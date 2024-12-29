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Astrologia

6 simpatias para ter sorte e prosperidade no Ano-Novo

Aprenda rituais para afastar as energias negativas e começar o ano com o pé direito
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 29 de Dezembro de 2024 às 11:19

Simpatias de fim do ano afastam as energias negativas e atraem positividade (Imagem: bbernard | Shutterstock)
Simpatias de fim do ano afastam as energias negativas e atraem positividade Crédito: Imagem: bbernard | Shutterstock
A chegada do Ano-Novo sempre traz esperança e entusiasmo para o recomeço. É nesta época que algumas pessoas começam a refletir sobre o período que passou e a traçar metas para o futuro. Além disso, também é comum realizar simpatias para conseguir alcançar aquilo que se deseja. Os rituais fazem parte das crenças populares e são praticados por muitas pessoas, independentemente da religião.
Por isso, confira algumas simpatias para você começar 2025 com boas energias!

1. Simpatia para conquistar um novo amor

Compre um quartzo rosa e deixe-o submerso em água e sal grosso de um dia para o outro. No dia seguinte, após passá-lo em água corrente, deixe-o exposto ao sol durante, no mínimo, uma hora. Use esse quartzo rosa na virada do ano, mantendo-o na bolsa ou na cabeceira da cama durante 2025.

2. Simpatia para garantir dinheiro

Aproveite essa fase de reinício e esfregue manjericão em pó, canela e gotas de essência de almíscar na carteira. Deixe-a no sol por algumas horas. Depois, assopre em todas as direções o excesso do pó. Use a carteira normalmente para garantir dinheiro durante todo o ano.
Simpatia de maçã com folha de mamona atrai novos começos (Imagem: Africa Studio | Shutterstock)
Simpatia de maçã com folha de mamona atrai novos começos Crédito: Imagem: Africa Studio | Shutterstock

3. Simpatia para novos começos

Corte uma fatia de uma maçã grande e bem vermelha, de modo que apareça a estrelinha formada pelas sementes. Coloque-a sobre uma folha de mamona apoiada em um prato branco e virgem. Leve para fora de sua casa, perto da porta de entrada. Se você morar em apartamento, coloque no parapeito de uma janela. Despeje sobre a maçã um pouco de vinho com canela e açafrão em pó.

4. Simpatia para atrair sorte

Em uma sexta-feira, separe folhas de manjericão e meio quilo de canjica. Cozinhe primeiramente a canjica em água e, depois, coloque as folhas de manjericão. Após seu banho de higiene, despeje sobre seu corpo essa infusão e deixe secar naturalmente.
Atenção: esse banho deve ser tomado nas primeiras horas da manhã, durante 3 sextas-feiras seguidas.

5. Simpatia para ter fartura

Em um domingo, vá a uma igreja e assista à missa. Depois, deposite no altar uma moeda de qualquer valor. Ao sair da igreja, molhe sua mão com água benta, faça o sinal-da-cruz e peça ajuda a São Benedito para conseguir tudo o que precisa e não passar por mais nenhuma necessidade. Assim que chegar em casa, acenda uma vela branca sobre um prato para o santo. Depois, reze um Pai-Nosso e uma Ave-Maria. Volte pelo menos uma vez ao mês até a igreja em que deixou a moeda.

6. Simpatia para atrair boas energias

Na virada do ano, pule sete ondas no mar (se possível) ou sete vezes se estiver em terra firme. A cada pulo, mentalize um desejo de sorte e prosperidade para cada mês do ano que começa. Se você estiver perto do mar, o simbolismo de pular as ondas ajuda a renovar as energias e atrair boas vibrações.

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