de luz Crédito: Imagem: Denis_M | Shutterstock

As cartas “Raposa”, “Cruz” e “Estrela” falam de superação. Você perceberá quem é real e quem apenas veste máscaras. Mesmo diante de provações, a “Estrela” apontará para um caminho de luz . Atravessar a dor será a chave para descobrir sua força espiritual e sua visão mais clara de futuro.

Câncer: cartas Coração, Jardim e Trevo

Será um mês em que o amor, em todas as suas formas, se expandirá para o canceriano Crédito: Imagem: Denis_M | Shutterstock

As cartas “Coração”, “Jardim” e “Trevo” mostram que será um mês em que o amor, em todas as suas formas, se expandirá. Laços se fortalecerão, encontros mágicos acontecerão e pequenas bênçãos surgirão como presentes do destino. Confie no fluxo: o que vier do coração encontrará seu caminho.

Leão: cartas Sol, Chicote e Torre

O leonino estará no centro das atenções, mas precisará usar a força com sabedoria Crédito: Imagem: Denis_M | Shutterstock

As cartas “Sol”, “Chicote” e “Torre” mostram que você estará no centro das atenções , mas precisará usar sua força com sabedoria. Conflitos poderão testar sua autoridade, porém sua luz interior será mais forte do que qualquer desafio. Mantenha sua soberania com firmeza e generosidade: quem tem clareza, não teme.

Virgem: cartas Livro, Foice e Lírios

O virginiano deverá desapegar de velhas estruturas para abrir espaço para uma serenidade profunda e duradoura Crédito: Imagem: Denis_M | Shutterstock

As cartas “Livro”, “Foice” e “Lírios” indicam que revelações e cortes necessários marcarão este mês. Verdades virão à tona para que a paz possa florescer. Ao se desapegar de velhas estruturas, você abrirá espaço para uma serenidade profunda e duradoura.

Libra: cartas Cegonha, Árvore e Coração

Novembro envolverá o libriano com uma energia de renascimento e cura Crédito: Imagem: Denis_M | Shutterstock

As cartas “Cegonha”, “Árvore” e “Coração” mostram que novembro o(a) envolverá com uma energia de renascimento e cura. Mudanças positivas chegarão com doçura, nutrindo suas raízes emocionais. O amor — por si e pelos outros — será o solo fértil para que você floresça.

Escorpião: cartas Caixão, Sol e Cavaleiro

Para o escorpiano, a morte simbólica de um ciclo abrirá as portas para a luz Crédito: Imagem: Denis_M | Shutterstock

As cartas “Caixão”, “Sol” e “Cavaleiro” mostram que a morte simbólica de um ciclo abrirá as portas para a luz. Você renascerá mais forte, guiado(a) por clareza e movimento. O mês marcará vitórias rápidas, decisões firmes e uma nova energia vital que o(a) impulsionará para frente.

Sagitário: cartas Navio, Estrela e Trevo

A vida chamará o sagitariano para horizontes mais amplos Crédito: Imagem: Denis_M | Shutterstock

As cartas “Navio”, “Estrela” e “Trevo” indicam que a vida o(a) chamará para horizontes mais amplos . Viagens, mudanças e sonhos ganharão forma com a proteção da “Estrela”. A sorte caminhará ao seu lado: siga sua visão e deixe que o vento leve suas velas para novos mares.

Capricórnio: cartas Âncora, Foice e Urso

Força e determinação guiarão o capricorniano em novembro Crédito: Imagem: Denis_M | Shutterstock

As cartas “Âncora”, “Foice” e “Urso” mostram que força e determinação guiarão novembro. Cortar o que não sustenta sua estrutura será essencial para manter seu poder pessoal intacto. Confie na sua solidez interna: você é sua própria fortaleza.

Aquário: cartas Estrela, Pássaros e Jardim

O aquariano terá um mês guiado por inspiração e conexões poderosas Crédito: Imagem: Denis_M | Shutterstock

As cartas “Estrela”, “Pássaros” e “Jardim” indicam que o mês será guiado por inspiração e conexões poderosas. Suas palavras terão força de semente : onde você falar com verdade, florescerá. A expansão social virá acompanhada de reconhecimento e brilho.

Peixes: cartas Lua, Coração e Lírios

A sensibilidade do pisciano se intensificará e revelará dons profundos Crédito: Imagem: Denis_M | Shutterstock

As cartas “Lua”, “Coração” e “Lírios” mostram que a sensibilidade se intensificará e revelará dons profundos. Emoções e intuições se entrelaçarão, conduzindo você a uma paz delicada e curativa. Acolha seus sentimentos: eles são bússolas do seu caminho mágico.

Mensagem cigana para todos os signos

“Novembro será um portal de clareza e movimento. Três cartas se erguem para cada um, mas uma só verdade ecoará: o que florescer agora terá sido plantado no silêncio de ontem. Acolha as mudanças com coragem, celebre o amor com alegria e caminhe com fé no seu próprio poder”.

Por Tânia Gori

CEO da Universidade Livre Holística Casa de Bruxa e presidente da Associação Brasileira de Bruxaria. Astróloga, numeróloga e escritora. Fundadora da convenção de Bruxas e Magos da América Latina.