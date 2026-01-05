Astrologia

Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 05 a 11 de janeiro de 2026

Descubra o que as cartas revelam para a semana de cada nativo do zodíaco

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 07:50

O baralho cigano mostra que as intenções plantadas na virada do ano começarão a ganhar forma concreta Crédito: Imagem: Cinemanikor | Shutterstock

A primeira semana completa de janeiro inaugurará oficialmente o novo ciclo anual em nível prático e espiritual. O baralho cigano mostra que as intenções plantadas na virada começarão a ganhar forma concreta. Será um período de alinhamento entre desejo e ação, no qual o universo responderá de acordo com a clareza interna de cada um. O Mestre Ravi Vidya explica que esta semana pedirá foco, responsabilidade emocional e coragem para assumir o próprio destino, pois decisões aparentemente pequenas terão reflexos duradouros ao longo de 2026.

A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Áries

O ariano sentirá vontade de agir e resolver pendências Crédito: Imagem: 397HOUSE | Shutterstock

A carta “O Cavaleiro” impulsiona seus movimentos, trazendo energia, rapidez e iniciativa. Você sentirá vontade de agir, resolver pendências e colocar projetos em andamento sem mais adiamentos. No trabalho, a semana favorecerá avanços e retomadas importantes. No amor, atitudes diretas fortalecerão vínculos ou abrirão espaço para novas conquistas, desde que você respeite o tempo do outro.

Touro

A semana do taurino pedirá paciência e cuidado com o corpo, a mente e as emoções Crédito: Imagem: 397HOUSE | Shutterstock

A carta “A Árvore” indica crescimento lento, porém seguro. A semana pedirá paciência e cuidado com o corpo, a mente e as emoções. Tudo o que você construir agora tenderá a se fortalecer ao longo do ano. No amor, vínculos ganharão profundidade e estabilidade. No trabalho, constância e dedicação silenciosa trarão resultados sólidos.

Gêmeos

A mente do geminiano estará acelerada, cheia de ideias e questionamentos Crédito: Imagem: 397HOUSE | Shutterstock

A carta “Os Pássaros” movimenta diálogos, reuniões e trocas constantes. A sua mente estará acelerada, cheia de ideias e questionamentos. No trabalho, conversas destravarão situações. No amor, será essencial comunicar sentimentos com clareza para evitar mal-entendidos. A semana favorecerá ajustes e alinhamentos.

Câncer

O canceriano poderá sentir vontade de cuidar mais do lar e das pessoas próximas Crédito: Imagem: 397HOUSE | Shutterstock

A carta “A Casa” traz necessidade de acolhimento, segurança e organização emocional. Você poderá sentir vontade de cuidar mais do lar e das pessoas próximas. No trabalho, será um período de planejamento. No amor, gestos simples fortalecerão a sensação de pertencimento e confiança.

Leão

O leonino começará o ano com força pessoal e capacidade de inspirar os outros Crédito: Imagem: 397HOUSE | Shutterstock

A carta “O Sol” mantém sua energia elevada e favorece reconhecimento, clareza e entusiasmo. Você começará o ano com força pessoal e capacidade de inspirar os outros. No amor, a semana trará alegria, aproximação e momentos de conexão verdadeira. Será um bom momento para fortalecer sua autoestima.

Virgem

O virginiano precisará observar mais, agir com inteligência e evitar confiar cegamente Crédito: Imagem: 397HOUSE | Shutterstock

A carta “A Raposa” pede estratégia e atenção aos detalhes. Nem tudo deverá ser dito ou feito de imediato. Você precisará observar mais, agir com inteligência e evitar confiar cegamente. No amor, evite suposições. No trabalho, planejamento cuidadoso evitará retrabalho.

Libra

A semana do libriano trará convites, encontros e oportunidades que surgirão por meio de outras pessoas Crédito: Imagem: 397HOUSE | Shutterstock

A carta “O Jardim” amplia sua vida social e favorece contatos importantes. A semana trará convites, encontros e oportunidades que surgirão por meio de outras pessoas. No amor, leveza e diálogo fluirão naturalmente. No trabalho, boas conexões abrirão portas.

Escorpião

O escorpiano perceberá nuances que passarão despercebidas aos outros Crédito: Imagem: 397HOUSE | Shutterstock

A carta “A Lua” intensifica emoções e intuição. Você perceberá nuances que passarão despercebidas aos outros. No amor , a profundidade emocional se destacará, mas exigirá maturidade para não cair em inseguranças. No trabalho, confie mais na sua percepção interna.

Sagitário

A semana do sagitariano favorecerá mudanças, viagens, novos projetos ou novas perspectivas Crédito: Imagem: 397HOUSE | Shutterstock

A carta “O Navio” indica expansão e movimento. A semana favorecerá mudanças, viagens, novos projetos ou novas perspectivas. No amor, haverá desejo de liberdade e crescimento conjunto. No trabalho, oportunidades fora do habitual ganharão força.

Capricórnio

O capricorniano começará o ano com postura firme e determinação para construir algo duradouro Crédito: Imagem: 397HOUSE | Shutterstock

A carta “A Âncora” reforça estabilidade e foco. Você começará o ano com postura firme e determinação para construir algo duradouro. No amor, a segurança emocional se fortalecerá. No trabalho, decisões práticas trarão tranquilidade.

Aquário

Ideias surgirão com clareza e o aquariano se sentirá mais conectado ao seu propósito Crédito: Imagem: 397HOUSE | Shutterstock

A carta “A Estrela” traz inspiração e alinhamento espiritual. Ideias surgirão com clareza e você se sentirá mais conectado(a) ao seu propósito. No amor, conexões especiais se aprofundarão. No trabalho, criatividade e visão de futuro se destacarão.

Peixes

A semana do pisciano pedirá silêncio, reflexão e cuidado emocional Crédito: Imagem: 397HOUSE | Shutterstock

A carta “A Torre” indica introspecção e reorganização interna. A semana pedirá silêncio, reflexão e cuidado emocional . No amor, compreender seus próprios sentimentos será essencial para evitar confusões. No trabalho, planejamento antes da ação será fundamental.

