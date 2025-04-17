4 mitos e verdades comuns sobre o signo de Touro

Nem tudo o que dizem sobre Touro é verdade Crédito: Imagem: HstrongART | Shutterstock

Touro, o segundo signo do zodíaco, é conhecido por sua conexão com a terra, estabilidade e uma certa predileção pelos prazeres da vida. Regido por Vênus, o planeta do amor, da beleza e das finanças, o nativo possui qualidades como lealdade, determinação e uma forte inclinação para o conforto material.

No entanto, como acontece com qualquer signo, existem muitos mitos e verdades que circulam sobre as características dos taurinos. A seguir, a astróloga Thaís Mariano esclarece alguns deles!

1. Taurinos são preguiçosos

Mito . Sendo Touro um signo fixo daTerra, os taurinos direcionam a suaenergia para aquilo que é realmenteimportante para eles. Quando estãodeterminados a conseguir algo, apresentam muita energia e resistênciadurante o processo de conquista .

2. Taurinos são teimosos

Verdade . Com tanta determinaçãoe persistência, os taurinos tendem adefender algo com bastante empenho,sendo teimosos muitas vezes.

Os taurinos costumam apreciar uma boa comida Crédito: Imagem: ANTON URICH | Shutterstock

3. Taurinos são comilões

Depende do taurino . Como o signo deTouro rege os prazeres e os cinco sentidos, muitos dos seus nativos gostam decomer comida boa.

4. Taurinos não gostam de mudanças