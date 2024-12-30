5 rituais de Ano-Novo para começar bem 2025

Rituais ajudam a melhorar as energias do novo ano Crédito: Imagem: simona pilolla 2 | Shutterstock

A chegada de um novo ano traz esperança para o futuro. Com a virada, novas possibilidades de traçar planos e objetivos são criadas. Entre os brasileiros, é costume refletir sobre os ciclos que se encerram, assim como rever prioridades. Para o momento, há quem não dispense alguns rituais para atrair paz, amor, sorte e proteção.

Não se sabe ao certo a origem dessas crenças populares, mas elas já fazem parte da cultura brasileira e são praticadas por muitas pessoas, independentemente da religião. Por isso, confira alguns rituais para você começar 2025 com energias positivas!

1. Ritual para ter sorte no amor

Acenda uma vela rosa à meia-noite de 31 de dezembro. Mentalize tudo o que você deseja de um novo amor , olhando para a chama da vela. Imagine uma bola rosa levando o seu pedido para o universo. Apague a vela com a ponta dos dedos. No dia seguinte, enterre os restos da vela em um jardim florido.

2. Ritual para ter proteção espiritual

Coloque lençóis novos, sem uso, em sua cama e peça proteção ao seu anjo da guarda. Durma sobre eles e os lave no dia seguinte.

Simpatia pode ajudar a atrair dinheiro para 2025 Crédito: Imagem: Deemerwha studio | Shutterstock

3. Ritual para ter dinheiro

Para ter dinheiro em 2025, na passagem do ano, coloque, dentro dos dois sapatos, uma nota de R$ 10 e uma de R$ 20. Depois, guarde essas notas na carteira durante todos os meses. Só use no último dia de 2025.

4. Ritual para ter prosperidade

À meia-noite, dê três pulos com o pé direito e beba três goles de champanhe. Você saudará 2025 e começará a subir na vida.

5. Ritual para ter fartura