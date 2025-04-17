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Astrologia

4 mitos e verdades comuns sobre o signo de Touro

Astróloga esclarece algumas informações que circulam sobre os taurinos
Portal Edicase

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Publicado em 17 de Abril de 2025 às 18:04

Nem tudo o que dizem sobre Touro é verdade (Imagem: HstrongART | Shutterstock)
Nem tudo o que dizem sobre Touro é verdade Crédito: Imagem: HstrongART | Shutterstock
Touro, o segundo signo do zodíaco, é conhecido por sua conexão com a terra, estabilidade e uma certa predileção pelos prazeres da vida. Regido por Vênus, o planeta do amor, da beleza e das finanças, o nativo possui qualidades como lealdade, determinação e uma forte inclinação para o conforto material.
No entanto, como acontece com qualquer signo, existem muitos mitos e verdades que circulam sobre as características dos taurinos. A seguir, a astróloga Thaís Mariano esclarece alguns deles!

1. Taurinos são preguiçosos

Mito . Sendo Touro um signo fixo daTerra, os taurinos direcionam a suaenergia para aquilo que é realmenteimportante para eles. Quando estãodeterminados a conseguir algo, apresentam muita energia e resistênciadurante o processo de conquista .

2. Taurinos são teimosos

Verdade . Com tanta determinaçãoe persistência, os taurinos tendem adefender algo com bastante empenho,sendo teimosos muitas vezes.
Os taurinos costumam apreciar uma boa comida (Imagem: ANTON URICH | Shutterstock)
Os taurinos costumam apreciar uma boa comida Crédito: Imagem: ANTON URICH | Shutterstock

3. Taurinos são comilões

Depende do taurino . Como o signo deTouro rege os prazeres e os cinco sentidos, muitos dos seus nativos gostam decomer comida boa.

4. Taurinos não gostam de mudanças

Verdade . Mais uma vez, devido a Touroser um signo de Terra, os nativos gostam de estrutura e organização .Portanto, tendem a não lidar muito bemcom mudanças.

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