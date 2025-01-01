Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Astrologia

4 mitos e verdades sobre o signo de Capricórnio

Astróloga esclarece as principais questões envolvendo os capricornianos
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 01 de Janeiro de 2025 às 17:19

Os nativos de Capricórnio são sérios e têm uma aura misteriosa (Imagem: Photoenthusiast82 | Shutterstock)
Os nativos de Capricórnio são sérios e têm uma aura misteriosa Crédito: Imagem: Photoenthusiast82 | Shutterstock
Os capricornianos são considerados os nativos mais metódicos do zodíaco. Enquanto algumas pessoas dizem que são frios e críticos, outras enxergam sua dedicação incansável e senso de responsabilidade. Por trás dessa fachada, típica de um signo de Terra, existe um coração acolhedor.
A seguir, a astróloga Thaís Mariano esclarece os mitos e as verdades sobre os comportamentos relacionados a Capricórnio. Confira!

1. Capricornianos são frios

Mito: sendo Capricórnio um signo de Terra , é possível que os nativos aparentem uma certa seriedade. Contudo, eles costumam ser acolhedores e amorosos com quem se importam.

2. Capricornianos são muito trabalhadores

Verdade : os capricornianos se realizam ao encontrar o seu lugar no mundo . No caso, costumam fazer isso por meio de muito trabalho e dedicação.
Os capricornianos têm um senso de realidade aguçado (Imagem: vectorfusionart | Shutterstock)
Os capricornianos têm um senso de realidade aguçado Crédito: Imagem: vectorfusionart | Shutterstock

3. Capricornianos são pessimistas

Verdade : os nativos de Capricórnio costumam ter um senso de realidade e praticidade mais aguçado do que a maioria. Com isso, podem, muitas vezes, ficar presos somente no que é possível, não conseguindo olhar por outros ângulos.

4. Capricornianos são muito críticos e exigentes

Verdade: os capricornianos são mais exigentes e críticos com eles mesmos. Contudo, isso acaba se estendendo para aqueles que estão em volta. Logo, a tendência é que essa situação se torne um grande desafio para os nativos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe
Imagem de destaque
Incêndio atinge apartamento de aposentado em Jardim Camburi

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados