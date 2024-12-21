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Astrologia

6 profissões ideais para o signo de Capricórnio

Alguns trabalhos podem ser favorecidos pelas habilidades dos capricornianos
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 21 de Dezembro de 2024 às 17:19

Capricórnio se identifica com profissões que trazem segurança material (Imagem: Halytskyi Olexandr | Shutterstock)
Capricórnio se identifica com profissões que trazem segurança material Crédito: Imagem: Halytskyi Olexandr | Shutterstock
Capricórnio é o décimo signo do zodíaco. É regido por Saturno e rege a Casa 10 do Mapa Astral. Realistas, determinados, disciplinados e organizados, os capricornianos estão sempre em busca do seu lugar no mundo. “São focados, não se deixam atrair pelas facilidades da vida, pois sabem que para chegar ao seu objetivo precisam seguir com passos firmes e constantes”, explica a astróloga Thaís Mariano.
Capricórnio é último signo da tríade de Terra, por isso se identifica com profissões que trazem segurança material. “Esse signo também rege os ossos, os dentes e o processo de envelhecimento natural da vida”, complementa Thaís Mariano. Segundo ela, as profissões que mais se alinham com este signo são:

1. Engenharia, arquitetura e construção

Capricornianos adoram construir – seja no sentido literal ou figurado. A engenharia e a arquitetura oferecem a oportunidade perfeita para usarem sua capacidade de planejamento, precisão e visão estratégica para criar estruturas sólidas e duradouras. Esses nativos têm uma mentalidade prática, ideal para projetos de grande escala que demandam atenção aos detalhes e paciência.

2. Administração

Com sua habilidade natural para organizar, liderar e gerenciar recursos, capricornianos brilham em posições administrativas. Eles são excelentes em criar metas realistas, organizar equipes e tomar decisões práticas que garantem o sucesso de uma empresa ou organização.

3. Política

Ambiciosos e éticos, os capricornianos têm as qualidades necessárias para carreiras na política. Eles são orientados pelo dever, dedicados a causas maiores e sabem como construir um legado. Sua visão estratégica e habilidade para trabalhar sob pressão os torna líderes respeitados e eficazes.
Os capricornianos podem se tornar excelentes ortopedistas (Imagem: NebulaM | Shutterstock)
Os capricornianos podem se tornar excelentes ortopedistas Crédito: Imagem: NebulaM | Shutterstock

4. Ortopedia

Na medicina, a ortopedia é uma área que exige precisão, paciência e capacidade de lidar com situações complexas – características que Capricórnio domina . Sua natureza pragmática e focada os torna aptos para especializações que exigem conhecimento técnico e detalhista.

5. Geriatria

A dedicação e a empatia do capricorniano também brilham em áreas médicas como a geriatria. Eles entendem a importância do cuidado a longo prazo e têm a paciência necessária para lidar com os desafios dessa especialidade, sempre buscando proporcionar qualidade de vida aos pacientes mais velhos.

6. Serviços públicos

Capricornianos sentem-se realizados em profissões que permitem deixar um impacto significativo na sociedade. Trabalhar em serviços públicos combina com sua ética de trabalho e seu desejo de criar sistemas funcionais que beneficiem comunidades inteiras.
Segundo Thaís Mariano, tais profissões ajudam os capricornianos, ou pessoas que têm Capricórnio no mapa astral, a equilibrar o excesso de energia e utilizar as habilidades de forma produtiva.

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