4 mitos e verdades comuns sobre o signo de Touro

Touro, o segundo signo do zodíaco, é conhecido por sua conexão com a terra, estabilidade e uma certa predileção pelos prazeres da vida. Regido por Vênus, o planeta do amor, da beleza e das finanças, o nativo possui qualidades como lealdade, determinação e uma forte inclinação para o conforto material.
No entanto, como acontece com qualquer signo, existem muitos mitos e verdades que circulam sobre as características dos taurinos. A seguir, a astróloga Thaís Mariano esclarece alguns deles!
1. Taurinos são preguiçosos
Mito . Sendo Touro um signo fixo daTerra, os taurinos direcionam a suaenergia para aquilo que é realmenteimportante para eles. Quando estãodeterminados a conseguir algo, apresentam muita energia e resistênciadurante o processo de conquista .
2. Taurinos são teimosos
Verdade . Com tanta determinaçãoe persistência, os taurinos tendem adefender algo com bastante empenho,sendo teimosos muitas vezes.
3. Taurinos são comilões
Depende do taurino . Como o signo deTouro rege os prazeres e os cinco sentidos, muitos dos seus nativos gostam decomer comida boa.
4. Taurinos não gostam de mudanças
Verdade . Mais uma vez, devido a Touroser um signo de Terra, os nativos gostam de estrutura e organização .Portanto, tendem a não lidar muito bemcom mudanças.