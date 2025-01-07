Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Astrologia

7 ervas para ajudar a purificar os ambientes

Elas têm propriedades específicas que ajudam a transmutar energias negativas e atrair proteção e harmonia
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 07 de Janeiro de 2025 às 15:39

É possível transformar a energia dos ambientes a partir do poder das ervas (Imagem: FotoHelin | Shutterstock)
É possível transformar a energia dos ambientes a partir do poder das ervas Crédito: Imagem: FotoHelin | Shutterstock
As ervas são poderosas aliadas na purificação dos ambientes da casa porque carregam em si a energia vital da natureza, conectando-nos aos elementos essenciais do universo. Cada uma delas possui propriedades específicas que ajudam a transmutar energias negativas, equilibrar vibrações e atrair proteção e harmonia. Além disso, elas ressoam com os ciclos naturais e favorecem uma atmosfera de conexão espiritual, essencial para manter o equilíbrio do lar.
Abaixo, confira 7 ervas para ajudar a purificar os ambientes!

1. Alecrim

O alecrim ( Rosmarinus officinalis ) é conhecido por suas propriedades purificadoras e revigorantes. Utilizado em defumações , auxilia na limpeza do ambiente, atraindo energias positivas e estimulando a alegria. Além disso, ele promove clareza mental, sendo ideal para espaços de estudo ou trabalho.
Pode, ainda, ser utilizado na forma de óleos essenciais ou infusões. Adicionar algumas gotas de óleo essencial de alecrim em um difusor ajuda a neutralizar odores, melhorar a qualidade do ar e afastar insetos. Também é comum o uso de ramos frescos ou secos – colocados em vasos ou pendurados próximos a janelas e portas – para atrair boas energias e renovar o local.

2. Arruda

A arruda ajuda a promover a harmonia espiritual (Imagem: Skyprayer2005 | Shutterstock)
A arruda ajuda a promover a harmonia espiritual Crédito: Imagem: Skyprayer2005 | Shutterstock
A arruda ( Ruta graveolens ) é tradicionalmente utilizada para proteger contra o mau-olhado. Em defumações, suas folhas liberam uma fumaça que purifica o ambiente, removendo influências indesejadas e promovendo a harmonia espiritual. Seu uso se dá em rituais de limpeza energética para fortalecer a proteção do lar. Além disso, uma infusão borrifada pelos cômodos auxilia na harmonização das energias e na proteção contra vibrações negativas.

3. Guiné

A guiné ( Petiveria alliacea ) se trata de uma erva poderosa utilizada para quebrar demandas espirituais e afastar influências malignas. Sua fumaça é considerada altamente eficaz na purificação de ambientes carregados, bloqueando energias negativas e trazendo vibrações positivas. É indicada para limpar a aura e proporcionar vigor às pessoas presentes no local. Em algumas culturas, ramos de guiné são colocados em cantos ou entradas da casa.

4. Manjericão

O manjericão ( Ocimum basilicum ) é associado à prosperidade, sorte e proteção. Ao defumar um ambiente com a planta, busca-se atrair boas energias e promover a harmonia familiar. Além disso, ele é frequentemente utilizado como planta viva, colocada em vasos em áreas como cozinhas ou salas de estar para atrair boas energias. Seu óleo essencial, diluído em água e borrifado no ambiente, é outro método eficaz para purificação e proteção. Ainda, a erva fresca pode ser incluída em arranjos em portas ou janelas.

5. Sálvia

A sálvia tem propriedades de limpeza e purificação que ajudam a remover energias negativas (Imagem: Pam Walker | Shutterstock)
A sálvia tem propriedades de limpeza e purificação que ajudam a remover energias negativas Crédito: Imagem: Pam Walker | Shutterstock
A sálvia ( Salvia officinalis ) é reconhecida por suas propriedades de limpeza e purificação. Utilizada para remover energias negativas e promover o equilíbrio espiritual, seu uso se dá em rituais para preparar o ambiente antes de práticas meditativas. Outra prática comum é o uso de folhas de sálvia em sachês aromáticos, que podem ser colocados em gavetas, armários ou cantos da casa para criar uma sensação de equilíbrio e proteção.

6. Lavanda

A lavanda ( Lavandula angustifolia ) é conhecida por suas propriedades calmantes e purificadoras. Em defumações, suaviza o ambiente, limpa e purifica, além de atrair energias femininas e promover a paz. Além disso, gotas de óleo essencial de lavanda em um difusor ou em água para borrifar ajudam a promover tranquilidade. Também, ramos secos da planta podem ser pendurados em portas ou colocados em arranjos decorativos para purificar energeticamente os cômodos e afastar odores indesejados.

7. Eucalipto

O eucalipto ( Eucalyptus spp. ) possui propriedades purificadoras e é utilizado para atrair a corrente de Oxóssi, orixá associado às matas e à cura. Sua fumaça limpa o ambiente, promovendo a renovação das energias e auxiliando na proteção espiritual. É especialmente indicado para locais que necessitam de revitalização energética.
É, ainda, muito utilizado na forma de óleo essencial em vaporizadores ou como infusões para borrifar no ambiente. Ramos frescos ou secos de eucalipto também são colocados em locais estratégicos da casa, como banheiros ou perto de janelas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é assassinado em casa ao tentar escapar de ataque em Jaguaré
Imagem de destaque
Carreta tomba e interdita trecho da BR 101 em Alfredo Chaves
Imagem de destaque
Foragido por violência doméstica é preso durante festa no Norte do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados