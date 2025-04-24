Entre os elementos mais poderosos da natureza, o Sol ocupa um lugar especial nas práticas espirituais e nos rituais de autocuidado. Muito além da luz e do calor que oferece, ele simboliza clareza de pensamentos, energia vital e força de realização. Não à toa, muitas simpatias se baseiam nessa fonte natural para intensificar desejos, limpar energias e abrir caminhos.
“O Sol é uma das fontes mais potentes de energia da natureza. Quando usamos essa força em rituais e simpatias, potencializamos nossas intenções com luz, clareza e poder de realização”, explica Arthur Peroni, consultor esotérico da iQuilibrio, que complementa: “Simpatias que envolvem o Sol ajudam a trazer consciência, dissolver energias densas e atrair o que há de melhor para cada pessoa”.
A seguir, Arthur Peroni lista 5 simpatias para utilizar a energia do Sol a seu favor!
1. Simpatia do Sol para ganhar dinheiro
Materiais
- Uma bijuteria dourada
Modo de fazer
Em um domingo ensolarado, deixe a bijuteria exposta ao Sol por uma hora e repita o seguinte: “Ó, Divino Sol, tu, que iluminas tudo e a todos, deixe que sua força chegue à minha vida financeira, fazendo com que tudo prospere! Abençoe este amuleto, e por onde ele estiver, o dinheiro vai prosperar !”. Use a peça energizada como amuleto. Caso alguém toque nela, repita o processo.
2. Simpatia contra inveja
Materiais
- 500 ml de água quente
- 1 vidro de boca larga
- 3 folhas de louro
Modo de fazer
Despeje a água no vidro e deixe descansar por 10 minutos. Descarte a água, seque o vidro ao Sol por 15 minutos e, à noite, adicione as folhas de louro. Tampe e deixe sob a luz da Lua. No dia seguinte, jogue as folhas fora com intenção de afastar a inveja.
3. Simpatia com Sol para afastar energias ruins
Materiais
- 1 trevo-de-quatro-folhas (de qualquer material)
- Sal grosso
Modo de fazer
Deixe o trevo-de-quatro-folhas ao Sol durante todo o dia. À noite, passe sal grosso sobre ele e coloque sob a luz da Lua. Guarde em sua bolsa ou carteira como amuleto de proteção.
4. Simpatia para abrir caminhos
Materiais
- 1 folha de espada-de-São-Jorge.
Modo de fazer
Durante 7 manhãs seguidas, segure a folha apontada para o Sol e diga: “Poderoso Astro-Rei, enviai força e energia para que eu possa vencer todas as dificuldades e ser muito feliz”. Guarde a folha em local oculto. No oitavo dia, descarte-a em uma lixeira distante de casa.
5. Simpatia para conquistar a pessoa amada
Em um dia ensolarado, vá para um lugar onde você possa estar sozinho(a) sob os raios solares. De costas, repita 13 vezes o nome da pessoa que deseja conquistar. Em seguida, vire-se para frente e diga: “Poderoso Sol, dai-me o coração de ( nome da pessoa amada ), faça com que ele(a) só pense em mim”.
Energia solar: aliada para transformar a realidade
Segundo Arthur Peroni, o mais importante em qualquer ritual é a fé e a conexão genuína com aquilo que se deseja. “A energia do Sol já está disponível para todos nós diariamente. Mas quem a ativa é a intenção verdadeira, é o coração vibrando junto com o desejo”, afirma.
Ele explica que, ao realizar uma simpatia com foco e espiritualidade, você está enviando um sinal claro para o universo. “Quando unimos essa força solar à confiança no invisível, abrimos portais de realização. É nesse momento que o impossível começa a se tornar possível. Não é magia no sentido fantasioso, é energia canalizada com propósito”, completa.
Por Rebeca Pizzico