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Astrologia

9 cores de velas e como usá-las para atrair o que deseja

Descubra o significado de cada cor e como elas podem ajudar a canalizar energias
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 30 de Dezembro de 2024 às 07:19

As velas são poderosas ferramentas espirituais para canalizar energias e intenções (Imagem: Hamara| Shutterstock
As velas são poderosas ferramentas espirituais para canalizar energias e intenções (Imagem: Hamara| Shutterstock Crédito:
Na magia, as velas vão muito além de simples objetos de iluminação. Elas são poderosas ferramentas espirituais, capazes de canalizar energias e intenções. Cada cor de vela possui uma vibração única que se conecta aos nossos desejos e necessidades, influenciando diferentes aspectos do nosso ser e potencializando nossos rituais.
Ao longo da minha trajetória como bruxa e escritora, aprendi que entender e trabalhar com as cores das velas é uma arte que nos conecta com os elementos, os chakras e os aspectos mais profundos de nossa alma. Seja para atrair prosperidade, amor ou cura, cada cor possui um poder vibracional capaz de despertar nossas forças interiores.
Nesse contexto, convido você a descobrir o significado de cada uma dessas cores e como usá-las para harmonizar sua vida e sua energia. Confira!

1. Amarelo

Atrai prosperidade, é usada para pedidos de dinheiro , trabalho e crescimento. Corresponde ao chackra do plexo solar, que tem o aspecto de como a pessoa se vê.

2. Azul

Traz harmonia e paz. Simboliza também a energia masculina e é a cor do chakra laríngeo, responsável pela nossa fala.

3. Vermelho

Cor da paixão e da ação, é usada para magias de amor e quando queremos ter ação. Relacionada ao chackra raiz, traz independência e luta.

4. Verde

Traz saúde e equilibra a saúde física. Cor do chackra cardíaco juntamente com o rosa, neste caso, o verde capta energia.

5. Laranja

Relacionada ao estudo e trabalho , traz alegria e a energia de prosperidade. Está ligada ao chakra umbilical, responsável pela nossa criatividade, o que também pode ser trabalhado com essa cor.
As velas rosas trazem amor e são utilizadas em rituais para atrair harmonia (Imagem: Africa Studio | Shutterstock)
As velas rosas trazem amor e são utilizadas em rituais para atrair harmonia Crédito: Imagem: Africa Studio | Shutterstock

6. Rosa

Traz amor e é usada em magias para promover harmonia em relacionamentos e família. Refere-se ao chackra cardíaco e é responsável por liberar a energia captada.

7. Roxo ou lilás

Cor que traz transmutação. Usada para magias quando desejamos transformar as coisas. Corresponde ao chackra coronário, responsável por captar a energia do universo e a nossa conexão com ele.

8. Preto

Traz proteção e é usada quando vamos fazer magias de eliminação de obstáculos, ou quando não queremos absorver energias nocivas.

9. Branco

União de todas as cores. Traz purificação e renovação. É usada em magias de consagração e quando fazemos rituais de elevação espiritual e conexão com o universo.

Importância da intenção e segurança ao trabalhar com velas

Ao trabalhar com velas, lembre-se de que o mais importante é a sua intenção. Cada vela acesa é um convite ao universo para que suas energias se alinhem com seus desejos mais profundos. Antes de acender, visualize seu objetivo claramente, sinta a emoção associada a esse desejo e deixe que a chama da vela amplifique sua intenção. Essa prática pode potencializar seus rituais, trazendo mais poder à sua magia.
Procure sempre acender as velas com responsabilidade. Nunca deixe velas acesas desacompanhadas, especialmente em lugares com crianças ou animais de estimação. Posicione-as em locais seguros, longe de materiais inflamáveis, e em suportes adequados para evitar acidentes. A segurança deve ser sempre a prioridade para que sua magia flua sem riscos.
Por Tânia Gori
Imagem Edicase Brasil
Crédito:
CEO da Universidade Livre Holística Casa de Bruxa e presidente da Associação Brasileira de Bruxaria. Astróloga, Numeróloga e escritora. Fundadora da convenção de Bruxas e Magos da América Latina.

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