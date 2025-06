Astrologia

5 banhos para atrair prosperidade e abrir caminhos

Veja como fazer simpatias poderosas para melhorar as energias e alcançar objetivos

Em tempos de incerteza e desafios, muitas pessoas buscam formas de fortalecer sua espiritualidade e atrair prosperidade para suas vidas. Uma maneira eficaz de fazer isso é por meio dos banhos ritualísticos que, segundo a sacerdotisa de Kimbanda Mãe Analu Portugal, são verdadeiros atos de conexão com as forças ancestrais e os arquétipos ligados à fartura e ao brilho pessoal. >

“Cada erva, cada ingrediente carrega uma vibração que, quando ativada com intenção, potencializa o magnetismo da pessoa e favorece a abertura de caminhos. São receitas simples, mas de grande poder quando feitas com fé”, afirma. >

1. Banho de louro com canela

Ingredientes

Modo de fazer

Ferva as folhas de louro, a canela em pau e a água em uma panela em fogo médio. Após esfriar e coar, derrame do pescoço para baixo, mentalizando prosperidade. Esse banho é ideal para as quintas-feiras. >

2. Banho de mel com manjericão

Ingredientes

Modo de fazer

3. Banho de prosperidade com ervas

Ingredientes

Modo de fazer

Em uma panela com água em fogo médio, ferva as folhas de pitanga, de alecrim e de hortelã. Tome este banho na segunda-feira ou durante a Lua Crescente, focando nas suas metas financeiras. >

4. Banho de brilho com dourado

Ingredientes

Modo de fazer

5. Banho com moeda e perfume

Ingredientes

Modo de fazer

Em um recipiente, deixe as moedas, o açúcar e as gotas do seu perfume repousarem na água. Derrame do pescoço para baixo, pedindo prosperidade e, depois, enterre as moedas. >