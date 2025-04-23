4 trânsitos planetários que influenciam nossa vida

Cada trânsito carrega uma energia que nos move a refletir sobre a vida, agir com intenção, promover mudanças ou respeitar o tempo de pausa Crédito: Imagem: shooarts | Shutterstock

Já teve um dia em que tudo parecia inexplicavelmente caótico ou, ao contrário, tudo fluía surpreendentemente bem? A vida é um emaranhado de energias conectadas, e cada pessoa faz parte desse vasto oceano energético. É justamente nesse cenário que os movimentos planetários influenciam nossas vidas, alterando a vibração que sentimos na Terra.

O que são trânsitos planetários?

Os trânsitos planetários nada mais são do que os movimentos dos planetas em relação ao seu mapa astral , ou seja, suas posições no céu interagindo com os planetas no exato momento do seu nascimento. É como se os astros travassem um diálogo contínuo com você, enviando sinais e despertando sensações.

Por exemplo, imagine que Vênus , o planeta do amor e dos relacionamentos, está transitando pelo mesmo signo em que você possui Marte, o planeta da ação e do desejo, em seu mapa natal. Essa configuração pode trazer um período de paixão intensa, com maior magnetismo e uma energia propícia para conexões marcantes.

Esses trânsitos funcionam como ondas energéticas que nos impulsionam a refletir, agir, mudar ou, em alguns casos, dar uma pausa. Eles podem durar poucos dias, como os da Lua, que influenciam os ritmos e emoções diárias, meses ou anos, como os de Saturno e Plutão, que trazem transformações profundas e estruturais. Confira, a seguir, alguns trânsitos planetários listados pela astróloga Eunice Ferrari:

1. Mercúrio retrógrado

Famoso por causar atrasos e mal-entendidos, é um período em que a comunicação , os contratos e até a tecnologia podem dar problema. Ideal para rever, reorganizar e ser meticuloso com os detalhes.

2. Lua cheia

Uma fase emocionalmente intensa, perfeita para concluir situações ou trazer à tona sentimentos que estavam escondidos.

Marte em trânsito influencia aspectos como energia e ação Crédito: Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock

3. Marte em trânsito

Ativa nossa ação, assertividade e energia . Nos deixa impacientes e cheios de dinamismo, como se estivéssemos ligados no 220.

4. Saturno em destaque

Quando Saturno passa por um ponto importante do mapa, ele exige responsabilidade, comprometimento e amadurecimento. Não é fácil, mas costuma trazer conquistas sólidas e duradouras.

Trânsitos planetários e planejamento: saiba usar a seu favor

Compreender os trânsitos planetários nos ajuda a viver com mais consciência e alinhamento. Saber quais áreas da sua vida serão impactadas possibilita uma preparação emocional e prática. Por exemplo, um trânsito de Netuno alerta para evitar decisões impulsivas ou idealistas, enquanto um período favorecido por Júpiter pode ser excelente para expandir projetos ou investir nos estudos.

Embora a Astrologia não preveja o que vai acontecer, ela é como um GPS que nos orienta pelos ciclos da vida. Cabe a você decidir como se comportar durante esses momentos.